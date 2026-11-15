Meteoroloji Haftalık Tahmini Paylaştı ve İstanbul İçin Beş Günlük Yağış Takvimi Verdi

Meteorolojinin 15 Kasım saat 18.00 ile 16 Kasım saat 18.00 arasını kapsayan tahminine göre İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, sıcaklık 10 ile 15 derece arasında seyredecek. Marmara genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Bursa'da 9 ile 16, Çanakkale'de 9 ile 17, Kırklareli'nde 6 ile 15 derece ölçülmesi tahmin ediliyor. Rüzgar batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.