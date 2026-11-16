İstanbul'da Hava Bir Anda Değişecek: Salı Sağanak, Çarşamba Fırtına Şiddetinde Lodos Geliyor
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İstanbul'da hava durumu 16-21 Kasım haftasında iki kez değişecek. AKOM'un haftalık tahminine göre salı günü gök gürültülü sağanak etkili olacak, çarşamba gününden itibaren güneyli rüzgâr kuvvetlenip saatte 75 kilometreye kadar çıkacak, cumartesi günü ise sağanak yeniden geri dönecek.
Salı günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak var, metrekareye 10-25 kilogram yağış düşebilir.
Çarşambadan itibaren lodos kuvvetleniyor, rüzgârın hızı saatte 75 kilometreyi bulabilir.
Cumartesi günü sağanak İstanbul'a geri dönüyor, doğuda kar ve karla karışık yağmur görülebilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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