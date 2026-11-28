Yoichi Takahashi, Arjantin'de oynanan 1978 Dünya Kupası'nı televizyondan izledikten sonra futbola tutuldu. O yıllarda Japonya'da profesyonel bir lig yoktu ve genç çizer, sporu ülkesinde sevdirmek için kolları sıvadı. İlk olarak 1980'de tek bölümlük bir hikaye olarak okurla buluşan Captain Tsubasa, 1981'de Weekly Shonen Jump dergisinde dizi halinde yayınlanmaya başladı. 1988'e kadar süren ilk seri 37 ciltte toplandı. Manga ilerleyen yıllarda devam serileriyle büyüdü ve Japonya'da 70 milyondan, yurt dışında ise 10 milyondan fazla sattı. Takahashi, yıllar sonra ulaştığı kitleyi şöyle anlattı:

'Dünyanın dört bir yanındaki insanların onu göreceğini hiç düşünmemiştim.'