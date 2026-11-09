İstanbul'a Önce Kuvvetli Fırtına Gelecek Sonra Sıcaklık 22 Dereceye Çıkacak

AKOM'un 9 Kasım Pazartesi tarihli raporuna göre rüzgâr, çarşamba gününden itibaren güneyli yönlerden, yani lodos olarak kuvvetlenecek. Rüzgârın aralıklarla saatte 40 ile 75 kilometre arasında, fırtına şiddetinde esmesi öngörülüyor.

Lodos, özellikle İstanbul'un sahil kesimlerinde deniz ulaşımında aksamalara, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine yol açabiliyor. Bu nedenle balkon ve teraslardaki uçabilecek eşyaların sabitlenmesi, sahil yollarında ve iskelelerde dikkatli olunması önem taşıyor.

Haftanın ilk gününde ise hava görece sakin. AKOM'un verilerine göre İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 4 derece olan sıcaklık öğle saatlerinde 13 dereceye çıkıyor, akşam 9, gece ise 6 derece bekleniyor. Nem oranı yüzde 40 ile 70 arasında seyrederken rüzgâr güneyli yönlerden hafif esiyor. Gece saatlerinde metrekareye 1 ila 3 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor, deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece.