Türkiye'de Bu Kış Nasıl Geçecek? Kutup Girdabında Erken Alarm!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kuzey Kutbu'nun üzerindeki dev hava sistemi kutup girdabı, bu yıl alışılmışın çok dışında bir takvimle zayıflamaya başladı. Severe Weather Europe'un analizine göre stratosferde yaşanan ani ısınma, kayıtlardaki en erken örneklerden biri olmaya aday. Avrupa için aralık ayında soğuk ve kar sinyali veren gelişme, Türkiye'de de 'Bu kış nasıl geçecek?' sorusunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.
Kutup girdabındaki kırılma 3 hafta erken başladı.
21 benzer senaryo incelendi: Aralıkta Avrupa'nın büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inebilir.
Bu kış nasıl geçecek? Türkiye'ye çok kar yağacak mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın