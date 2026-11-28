Küçük Golcü Tsubasa'nın Bir Nesle Futbolu Sevdiren Hikayesi
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Japon mangaka Yoichi Takahashi'nin yarattığı Tsubasa Ozora, Türkiye'de Küçük Golcü adıyla ekran başındaki çocukların arkadaşı oldu. Futbola tutkun küçük kahramanın macerası Japonya sınırlarını aşarak dünyaca ünlü futbolcuların çocukluğuna da girdi. Serinin doğuşunda ise televizyonda izlenen bir Dünya Kupası'nın payı var.
Her şey 1978 Dünya Kupası'yla başladı.
Tsubasa'nın iki hayali vardı.
Türkiye onu Küçük Golcü diye tanıdı.
"Oliver olmak istiyordum."
İspanya'da ana haberlerin karşısına çıktı.
Tokyo'da bir istasyon onunla kaplandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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