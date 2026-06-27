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1997 Yılında Kaptan Tsubasa'da Karşılaşan Japonya-Brezilya Bu Kez Gerçek Hayatta Karşılaşıyor

etiket 1997 Yılında Kaptan Tsubasa'da Karşılaşan Japonya-Brezilya Bu Kez Gerçek Hayatta Karşılaşıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2026 - 22:32
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Japonya'nın Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile oynayacağı karşılaşma, Türkiye'de Küçük Golcü adıyla tanınan Kaptan Tsubasa ile büyüyen milyonlarca futbolsevere tanıdık bir hikâyeyi hatırlatacak.

İki ülke pazartesi günü Houston'da karşı karşıya gelirken, manga tarihinin en unutulmaz futbol öykülerinden biri yıllar sonra gerçek hayata taşınmış olacak.

Elbette iki hikaye birebir aynı değil. Mangada oynanan maç bir gençler dünya şampiyonası finaliydi. Gerçek hayattaki mücadele ise A milli takımlar arasında Dünya Kupası son 32 turunda oynanacak.

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AUS
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TUR
TUR
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TUR
TUR
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PAR
PAR
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TUR
TUR
3-2
USA
USA
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1978 Dünya Kupası'nı izleyen çocuğun hayali gerçek oldu.

1978 Dünya Kupası'nı izleyen çocuğun hayali gerçek oldu.

Tsubasa'nın yaratıcısı Yoichi Takahashi, futbola olan ilgisini lise öğrencisiyken izlediği 1978 Arjantin Dünya Kupası sayesinde kazandı.

O yıllarda Japonya'da beyzbol açık ara en popüler spordu. Futbol ise oldukça sınırlı ilgi görüyordu. Takahashi daha sonra yaptığı açıklamalarda, mangayı çizmeye başladığı dönemde birçok Japon okurun Dünya Kupası'nın ne olduğunu bile bilmediğini anlatmıştı.

Kaptan Tsubasa ilk kez 1981 yılında yayımlandı. Televizyon uyarlaması ise iki yıl sonra ekranlara geldi.

Profesyonel futbol ligi olmadan kurulan hayal!

Profesyonel futbol ligi olmadan kurulan hayal!

Hikâye, en büyük hedefi profesyonel futbolcu olmak ve Japonya ile Dünya Kupası'nı kazanmak olan yetenekli genç futbolcu Tsubasa Ozora'yı anlatıyordu.

Seri başladığında bu hedef neredeyse imkânsız görünüyordu. Çünkü Japonya henüz Dünya Kupası'na hiç katılmamıştı ve ülkede profesyonel futbol ligi bile bulunmuyordu.

Buna rağmen Takahashi, Japon futbolcuların dünyanın en güçlü ülkelerine korkmadan meydan okuyabildiği bir evren yarattı.

Brezilya, Tsubasa'ya ilham oldu.

Brezilya, Tsubasa'ya ilham oldu.

Kaptan Tsubasa'da Brezilya, yalnızca bir rakip değil, Tsubasa'nın gelişimini tamamlayacağı ve ulaşmayı hedeflediği futbolun zirvesi olarak anlatıldı. Bu yolculukta eski Brezilyalı futbolcu Roberto Hongo, Tsubasa'nın hem hocası hem de rehberi oldu ve onu Brezilya'ya gitmeye teşvik etti.

Tsubasa daha sonra Brezilya'da forma giyerek Dünya Gençler Şampiyonası'nda Japonya'yı temsil etti. Finalde Brezilya ile karşılaşan Japonya, manganın resmi hikâyesinde uzatmalarda 3-2 kazanırken, üç golü de Tsubasa attı. Bu zafer, Yoichi Takahashi'nin Japon futbolunun bir gün Brezilya ile aynı seviyeye ulaşabileceği yönündeki hayalini simgeliyordu.

Japonya'ya futbolu sevdiren çizgi film.

Japonya'ya futbolu sevdiren çizgi film.

Kaptan Tsubasa zamanla yalnızca bir manga olmaktan çıktı.

Seri, Japonya'da milyonlarca çocuğu futbola yönlendirdi ve 1993'te J.League kurulmadan önce futbolun ülkede popülerleşmesine büyük katkı sağladı.

FIFA Müzesi de manganın kültürel etkisini resmen tanıyarak, eserin Japonya'da ve dünyada futbola olan ilgiyi artırdığını belirtti.

Birçok profesyonel futbolcu da kariyerine başlarken Kaptan Tsubasa'dan ilham aldığını dile getirdi.

Kurgu ile gerçek arasındaki mesafe yıllar içinde giderek azaldı.

Japonya 1998'de ilk kez Dünya Kupası'na katıldı ve o tarihten bu yana düzenlenen her turnuvada yer aldı.

Japon futbolcular da Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer olarak Tsubasa ve arkadaşlarının mangada izlediği yolu gerçek hayatta takip etmeye başladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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