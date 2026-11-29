Bazı Şarkılar Eskimiyor: Yıllara Meydan Okuyan 9 Hit
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Şimdi şöyle bir düşünün: Yıllar önce dinlediğiniz bir şarkı hiç beklemediğiniz bir yerde çalmaya başlıyor ve bir anda kendinizi ona eşlik ederken buluyorsunuz. Üstelik sadece nakaratını değil, sözlerinin tamamını hâlâ ezbere biliyorsunuz! Bazı şarkılar gerçekten böyle; üzerinden kaç yıl geçerse geçsin insanın dilinden düşmüyor. Gelin, bir zamanlar kulaklığımızdan eksik etmediğimiz, bugün de açıp dinlemekten keyif aldığımız 10 şarkıyı yeniden hatırlayalım.
1. Gökhan Özen – Aramazsan Arama
2. Ayna – Ölünce Sevemezsem Seni
3. Feridun Düzağaç – Alev Alev
4. Barış Manço – Gülpembe
5. MFÖ – Ele Güne Karşı
6. Ajda Pekkan – Yaz Yaz Yaz
7. İzel – Ercan – Çelik – Özledim
8. Seden Gürel - İster Gel İster Gelme
9. İzel – Ah Yandım
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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