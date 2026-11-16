Meteoroloji Mühendisi Mikdat Kadıoğlu Türkiye'nin 2027 Kışını Nasıl Geçireceğini Açıkladı

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, El Nino hava olaylarına dair yeni açıklamalarda bulundu. TGRT Haber'den Zeynep Gizem Er'e konuşan Kadıoğlu, '2027 kışı nasıl geçecek?' sorusunu da yanıtladı.

Mikdat Kadıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Kasım ve aralık aylarının ortalamadan sıcak geçeceğine ilişkin bir tahmin, bütün kışın sıcak geçeceğini veya kar yağmayacağını göstermez. Mevsimlik tahminler, belirli bir dönemin genel eğilimini anlatır; tek tek günlerde yaşanacak hava olaylarını değil. WMO da bu ayrımı açıkça vurguluyor: Bunlar mevsimlik görünümlerdir, tekil olayların tahmini değildir.

Bunu şöyle düşünebiliriz: Bir ayın çoğu günü ılık geçerken birkaç gün çok soğuk olabilir. Dolayısıyla 'ortalamanın üzerinde sıcaklık' ile 'hiç soğuk olmayacak' aynı şey değildir. WMO’nun ekim–aralık görünümünde de ortalamadan sıcak bir dönem beklentisinin her yerin her gün ortalamadan sıcak olacağı anlamına gelmediği belirtiliyor.'