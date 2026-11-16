İstanbul'da Hava Bir Anda Değişecek: Salı Sağanak, Çarşamba Fırtına Şiddetinde Lodos Geliyor

Haftanın rüzgârlı kısmı çarşamba günü başlıyor. Güneyden esen rüzgâr bu günden itibaren kuvvetlenecek ve aralıklarla fırtına şiddetine ulaşacak. AKOM, İstanbul ve Marmara'da 15 ile 45 kilometre arasında seyreden rüzgâr hızının hafta ortasından sonra saatte 40 ile 75 kilometreye çıkabileceğini belirtti.

Lodosla birlikte sıcaklık da yükselecek. Çarşamba günü 12 ile 18, perşembe günü 12 ile 19, cuma günü ise 13 ile 20 derece ölçülmesi bekleniyor. Üç günün üçü de kısmen bulutlu ve rüzgârlı geçecek.

İstanbul bu tabloyu yeni tanımıyor. Geçen perşembe ve cuma etkili olan lodos çatıları uçurmuş, ağaçları araçların üzerine devirmiş, Şehir Hatları seferlerinin birçoğunu iptal ettirmişti. O günlerin bilançosu hâlâ akıllarda.