Ömür Usta’ya Çıkan 1 Milyar TL Piyangoya Vergi Müfettişinden Yorum

Ömür Usta dizisinde ekrana gelen Milli Piyango sahnesi, ikramiye tutarı kadar hesaba yatan paranın da konuşulmasına neden oldu. Sahnede dizinin karakterine 1 milyar 100 milyon liralık ikramiye çıktığı, ekranda gösterilen banka hesabında ise 880.013.387 TL yazdığı görüldü.

Bu detayı fark eden Vergi Başmüfettişi Mustafa Bizimyer, X hesabından bir paylaşımda bulundu. Bizimyer, aradaki farkın tesadüf olmadığını savunarak 'Senaristleri tebrik ediyorum' dedi.