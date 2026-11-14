article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'a Kuvvetli Yağış Saati Verildi: AKOM'dan Megakente Yeni Uyarı

İstanbul'a Kuvvetli Yağış Saati Verildi: AKOM'dan Megakente Yeni Uyarı

İstanbul hava durumu AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 11:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı geldi. Kuvvetli yağış uyarısında bulunan AKOM, İstanbul için saat verdi. İşte İstanbul'da kuvvetli yağış alarmının detayları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıcaklık gece 10 dereceye kadar inecek.

Sıcaklık gece 10 dereceye kadar inecek.

AKOM'un paylaştığı verilere göre İstanbul'da güne parçalı bulutlu bir havayla başlandı ve sabah saatlerinde termometreler 18 dereceyi gösterdi. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye kadar çıksa da bu tablo uzun sürmeyecek. Akşam saatlerinde 14 dereceye gerileyecek olan sıcaklığın gece 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde lodostan fırtına şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra yön değiştirerek poyrazdan sert esmesi tahmin ediliyor. Rüzgar hızının saatte 30 ila 60 kilometre arasında olacağı belirtilirken nem oranının yüzde 60 ile 90 arasında seyretmesi öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece olarak açıklandı.

Yağış öğleden sonra başlayacak, kuvvetini artıracak.

Yağış öğleden sonra başlayacak, kuvvetini artıracak.

AKOM'un uyarısına göre öğleden sonra başlayacak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkisini artıracak. Gece saatlerine kadar sağanak, yer yer de kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi beklenen yağışın metrekareye 15 ile 35 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden esmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının 6-8 derece azalması beklenmektedir. Öğleden sonra başlayacak yağışların, akşam saatleri itibarıyla il genelinde etkisini artırarak gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği tahmin edilmektedir.'

15 Kasım 2026 hava durumu

Haftalık rapora göre 15 Kasım Pazar günü parçalı çok bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklık 8 ile 14 derece arasında seyredecek ve yağış beklenmiyor.

16 Kasım 2026 hava durumu

16 Kasım Pazartesi de parçalı ve az bulutlu geçecek, termometreler 9 ile 15 derece arasında olacak.

17 Kasım 2026 hava durumu

Yağış 17 Kasım Salı günü bir kez daha kapıyı çalacak. O gün için gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken metrekareye 3 ila 7 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor. 

18 Kasım 2026 hava durumu

Çarşamba gününden itibaren ise hava yeniden ısınacak: 18 Kasım'da 13-18 derece olacak. 

19-20 Kasım 2026 hava durumu

19 ve 20 Kasım'da ise 12-19 derece aralığında parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın