Meteoroloji 19 Kenti Sarı Kodla Uyardı: Kar Kalınlığı 20 Santimetreyi Geçebilir

Uyarı listesinin en dikkat çeken kısmı Doğu Karadeniz. MGM'nin bültenine göre Rize ve Artvin'de cumartesi saat 10.00'dan itibaren aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 50 ile 100 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu iki ildeki uyarı, diğer kentlerden farklı olarak 9 Kasım Pazartesi saat 12.00'ye kadar yürürlükte kalacak.

Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçebilir

Yağışın bir bölümü kar olarak düşecek. Başlangıçta 1100 metrenin üzerinde görülecek kar, havanın soğumasıyla birlikte 600 metre rakımın üzerindeki yerlere kadar inecek. Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçmesi bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipiye karşı uyardı.