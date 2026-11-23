22 Kasım Pazar akşamı yedi kanalın ana yayınları Total'de 26,74, AB'de 21,14, 20+ ABC1'de 25,29 reyting topladı. Pazar, Total ve AB'de haftanın birincisi oldu.

Akşamın lideri NOW'da Ömür Usta oldu ve yeni bölümüyle Total'de 7,96 aldı. Kanal D'de Daha 17 6,44, TRT 1'de Teşkilat 5,03 ile onu takip etti. TV8'de MasterChef Türkiye 3,02 aldı.

Ancak geçen hafta günü zirveye taşıyan Fransa-Türkiye maçı bu kez yoktu. ATV'nin Kim Milyoner Olmak İster? ile 1,51'de kalması toplamı aşağı çekti. Pazar, bir önceki haftaya göre Total'de 11,23, AB'de 12,19, 20+ ABC1'de 13,55 puan kaybetti. Total ve 20+ ABC1'de haftanın en sert düşüşü bu gündeydi.