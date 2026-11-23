Son dört yılda geri dönüş süresinde en belirgin değişim Bakırköy'de yaşandı. Ekim 2022'de ilçede satın alınan bir konutun kira geliriyle kendini karşılama süresi 28 yıl olarak hesaplanırken, Ekim 2026'da bu süre 15 yıla düştü. Aradaki 13 yıllık azalma, Bakırköy'yü araştırmada en büyük değişimin görüldüğü ilçe yaptı. Yatırımın en geç geri döndüğü ilçe ise Beykoz oldu. Beykoz'da süre 37 yıldan 26 yıla geriledi, ancak 11 yıllık düşüşe rağmen ilçe listenin en altında kaldı. Beşiktaş'ta amortisman süresi 21 yıl, Kadıköy'de 19 yıl, Sarıyer'de ise 18 yıl olarak hesaplandı.