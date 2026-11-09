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İstanbul'a Önce Kuvvetli Fırtına Gelecek Sonra Sıcaklık 22 Dereceye Çıkacak

İstanbul'a Önce Kuvvetli Fırtına Gelecek Sonra Sıcaklık 22 Dereceye Çıkacak

İstanbul hava durumu AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 17:31
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İstanbul'da kasımın ikinci haftası, hava durumunda sert bir dönüşe sahne olacak. AKOM, çarşamba gününden itibaren lodosun kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şiddetine ulaşacağını duyurdu. Kış değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların hızla yükselerek 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Bahar havasının ardından ise pazar günü kuvvetli sağanak kapıda.

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Çarşambadan itibaren lodos kuvvetlenecek, rüzgârın hızı saatte 75 kilometreye ulaşabilir.

Çarşambadan itibaren lodos kuvvetlenecek, rüzgârın hızı saatte 75 kilometreye ulaşabilir.

AKOM'un 9 Kasım Pazartesi tarihli raporuna göre rüzgâr, çarşamba gününden itibaren güneyli yönlerden, yani lodos olarak kuvvetlenecek. Rüzgârın aralıklarla saatte 40 ile 75 kilometre arasında, fırtına şiddetinde esmesi öngörülüyor.

Lodos, özellikle İstanbul'un sahil kesimlerinde deniz ulaşımında aksamalara, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine yol açabiliyor. Bu nedenle balkon ve teraslardaki uçabilecek eşyaların sabitlenmesi, sahil yollarında ve iskelelerde dikkatli olunması önem taşıyor.

Haftanın ilk gününde ise hava görece sakin. AKOM'un verilerine göre İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 4 derece olan sıcaklık öğle saatlerinde 13 dereceye çıkıyor, akşam 9, gece ise 6 derece bekleniyor. Nem oranı yüzde 40 ile 70 arasında seyrederken rüzgâr güneyli yönlerden hafif esiyor. Gece saatlerinde metrekareye 1 ila 3 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor, deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece.

Sıcaklıklar hızla yükseliyor: Cumartesi günü termometreler 22 dereceyi gösterecek.

Sıcaklıklar hızla yükseliyor: Cumartesi günü termometreler 22 dereceyi gösterecek.

AKOM'un haftalık tahmin raporu, sıcaklıklarda dikkat çeken bir yükselişe işaret ediyor. 

10 Kasım Salı İstanbul hava durumu

Salı günü en düşük 7, en yüksek 12 derece olması beklenen hava sıcaklığı, çarşamba günü 16 dereceye çıkacak. 

11 Kasım Çarşamba İstanbul hava durumu

Salı sabah, çarşamba ise akşam saatlerinde yağmur geçişleri bekleniyor; iki gün için de metrekareye 1 ila 4 kilogram yağış öngörülüyor.

12 Kasım Perşembe İstanbul hava durumu

Lodosun etkisiyle perşembe günü sıcaklığın 11 ile 19 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 

13 Kasım Cuma İstanbul hava durumu

Cuma günü sıcaklık 14 ile 21 derece olacak.

14 Kasım Cumartesi İstanbul hava durumu

cumartesi ise 15 ile 22 derece aralığı öngörülüyor. Bu üç günde gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak, yağış beklenmiyor.

Kasım ortasında 20 dereceyi aşan sıcaklıklar, İstanbul'da hafta sonunu açık havada geçirmek isteyenler için kısa süreli bir bahar molası anlamına geliyor.

Pazar günü kuvvetli sağanak: Metrekareye 30 kilograma kadar yağış bekleniyor.

Pazar günü kuvvetli sağanak: Metrekareye 30 kilograma kadar yağış bekleniyor.

Ilık hava uzun sürmeyecek. 

15 Kasım Pazar İstanbul hava durumu

AKOM'un tahminine göre 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. O gün metrekareye 15 ile 30 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Yağışla birlikte sıcaklıklar da yeniden düşüşe geçecek. Pazar günü en düşük 8, en yüksek 15 derece öngörülüyor. Bu, bir gün öncesine göre yaklaşık 7 derecelik bir düşüş anlamına geliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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