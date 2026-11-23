Yalnızca 1 Gün Yükseldi, Diğerleri Yerinde Sayıyor! Haftanın En Çok Reyting Alan Günü Hangisi Oldu?
16-22 Kasım haftasının reyting toplamları belli oldu ve zirve yine pazarın oldu. Ancak bu kez maç yoktu ve pazar, çarşambayı yalnızca 0,20 puan farkla geride bırakabildi. Üstelik yedi günden yalnızca biri Total'de yükseliş yaşadı.
Haftanın zirvesi yine pazar oldu ama maçsız akşamda toplam 11,23 puan geriledi.
Çarşamba pazarın yalnızca 0,20 puan gerisinde kaldı ve Total'de yükselen tek gün oldu.
Pazartesi üçüncü oldu: Uzak Şehir 9,79 ile haftanın en çok izlenen ikinci yayını oldu.
Haftanın en çok izlenen yayını cumadaydı: Taşacak Bu Deniz 11,03 alırken gün dördüncü kaldı.
Salı beşinci oldu: Akşamın hiçbir yayını 6 reytingi geçemedi.
Halef finaline rağmen perşembe 8,75 puan kaybetti ve AB'de haftanın en dibine indi.
Cumartesi Total'de yine sonuncu oldu ama AB'de yükselen tek gün de o oldu.
İşte 16-22 Kasım haftasında günlerin reyting sıralaması:
1. Pazar (22 Kasım)
TOTAL: 26,74 (-11,23)
AB: 21,14 (-12,19)
20+ ABC1: 25,29 (-13,55)
Günün lideri: Ömür Usta (NOW) - 7,96
2. Çarşamba (18 Kasım)
TOTAL: 26,54 (+0,78)
AB: 20,44 (-1,55)
20+ ABC1: 25,44 (-1,54)
Günün lideri: Yeraltı (NOW) - 9,22
3. Pazartesi (16 Kasım)
TOTAL: 26,09 (-0,23)
AB: 20,22 (-0,97)
20+ ABC1: 24,50 (-1,33)
Günün lideri: Uzak Şehir (Kanal D) - 9,79
4. Cuma (20 Kasım)
TOTAL: 25,76 (-1,00)
AB: 20,69 (-1,36)
20+ ABC1: 24,48 (-1,81)
Günün lideri: Taşacak Bu Deniz (TRT 1) - 11,03
5. Salı (17 Kasım)
TOTAL: 24,01 (-1,33)
AB: 19,23 (-2,28)
20+ ABC1: 22,50 (-2,90)
Günün lideri: Anne Yarısı (NOW) - 5,18
6. Perşembe (19 Kasım)
TOTAL: 23,45 (-8,75)
AB: 15,91 (-14,01)
20+ ABC1: 20,77 (-13,02)
Günün lideri: Sevdiğim Sensin (Star TV) - 5,54
7. Cumartesi (21 Kasım)
TOTAL: 22,43 (-0,44)
AB: 20,24 (+1,38)
20+ ABC1: 21,93 (-0,71)
Günün lideri: Gönül Dağı (TRT 1) - 5,40
Parantez içindeki rakamlar 9-15 Kasım haftasına göre farkı, günün liderleri ise Total reytingini gösteriyor.
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