İstanbul'da Fırtına Alarmı! Valilik Ziyarete Kapatılan Yerleri Duyurdu
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İstanbul Valiliği, gece saatlerinden bu yana kenti etkisi altına alan kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya ilişkin yeni bir basın açıklaması yayımladı. Dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı Emirgan, Yıldız ve Gülhane korularının da aralarında bulunduğu 12 yeşil alan ziyaretçilere geçici olarak kapatıldı.
İstanbul'da fırtına alarmı: 12 yer ziyarete kapatıldı.
Teleferik durdu, vapur ve deniz otobüsü seferlerinde iptaller peş peşe geldi. 74 ihbar geldiği açıklandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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