İstanbul'a Önce Kuvvetli Fırtına Gelecek Sonra Sıcaklık 22 Dereceye Çıkacak
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İstanbul'da kasımın ikinci haftası, hava durumunda sert bir dönüşe sahne olacak. AKOM, çarşamba gününden itibaren lodosun kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şiddetine ulaşacağını duyurdu. Kış değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların hızla yükselerek 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Bahar havasının ardından ise pazar günü kuvvetli sağanak kapıda.
Çarşambadan itibaren lodos kuvvetlenecek, rüzgârın hızı saatte 75 kilometreye ulaşabilir.
Sıcaklıklar hızla yükseliyor: Cumartesi günü termometreler 22 dereceyi gösterecek.
Pazar günü kuvvetli sağanak: Metrekareye 30 kilograma kadar yağış bekleniyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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