Valilikten İstanbul'a Hortum Uyarısı

Hafta sonu planı yapan İstanbullular için kritik bir hava durumu uyarısı geldi. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahmin ve analizleri kamuoyuna duyurarak kent genelinde etkili olması beklenen yağışlı sistemin detaylarını paylaştı.

Valiliğin resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilendirme notuna göre, yağışlı hava dalgası 14 Kasım 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkisini göstermeye başlayacak. Gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında düşerek yerel kuvvetli seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.