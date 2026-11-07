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Meteoroloji 19 Kenti Sarı Kodla Uyardı: Kar Kalınlığı 20 Santimetreyi Geçebilir

Meteoroloji 19 Kenti Sarı Kodla Uyardı: Kar Kalınlığı 20 Santimetreyi Geçebilir

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.11.2026 - 08:34
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım Cumartesi için 19 ile sarı kodlu uyarı verdi. Listede Batı ve Doğu Karadeniz'den 9, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan 10 il yer alıyor. Rize ve Artvin'de yağışın yer yer metrekareye 100 kilograma ulaşabileceği, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 20 santimetreyi aşabileceği belirtildi.

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Rize ve Artvin'de uyarı pazartesi öğlene kadar sürecek, yağış yer yer 100 kilograma çıkabilir.

Rize ve Artvin'de uyarı pazartesi öğlene kadar sürecek, yağış yer yer 100 kilograma çıkabilir.

Uyarı listesinin en dikkat çeken kısmı Doğu Karadeniz. MGM'nin bültenine göre Rize ve Artvin'de cumartesi saat 10.00'dan itibaren aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 50 ile 100 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu iki ildeki uyarı, diğer kentlerden farklı olarak 9 Kasım Pazartesi saat 12.00'ye kadar yürürlükte kalacak.

Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçebilir

Yağışın bir bölümü kar olarak düşecek. Başlangıçta 1100 metrenin üzerinde görülecek kar, havanın soğumasıyla birlikte 600 metre rakımın üzerindeki yerlere kadar inecek. Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçmesi bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipiye karşı uyardı.

Batı Karadeniz'de 7 il listede: Kastamonu ve Bartın'da çok kuvvetli sağanak, iç kesimlerde kar var.

Batı Karadeniz'de 7 il listede: Kastamonu ve Bartın'da çok kuvvetli sağanak, iç kesimlerde kar var.

Batı Karadeniz'de sarı kod alan iller Bartın, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bolu. Bartın ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 51-75 kilogramlık çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Uyarı Bartın'da cumartesi 03.00'te başladı ve pazar sabahı 03.00'e kadar sürecek; Kastamonu'da ise pazar 06.00'ya kadar geçerli.

Sinop, Zonguldak ve Düzce'de yağışın yerel olarak kuvvetli, yani metrekareye 21-50 kilogram olması öngörülüyor. Bu üç ilin yüksek kesimlerinde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar var. İç kesimlerde ise kar öne çıkıyor: Kastamonu'nun iç ilçeleri, Karabük'ün yüksek kesimleri ve Bolu'da 5 ile 20 santimetre arasında kar bekleniyor. Karabük'teki uyarı cumartesi gece yarısına kadar, Bolu'daki uyarı ise saat 15.00'ten pazar 03.00'e kadar sürecek. Kar yağışının ulaşımda aksamalara, buzlanma ve dona yol açabileceği hatırlatıldı.

Doğu ve Güneydoğu'da 10 ilde sağanak: Van'da yıldırım ve kuvvetli rüzgâr uyarısı da yapıldı.

Doğu ve Güneydoğu'da 10 ilde sağanak: Van'da yıldırım ve kuvvetli rüzgâr uyarısı da yapıldı.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Muş ve Bingöl için cuma günü verilen sarı kod, cumartesi saat 19.00'a kadar geçerli. Bu illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor; bölgenin doğusundaki yüksek kesimlerde yağış karla karışık yağmur ve kara dönecek. Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yer yer küçük çaplı dolu riskine dikkat çekti.

Van için ayrı bir uyarı yayımlandı. Kentte cumartesi saat 15.00'ten pazar sabahı 06.00'ya kadar metrekareye 21-50 kilogramlık kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yıldırım da görülebilir.

Uyarı listesinin dışında kalan bölgelerde de hava serin. MGM'ye göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek. Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli rüzgârın kuvvetli, yer yer saatte 40-70 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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