Meteoroloji Türkiye'nin Tamamında Yağış Olacak Tek Günü Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16-22 Kasım haftalık hava durum haritasını açıkladı. Hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren belirgin bir değişime uğrayacak. Meteoroloji'nin haritasında göre Türkiye'nin tamamında yağış olacak tek gün açıklandı. Öte yandan sıcaklık mevsim normalleri üzerinde olacak.
Meteoroloji hava durumunu açıkladı: Sıcaklık yükselecek.
17 Kasım Salı hava durumu
Tüm Türkiye'de yağışların olacağı tek gün.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın