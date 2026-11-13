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İstanbul'da Fırtına Alarmı! Valilik Ziyarete Kapatılan Yerleri Duyurdu

İstanbul'da Fırtına Alarmı! Valilik Ziyarete Kapatılan Yerleri Duyurdu

İstanbul Fırtına hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 13:54
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İstanbul Valiliği, gece saatlerinden bu yana kenti etkisi altına alan kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya ilişkin yeni bir basın açıklaması yayımladı. Dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı Emirgan, Yıldız ve Gülhane korularının da aralarında bulunduğu 12 yeşil alan ziyaretçilere geçici olarak kapatıldı.

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İstanbul'da fırtına alarmı: 12 yer ziyarete kapatıldı.

İstanbul'da fırtına alarmı: 12 yer ziyarete kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde 13 Kasım saat 02.00'den 14 Kasım sabah 05.00'e kadar sürecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına için sarı kodlu uyarı vermişti. Valilik de uyarıyla paralel şekilde kentin gece saatlerinden itibaren fırtınanın etkisi altına girdiğini doğruladı.

Açıklamada en dikkat çeken başlık yeşil alanlar oldu. Fırtınada kopabilecek dallar ve devrilebilecek ağaçlar nedeniyle ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla şu alanların girişleri geçici olarak kapatıldı:

  • Emirgan Korusu

  • Yıldız Korusu

  • Gülhane Korusu

  • Küçük Çamlıca Korusu

  • Büyük Çamlıca Korusu

  • Fethi Paşa Korusu

  • Hidiv Kasrı Korusu

  • Beykoz Korusu

  • Büyükdere Atatürk Fidanlığı

  • Atatürk Kent Ormanı

  • Florya Atatürk Kent Ormanı

  • Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı

Teleferik durdu, vapur ve deniz otobüsü seferlerinde iptaller peş peşe geldi. 74 ihbar geldiği açıklandı.

Teleferik durdu, vapur ve deniz otobüsü seferlerinde iptaller peş peşe geldi. 74 ihbar geldiği açıklandı.

Valiliğin paylaştığı bilgilere göre fırtınanın başladığı saatten bu yana Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu ve 39 kaymakamlık bilgilendirildi. Kurumlardan haberleşme kanallarını kesintisiz açık tutmaları, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasını hazır hale getirmeleri istendi.

Saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike oluşturan parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar geldi. Valilik, ihbarların tamamına ilgili kurumlarca müdahale edildiğini bildirdi.

İstanbul'da iptal edilen seferler

TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler sabah 08.00'den itibaren durduruldu. Şehir Hatları ise Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Bostancı-Adalar Ring, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hatlarındaki seferleri iptal etti. Uzun Boğaz Turu yapılmayacak, Eminönü-Rumeli Kavağı hattında da Beşiktaş ve Ortaköy iskelelerine uğranmayacak.

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar güzergâhlarında yapılacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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