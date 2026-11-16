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Ömür Usta’ya Çıkan 1 Milyar TL Piyangoya Vergi Müfettişinden Yorum

Ömür Usta’ya Çıkan 1 Milyar TL Piyangoya Vergi Müfettişinden Yorum

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.11.2026 - 17:09
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NOW ekranlarında yayınlanan Ömür Usta dizisindeki Milli Piyango sahnesi, sosyal medyada beklenmedik bir yerden konuşulmaya başladı. Sahnede 1 milyar 100 milyon liralık ikramiyenin hesaba 880 milyon lira olarak yatması, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

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Ömür Usta'ya çıkan 1 milyar liralık piyangoya vergi müfettişinden yorum.

Ömür Usta'ya çıkan 1 milyar liralık piyangoya vergi müfettişinden yorum.

Ömür Usta dizisinde ekrana gelen Milli Piyango sahnesi, ikramiye tutarı kadar hesaba yatan paranın da konuşulmasına neden oldu. Sahnede dizinin karakterine 1 milyar 100 milyon liralık ikramiye çıktığı, ekranda gösterilen banka hesabında ise 880.013.387 TL yazdığı görüldü.

Bu detayı fark eden Vergi Başmüfettişi Mustafa Bizimyer, X hesabından bir paylaşımda bulundu. Bizimyer, aradaki farkın tesadüf olmadığını savunarak 'Senaristleri tebrik ediyorum' dedi.

1 milyar 100 milyon TL piyango çıktı. Peki neden 880 bin TL yazdı?

1 milyar 100 milyon TL piyango çıktı. Peki neden 880 bin TL yazdı?
twitter.com

'Ömür Usta’ya 1 milyar 100 milyon TL piyango çıktı. Ekranda banka hesabında 880.013.387 TL yazdığı gözüktü. 

Senaristleri tebrik ediyorum. Neden mi?

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre 66.935₺ istisna düşülüp, kalan 1.099.933.065 TL üzerinden %20 stopaj yapılmış çünkü.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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