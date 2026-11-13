İstanbul'da Fırtına Alarmı: Şehir Hatları, İDO ve BUDO Seferleri İptal Edildi, Adalar Hatları Durdu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Marmara Bölgesi'nde dün başlayan lodos fırtınası bu sabah saatlerinde şiddetini artırırken İstanbul'da deniz ulaşımı aksadı. İstanbul Şehir Hatları Adalar seferlerini ikinci bir duyuruya kadar durdurdu, İDO ve BUDO da Bursa hattındaki bazı seferlerini iptal etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre rüzgâr zaman zaman saatte 90 kilometreye ulaşacak.
Kaynak: NTV
Adalar seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu, Boğaz'da Sarıyer hatları da iptal listesinde.
Bursa hattında da iş durdu: BUDO'da 10 sefer, İDO'da 08.30 seferi iptal edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın