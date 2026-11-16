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Meteoroloji Türkiye'nin Tamamında Yağış Olacak Tek Günü Açıkladı

Meteoroloji Türkiye'nin Tamamında Yağış Olacak Tek Günü Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.11.2026 - 11:53
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16-22 Kasım haftalık hava durum haritasını açıkladı. Hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren belirgin bir değişime uğrayacak. Meteoroloji'nin haritasında göre Türkiye'nin tamamında yağış olacak tek gün açıklandı. Öte yandan sıcaklık mevsim normalleri üzerinde olacak.

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Meteoroloji hava durumunu açıkladı: Sıcaklık yükselecek.

Meteoroloji hava durumunu açıkladı: Sıcaklık yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16-22 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan 7 günlük hava tahminini paylaştı. Tahmine göre hava sıcaklıkları hafta başında mevsim normalleri civarında seyredecek. Hafta ortasından itibaren ise artış göstererek kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

16 Kasım Pazartesi günü Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında hava çoğunlukla parçalı bulutlu ve az bulutlu olacak. İç ve kuzey kesimlerde sis görülecek. Beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

17 Kasım Salı hava durumu

17 Kasım Salı hava durumu

Salı günü yağışlı hava, Marmara’dan Karadeniz’e, Ege’den Akdeniz’e kadar geniş bir alanda etkisini gösterecek. Marmara, Ege ve Akdeniz’in bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Akdeniz kıyılarında rüzgârın kuvvetli esmesi öngörülüyor.

18 Kasım Çarşamba hava durumu

Çarşamba günü sağanak etkisini sürdürecek. Bu günde İstanbul 14/19, Ankara 6/17, İzmir 15/22 ve Antalya 15/22 derece sıcaklıklarını görecek.

19 Kasım Perşembe hava durumu

Hafta ortasından itibaren termometreler yükselecek. Perşembe günü sıcaklıklar;

  • İstanbul 17/21,

  • Ankara 12/17,

  • İzmir 18/24,

  • Antalya 17/23,

  • Adana 15/21 derece olacak.

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

20 Kasım Cuma hava durumu: Sıcaklık yükselecek

Cuma günü artış sürecek. İstanbul 19/21, Ankara 14/19, İzmir 19/25 ve Antalya 19/24 sıcaklıklarını görecek. Bu değerler, kasım ayı normallerinin belirgin şekilde üzerinde.

Tüm Türkiye'de yağışların olacağı tek gün.

Tüm Türkiye'de yağışların olacağı tek gün.

Cumartesi ve pazar günleri yağışlı hava yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yağışın kar şeklinde olması bekleniyor. 

Meteoroloji, haftanın genelinde ani hava değişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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