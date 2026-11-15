Meteoroloji Haftalık Tahmini Paylaştı ve İstanbul İçin Beş Günlük Yağış Takvimi Verdi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Kasım ile 22 Kasım arasını kapsayan haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Tahminde İstanbul için art arda gelen yağışlı günler öne çıkıyor. Ülke genelinde ise sıcaklıkların hafta ortasından itibaren yükseleceği belirtiliyor. Bugün ve yarın için de il il tahminler paylaşıldı.
İstanbul'da beş gün yağış var.
İstanbul'da bugün hava 10 ile 15 derece.
Hafta ortasından sonra sıcaklık artıyor.
Ankara'da sağanak, Van'da karla karışık yağmur var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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