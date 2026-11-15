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Meteoroloji Haftalık Tahmini Paylaştı ve İstanbul İçin Beş Günlük Yağış Takvimi Verdi

Meteoroloji Haftalık Tahmini Paylaştı ve İstanbul İçin Beş Günlük Yağış Takvimi Verdi

İstanbul hava durumu
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 21:11
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Kasım ile 22 Kasım arasını kapsayan haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Tahminde İstanbul için art arda gelen yağışlı günler öne çıkıyor. Ülke genelinde ise sıcaklıkların hafta ortasından itibaren yükseleceği belirtiliyor. Bugün ve yarın için de il il tahminler paylaşıldı.

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İstanbul'da beş gün yağış var.

İstanbul'da beş gün yağış var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre İstanbul'da 17 Kasım Salı, 18 Kasım Çarşamba, 19 Kasım Perşembe, 20 Kasım Cuma ve 21 Kasım Cumartesi günleri yağış bekleniyor. Cumartesi günü yağışın ülke genelinde de etkili olması beklenirken vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İstanbul'da bugün hava 10 ile 15 derece.

İstanbul'da bugün hava 10 ile 15 derece.

Meteorolojinin 15 Kasım saat 18.00 ile 16 Kasım saat 18.00 arasını kapsayan tahminine göre İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, sıcaklık 10 ile 15 derece arasında seyredecek. Marmara genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Bursa'da 9 ile 16, Çanakkale'de 9 ile 17, Kırklareli'nde 6 ile 15 derece ölçülmesi tahmin ediliyor. Rüzgar batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Hafta ortasından sonra sıcaklık artıyor.

Hafta ortasından sonra sıcaklık artıyor.

Haftalık tahmine göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren artacak. Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması tahmin ediliyor. Günlük tahminde de kuzey kesimlerde sıcaklığın 2 ila 4 derece yükseleceği, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı belirtiliyor. Ülke genelinde rüzgarın genellikle güneyli yönlerden eseceği tahmin ediliyor.

Ankara'da sağanak, Van'da karla karışık yağmur var.

Ankara'da sağanak, Van'da karla karışık yağmur var.

Ankara'da gece ve öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif sağanak bekleniyor, hava sıcaklığı 6 ile 14 derece arasında olacak. Eskişehir'de de gece saatlerinde hafif sağanak yağış görülecek. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Niğde, Ordu, Bayburt, Erzincan, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Van'ın doğusu ile Hakkari kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Van'da 1 ile 11, Erzurum'da 0 ile 8, Kars'ta eksi 2 ile 9 derece ölçülecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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