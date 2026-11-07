Meteoroloji 19 Kenti Sarı Kodla Uyardı: Kar Kalınlığı 20 Santimetreyi Geçebilir
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım Cumartesi için 19 ile sarı kodlu uyarı verdi. Listede Batı ve Doğu Karadeniz'den 9, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan 10 il yer alıyor. Rize ve Artvin'de yağışın yer yer metrekareye 100 kilograma ulaşabileceği, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 20 santimetreyi aşabileceği belirtildi.
Rize ve Artvin'de uyarı pazartesi öğlene kadar sürecek, yağış yer yer 100 kilograma çıkabilir.
Batı Karadeniz'de 7 il listede: Kastamonu ve Bartın'da çok kuvvetli sağanak, iç kesimlerde kar var.
Doğu ve Güneydoğu'da 10 ilde sağanak: Van'da yıldırım ve kuvvetli rüzgâr uyarısı da yapıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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