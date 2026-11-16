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Meteoroloji Mühendisi Mikdat Kadıoğlu Türkiye'nin 2027 Kışını Nasıl Geçireceğini Açıkladı

Meteoroloji Mühendisi Mikdat Kadıoğlu Türkiye'nin 2027 Kışını Nasıl Geçireceğini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.11.2026 - 15:37
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Dünya El Nino hava olayına karşı alarmda. Rekor sıcaklara ve rekor yağışlara neden olan El Nino için yeni uyarı Meteoroloji Mühendisi Mikdat Kadıoğlu'ndan geldi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 'Türkiye'de 2027 kışı nasıl geçecek? Çok kar yağacak mı?' sorularını yanıtladı.

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Türkiye 2027 kışını nasıl geçirecek?

Türkiye 2027 kışını nasıl geçirecek?

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, El Nino hava olaylarına dair yeni açıklamalarda bulundu. TGRT Haber'den Zeynep Gizem Er'e konuşan Kadıoğlu, '2027 kışı nasıl geçecek?' sorusunu da yanıtladı. 

Mikdat Kadıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Kasım ve aralık aylarının ortalamadan sıcak geçeceğine ilişkin bir tahmin, bütün kışın sıcak geçeceğini veya kar yağmayacağını göstermez. Mevsimlik tahminler, belirli bir dönemin genel eğilimini anlatır; tek tek günlerde yaşanacak hava olaylarını değil. WMO da bu ayrımı açıkça vurguluyor: Bunlar mevsimlik görünümlerdir, tekil olayların tahmini değildir. 

Bunu şöyle düşünebiliriz: Bir ayın çoğu günü ılık geçerken birkaç gün çok soğuk olabilir. Dolayısıyla 'ortalamanın üzerinde sıcaklık' ile 'hiç soğuk olmayacak' aynı şey değildir. WMO’nun ekim–aralık görünümünde de ortalamadan sıcak bir dönem beklentisinin her yerin her gün ortalamadan sıcak olacağı anlamına gelmediği belirtiliyor.'

Çok kar yağacak mı?

Çok kar yağacak mı?

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na göre 'Çok kar yağacak, şu illere kar yağacak gibi' cümleler için pek çok etken göz önünde bulundurulmalı. Kadıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

'El Niño’nun güçlü olması da tek başına Türkiye için bir kar haritası oluşturmaz. Etkiler mevsime, coğrafi konuma ve Hint ile Atlas okyanuslarındaki koşullar gibi diğer etkenlere göre değişebilir. Bu yüzden yalnızca El Niño’ya bakarak İstanbul’a kar yağmayacak, şu illerde ağır kış olacak ya da bu bölgede kesin kuraklık yaşanacak demek, mevcut bilginin taşıyabileceğinden daha kesin konuşmaktır.

Hangi il ve bölgelerin daha fazla risk altında olduğunu söylemek için önce hangi riskten söz edildiği açıklanmalıdır: Yoğun kar mı, don mu, yağış azlığı mı, taşkın mı? Bunların her biri ayrı değerlendirme gerektirir. İl adı vererek yapılacak uyarıların dayanağı, ulusal ve yerel tahminler olmalıdır; küresel bir iklim olayının adı değil. Resmî uyarıların yetkili kaynağı ulusal meteoroloji servisleridir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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