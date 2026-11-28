Hande Yener’in Kırmızı şarkısı bugün çıksa bence yine sağlam bir dinleyici kitlesi yakalardı. Hem ritmi hem de akılda kalan nakaratıyla tam günümüzün pop müzik listelerine girecek türden bir parça. Üstelik Hande Yener’in tarzı da zaten yıllardır değişip dönüşüyor. Şarkı bir anda TikTok’ta popüler olsa, herkesin aynı sesle video çektiğini görsek hiç şaşırmayız. Hatta şarkının yeniden gündeme gelmesi için tek gereken şey, popüler bir içerik üreticisinin onu keşfetmesi bile olabilir.