Bir Final, Bir Final Kararı: 16-22 Kasım Haftalık Reyting Sonuçlarında Zirve ve Dip Belli Oldu
16-22 Kasım haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen 21 dizinin Total reytingleri açıklandı ve TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i 11,03 ile haftanın zirvesinde yer aldı. NOW'un Halef: Köklerin Çağrısı'nın finalini yaptığı bu haftada Haysiyet için de veda kararı gündemdeydi. Üçüncülükte ise bir haftada 1,11 puan artıran Yeraltı vardı.
Taşacak Bu Deniz 11,03 ile zirvede kaldı, Uzak Şehir'le arasındaki fark 1,24 puana çıktı.
Yeraltı bir haftada 1,11 puan artırıp üçüncülüğe yükselirken Sevdan Bir Ateş beşinci sıraya indi.
Halef 4,73 ile veda etti, listenin sonunda iki dizi 2,25 ile eşitlendi.
İşte 16-22 Kasım haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen 21 dizinin reytingleri:
1. Taşacak Bu Deniz (TRT 1) - Total: 11,03 | AB: 8,56 | ABC1: 10,21
2. Uzak Şehir (Kanal D) - Total: 9,79 | AB: 6,80 | ABC1: 8,08
3. Yeraltı (NOW) - Total: 9,22 | AB: 6,56 | ABC1: 9,00
4. Ömür Usta (NOW) - Total: 7,96 | AB: 6,66 | ABC1: 7,92
5. Sevdan Bir Ateş (Show TV) - Total: 7,94 | AB: 6,36 | ABC1: 7,76
6. Altı Üstü İstanbul (ATV) - Total: 7,08 | AB: 4,24 | ABC1: 6,41
7. Kızılcık Şerbeti (Show TV) - Total: 6,47 | AB: 5,67 | ABC1: 6,82
8. Daha 17 (Kanal D) - Total: 6,44 | AB: 4,88 | ABC1: 5,63
9. Sevdiğim Sensin (Star TV) - Total: 5,54 | AB: 2,98 | ABC1: 4,61
10. Gönül Dağı (TRT 1) - Total: 5,40 | AB: 4,82 | ABC1: 5,00
11. Güller ve Günahlar (Kanal D) - Total: 5,28 | AB: 2,85 | ABC1: 3,73
12. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - Total: 5,21 | AB: 3,41 | ABC1: 4,29
13. Anne Yarısı (NOW) - Total: 5,18 | AB: 2,94 | ABC1: 4,14
14. Teşkilat (TRT 1) - Total: 5,03 | AB: 3,66 | ABC1: 4,76
15. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - Total: 4,73 | AB: 3,27 | ABC1: 3,98
16. Haysiyet (Kanal D) - Total: 4,50 | AB: 3,20 | ABC1: 3,69
17. Tuzlu Kahve (Star TV) - Total: 4,36 | AB: 5,03 | ABC1: 4,84
18. Başkalarının Hayatı (Star TV) - Total: 3,99 | AB: 3,07 | ABC1: 4,09
19. Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1) - Total: 3,55 | AB: 3,02 | ABC1: 4,09
20. Evlilik Güzeldir (TRT 1) - Total: 2,25 | AB: 2,71 | ABC1: 2,80
21. Muhtemel Aşk (Show TV) - Total: 2,25 | AB: 1,41 | ABC1: 2,16
Sıralama Total listesine göre yapılmıştır.
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