Türkiye'de Bu Kış Nasıl Geçecek? Kutup Girdabında Erken Alarm!

Kutup girdabı, Kuzey Kutbu'nun üzerinde atmosferin yüksek katmanlarında dönen geniş ölçekli bir hava dolaşımı olarak biliniyor. Sistem güçlü olduğunda kutuptaki dondurucu havayı adeta bir çemberin içinde tutuyor ve bu soğuğun güneydeki enlemlere taşmasını zorlaştırıyor. Normalde kış ilerledikçe güçlenmesi beklenen girdap, bu yıl daha kasım ayının başında ters yöne evrildi.

Avrupa merkezli hava tahmin platformu Severe Weather Europe'un değerlendirmesine göre stratosferdeki rüzgârların hızı sıfıra yaklaşacak, ardından yön değiştirecek. Meteoroloji literatüründe 'ani stratosferik ısınma' (SSW) olarak adlandırılan bu olay, modellerde görüldüğü şekilde gerçekleşirse kayıtlara geçen en erken örneklerden biri olacak. Önceki benzer vakalarla kıyaslandığında takvimin yaklaşık üç hafta öne kaydığı belirtiliyor. Bu tablo, 2026-2027 kışının nasıl geçeceğine dair tartışmaları da alevlendirdi.

Stratosferde sıcaklık ve basınç hızla yükseldiğinde girdap zayıflıyor, rüzgârlar yavaşlıyor, hatta tersine dönebiliyor. Böyle bir durumda kutuptaki soğuk hava kütlelerinin güneye inme ihtimali artıyor; normalde daha ılık geçen bölgelerde soğuk hava dalgaları ve kar yağışı görülebiliyor. Ancak girdabın bozulması her yerde aynı sonucu doğurmuyor. Soğuğun hangi bölgeye yöneleceğini, atmosferdeki diğer basınç sistemleri belirliyor.