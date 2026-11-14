İstanbul'a Kuvvetli Yağış Saati Verildi: AKOM'dan Megakente Yeni Uyarı

AKOM'un paylaştığı verilere göre İstanbul'da güne parçalı bulutlu bir havayla başlandı ve sabah saatlerinde termometreler 18 dereceyi gösterdi. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye kadar çıksa da bu tablo uzun sürmeyecek. Akşam saatlerinde 14 dereceye gerileyecek olan sıcaklığın gece 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde lodostan fırtına şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra yön değiştirerek poyrazdan sert esmesi tahmin ediliyor. Rüzgar hızının saatte 30 ila 60 kilometre arasında olacağı belirtilirken nem oranının yüzde 60 ile 90 arasında seyretmesi öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece olarak açıklandı.