İstanbul'da Ev Yatırımının Kendini Çıkarma Süresi Dört Yılda 18 Yıldan 12 Yıla Düştü
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İstanbul'da konut fiyatları ve kira bedellerindeki artış, ev yatırımının kendini amorti etme süresini yeniden şekillendirdi. Ekim 2022 ile Ekim 2026 arasını kapsayan araştırmada incelenen 38 ilçenin tamamında geri dönüş süresi kısaldı. Kent genelinde ortalama süre dört yılda 18 yıldan 12 yıla geriledi.
Kiralar fiyatlardan hızlı arttı.
En hızlı geri dönen yedi ilçe belli oldu.
Bakırköy'de süre 28 yıldan 15 yıla indi.
27 ilçede süre son bir yılda kısaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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