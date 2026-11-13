İstanbul'da Fırtına Alarmı: Şehir Hatları, İDO ve BUDO Seferleri İptal Edildi, Adalar Hatları Durdu

İstanbul Şehir Hatları'nın duyurusuna göre şiddetli rüzgâr nedeniyle Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar ve Kabataş-Adalar seferleri yapılamıyor. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Bostancı-Adalar Ring hatlarının seferleri de iptal listesinde. Sabahın ilk saatlerindeki 06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş, 06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar, 07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş ve 07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş seferleri tek tek iptal edildi.

Boğaz hattında da düzen değişti. Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ve Sarıyer-Beykoz seferleri yapılamazken, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring ile Aşiyan-Üsküdar hatları ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak çalışıyor.

Karada da lodosun izleri var. Dün Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı metro hattında, hat dışındaki bir ağacın enerji hattının üzerine devrilmesiyle seferler bir süre aksadı.