Ömür Usta, 15 Kasım'da Total'de 7,83 ile ikinci olmuş, zirveyi Fransa-Türkiye maçına bırakmıştı. Bu pazar 7,96'ya çıkan dizi, Total'de birinci oldu ve 0,13 puan artırdı.

ABC1'de 7,52'den 7,92'ye yükselen dizi, 0,40 puanlık artışla listenin zirvesinde yer aldı. AB'de ise 6,85'ten 6,66'ya indi ve 0,19 puan kaybetti. Düşüşe rağmen burada da birinci sırayı korudu.

NOW dizisi, üç listede de Daha 17 ve Teşkilat'ın önünde bitirdi.