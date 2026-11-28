Bir Dönemin En Büyük Hitleri Bugün Çıksa Yine Tutar mı?
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Bir zamanlar radyolarda, müzik kanallarında, okul servislerinde ve arkadaş buluşmalarında sürekli duyduğumuz şarkılar vardı. Daha ilk saniyesinde hangi şarkı olduğunu anlar, nakaratına geldiğimizde de eşlik etmeye başlardık. Peki o dönemin ortalığı kasıp kavuran hitleri bugün ilk kez yayımlansaydı yine aynı etkiyi yaratabilir miydi?
Tarkan – Şımarık
Kenan Doğulu – Çakkıdı
Hande Yener – Kırmızı
Gülşen – Of Of
Mustafa Sandal – Araba
Hepsi – Yalan
maNga – Bir Kadın Çizeceksin
Demet Akalın – Afedersin
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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