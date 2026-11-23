TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i geçen hafta Total'de 10,60 alarak zirvedeki yerini korumuştu, bu hafta ise 11,03'e çıkarak listede 10 reytingin üzerine çıkan tek dizi oldu. Kanal D'nin Uzak Şehir'i 10,10'dan 9,79'a gerileyince, geçen hafta yarım puana kadar inen fark 1,24 puana yükseldi. Taşacak Bu Deniz AB'de 8,56, ABC1'de 10,21 ile de birinciliği bırakmazken, Uzak Şehir bu iki listede 6,80 ve 8,08'de kaldı. İkinciliğini koruyan Uzak Şehir'in ardından en büyük hareket ise üçüncü sırada yaşandı.