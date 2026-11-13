Valilikten İstanbul'a Hortum Uyarısı
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İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda megakentte yaşayan vatandaşları hafta sonu beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Yapılan resmi açıklamada, 14 Kasım Cumartesi öğle saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirilirken; sel, su baskını, hortum ve dolu gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.
İstanbul Valiliği'nden kent için alarm verildi: Cumartesi günün öğle saatlerine dikkat.
İstanbul Valiliği'nden megakente hortum uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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