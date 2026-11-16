Ömür Usta’ya Çıkan 1 Milyar TL Piyangoya Vergi Müfettişinden Yorum
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NOW ekranlarında yayınlanan Ömür Usta dizisindeki Milli Piyango sahnesi, sosyal medyada beklenmedik bir yerden konuşulmaya başladı. Sahnede 1 milyar 100 milyon liralık ikramiyenin hesaba 880 milyon lira olarak yatması, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
Ömür Usta'ya çıkan 1 milyar liralık piyangoya vergi müfettişinden yorum.
1 milyar 100 milyon TL piyango çıktı. Peki neden 880 bin TL yazdı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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