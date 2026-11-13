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İstanbul'da Fırtına Alarmı: Şehir Hatları, İDO ve BUDO Seferleri İptal Edildi, Adalar Hatları Durdu

İstanbul'da Fırtına Alarmı: Şehir Hatları, İDO ve BUDO Seferleri İptal Edildi, Adalar Hatları Durdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 09:08
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Marmara Bölgesi'nde dün başlayan lodos fırtınası bu sabah saatlerinde şiddetini artırırken İstanbul'da deniz ulaşımı aksadı. İstanbul Şehir Hatları Adalar seferlerini ikinci bir duyuruya kadar durdurdu, İDO ve BUDO da Bursa hattındaki bazı seferlerini iptal etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre rüzgâr zaman zaman saatte 90 kilometreye ulaşacak.

Kaynak: NTV

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Adalar seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu, Boğaz'da Sarıyer hatları da iptal listesinde.

Adalar seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu, Boğaz'da Sarıyer hatları da iptal listesinde.

İstanbul Şehir Hatları'nın duyurusuna göre şiddetli rüzgâr nedeniyle Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar ve Kabataş-Adalar seferleri yapılamıyor. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Bostancı-Adalar Ring hatlarının seferleri de iptal listesinde. Sabahın ilk saatlerindeki 06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş, 06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar, 07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş ve 07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş seferleri tek tek iptal edildi.

Boğaz hattında da düzen değişti. Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ve Sarıyer-Beykoz seferleri yapılamazken, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring ile Aşiyan-Üsküdar hatları ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak çalışıyor.

Karada da lodosun izleri var. Dün Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı metro hattında, hat dışındaki bir ağacın enerji hattının üzerine devrilmesiyle seferler bir süre aksadı.

Bursa hattında da iş durdu: BUDO'da 10 sefer, İDO'da 08.30 seferi iptal edildi.

Bursa hattında da iş durdu: BUDO'da 10 sefer, İDO'da 08.30 seferi iptal edildi.

İstanbul ile Bursa'yı deniz yoluyla bağlayan İDO ve BUDO da lodostan etkilendi. İDO'nun 08.30'da planlanan Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal edildi. BUDO'da ise 07.00 ile 15.30 arasındaki 10 sefer 'olumsuz hava koşulları nedeniyle' yapılmayacak. Mudanya-Kabataş yönünde 07.00, 09.30 ve 13.30; Kabataş-Mudanya yönünde 08.00, 10.30 ve 14.00 seferleri listede. Armutlu (İhlas) hattında 09.30 Mudanya-Armutlu, 10.00 Armutlu-Kabataş, 14.00 Kabataş-Armutlu ve 15.30 Armutlu-Mudanya seferleri de iptal edildi.

Fırtınanın sahilde yarattığı görüntüler de dikkat çekiyor. Bakırköy'de dalgalar kıyıya vurdu, Büyükçekmece'de deniz suyu yürüyüş yolundaki banklara kadar ulaştı. Beylikdüzü'nde rahatsızlanan bir vinç operatörü için itfaiye ekipleri sevk edildi; rüzgârda sallanan merdivenden çekinen operatör kendi imkânlarıyla aşağı indi.

Meteoroloji'ye göre rüzgâr dün öğleden itibaren güney ve güneybatıdan kuvvetli esiyordu. Bugün ise şiddetinin daha da artması ve zaman zaman 90 km/s'ye ulaşması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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