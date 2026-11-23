Bir Dizi Üç Listede Birden Düştü, TRT 1 Dizisi Yükseldi: 22 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu
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Ömür Usta pazar akşamının lideri oldu, üç listede de birinci sırada yer aldı.
Daha 17 üç listede de ikinci oldu ancak her üçünde de puan kaybetti.
TRT 1'in Teşkilat'ı pazar akşamını üç listede birden yükselişle kapattı.
22 Kasım Pazar TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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