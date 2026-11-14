İstanbul'a Kuvvetli Yağış Saati Verildi: AKOM'dan Megakente Yeni Uyarı

AKOM'un uyarısına göre öğleden sonra başlayacak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkisini artıracak. Gece saatlerine kadar sağanak, yer yer de kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi beklenen yağışın metrekareye 15 ile 35 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
'Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden esmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının 6-8 derece azalması beklenmektedir. Öğleden sonra başlayacak yağışların, akşam saatleri itibarıyla il genelinde etkisini artırarak gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği tahmin edilmektedir.'
Haftalık rapora göre 15 Kasım Pazar günü parçalı çok bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklık 8 ile 14 derece arasında seyredecek ve yağış beklenmiyor.
16 Kasım 2026 hava durumu
16 Kasım Pazartesi de parçalı ve az bulutlu geçecek, termometreler 9 ile 15 derece arasında olacak.
17 Kasım 2026 hava durumu
Yağış 17 Kasım Salı günü bir kez daha kapıyı çalacak. O gün için gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken metrekareye 3 ila 7 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.
18 Kasım 2026 hava durumu
Çarşamba gününden itibaren ise hava yeniden ısınacak: 18 Kasım'da 13-18 derece olacak.
19-20 Kasım 2026 hava durumu
19 ve 20 Kasım'da ise 12-19 derece aralığında parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
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