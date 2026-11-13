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Valilikten İstanbul'a Hortum Uyarısı

Valilikten İstanbul'a Hortum Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 16:31
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İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda megakentte yaşayan vatandaşları hafta sonu beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Yapılan resmi açıklamada, 14 Kasım Cumartesi öğle saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirilirken; sel, su baskını, hortum ve dolu gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.

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İstanbul Valiliği'nden kent için alarm verildi: Cumartesi günün öğle saatlerine dikkat.

İstanbul Valiliği'nden kent için alarm verildi: Cumartesi günün öğle saatlerine dikkat.

Hafta sonu planı yapan İstanbullular için kritik bir hava durumu uyarısı geldi. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahmin ve analizleri kamuoyuna duyurarak kent genelinde etkili olması beklenen yağışlı sistemin detaylarını paylaştı.

Valiliğin resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilendirme notuna göre, yağışlı hava dalgası 14 Kasım 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkisini göstermeye başlayacak. Gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında düşerek yerel kuvvetli seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği'nden megakente hortum uyarısı.

İstanbul Valiliği'nden megakente hortum uyarısı.

İstanbul'a sarı kodlu uyarı veren Valilik, hortum ve sel riskine karşı uyardı. İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

İlimizde 14.11.2026 (Cumartesi günü) öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. 

Yağışların 15.11.2026 (Pazar günü) sabah ilk saatlere kadar etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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