Meteoroloji Mühendisi Mikdat Kadıoğlu Türkiye'nin 2027 Kışını Nasıl Geçireceğini Açıkladı
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Dünya El Nino hava olayına karşı alarmda. Rekor sıcaklara ve rekor yağışlara neden olan El Nino için yeni uyarı Meteoroloji Mühendisi Mikdat Kadıoğlu'ndan geldi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 'Türkiye'de 2027 kışı nasıl geçecek? Çok kar yağacak mı?' sorularını yanıtladı.
Türkiye 2027 kışını nasıl geçirecek?
Çok kar yağacak mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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