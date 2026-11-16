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İstanbul'da Hava Bir Anda Değişecek: Salı Sağanak, Çarşamba Fırtına Şiddetinde Lodos Geliyor

İstanbul'da Hava Bir Anda Değişecek: Salı Sağanak, Çarşamba Fırtına Şiddetinde Lodos Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 07:18
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İstanbul'da hava durumu 16-21 Kasım haftasında iki kez değişecek. AKOM'un haftalık tahminine göre salı günü gök gürültülü sağanak etkili olacak, çarşamba gününden itibaren güneyli rüzgâr kuvvetlenip saatte 75 kilometreye kadar çıkacak, cumartesi günü ise sağanak yeniden geri dönecek.

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Salı günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak var, metrekareye 10-25 kilogram yağış düşebilir.

Salı günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak var, metrekareye 10-25 kilogram yağış düşebilir.

AKOM'un haftalık tahminine göre İstanbul'da pazartesi günü hava kısmen bulutlu geçecek, sıcaklık 9 ile 15 derece arasında seyredecek. Asıl değişiklik salı günü geliyor.

Gök gürültülü sağanağın beklendiği salı günü sıcaklık 12 ile 16 derece arasında olacak, metrekareye 10 ila 25 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor. Bu miktar, kentte su baskını ve ani sel riskine karşı dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Sağanak yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayacak. Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritalarına göre yağış salı gününden itibaren Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkili olacak. Meteoroloji'nin İstanbul için paylaştığı beş günlük yağış takvimine göre salıdan cumartesiye kadar her gün yağış bekleniyor.

Çarşambadan itibaren lodos kuvvetleniyor, rüzgârın hızı saatte 75 kilometreyi bulabilir.

Çarşambadan itibaren lodos kuvvetleniyor, rüzgârın hızı saatte 75 kilometreyi bulabilir.

Haftanın rüzgârlı kısmı çarşamba günü başlıyor. Güneyden esen rüzgâr bu günden itibaren kuvvetlenecek ve aralıklarla fırtına şiddetine ulaşacak. AKOM, İstanbul ve Marmara'da 15 ile 45 kilometre arasında seyreden rüzgâr hızının hafta ortasından sonra saatte 40 ile 75 kilometreye çıkabileceğini belirtti.

Lodosla birlikte sıcaklık da yükselecek. Çarşamba günü 12 ile 18, perşembe günü 12 ile 19, cuma günü ise 13 ile 20 derece ölçülmesi bekleniyor. Üç günün üçü de kısmen bulutlu ve rüzgârlı geçecek.

İstanbul bu tabloyu yeni tanımıyor. Geçen perşembe ve cuma etkili olan lodos çatıları uçurmuş, ağaçları araçların üzerine devirmiş, Şehir Hatları seferlerinin birçoğunu iptal ettirmişti. O günlerin bilançosu hâlâ akıllarda.

Cumartesi günü sağanak İstanbul'a geri dönüyor, doğuda kar ve karla karışık yağmur görülebilir.

Cumartesi günü sağanak İstanbul'a geri dönüyor, doğuda kar ve karla karışık yağmur görülebilir.

Hafta, cumartesi günü ikinci bir gök gürültülü sağanakla kapanıyor. AKOM'a göre İstanbul'da sıcaklık 12 ile 18 derece arasında olacak.

Cumartesi günkü yağış ülke genelinde de geniş bir alanda etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor. Meteoroloji, haftanın en kuvvetli rüzgârlarının hafta ortasından sonra yaşanacağını, hamlelerin saatte 75 kilometreye ulaşabileceğini bildirdi.

İstanbullular için hafta salı günü şemsiyeyle başlıyor, cumartesi günü yine şemsiyeyle bitiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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