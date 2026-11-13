İstanbul'da Fırtına Alarmı! Valilik Ziyarete Kapatılan Yerleri Duyurdu

Valiliğin paylaştığı bilgilere göre fırtınanın başladığı saatten bu yana Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu ve 39 kaymakamlık bilgilendirildi. Kurumlardan haberleşme kanallarını kesintisiz açık tutmaları, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasını hazır hale getirmeleri istendi.

Saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike oluşturan parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar geldi. Valilik, ihbarların tamamına ilgili kurumlarca müdahale edildiğini bildirdi.

İstanbul'da iptal edilen seferler

TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler sabah 08.00'den itibaren durduruldu. Şehir Hatları ise Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Bostancı-Adalar Ring, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hatlarındaki seferleri iptal etti. Uzun Boğaz Turu yapılmayacak, Eminönü-Rumeli Kavağı hattında da Beşiktaş ve Ortaköy iskelelerine uğranmayacak.

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar güzergâhlarında yapılacak.