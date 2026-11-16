Meteoroloji Türkiye'nin Tamamında Yağış Olacak Tek Günü Açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16-22 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan 7 günlük hava tahminini paylaştı. Tahmine göre hava sıcaklıkları hafta başında mevsim normalleri civarında seyredecek. Hafta ortasından itibaren ise artış göstererek kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

16 Kasım Pazartesi günü Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında hava çoğunlukla parçalı bulutlu ve az bulutlu olacak. İç ve kuzey kesimlerde sis görülecek. Beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle: