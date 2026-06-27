1997 Yılında Kaptan Tsubasa'da Karşılaşan Japonya-Brezilya Bu Kez Gerçek Hayatta Karşılaşıyor

Tsubasa'nın yaratıcısı Yoichi Takahashi, futbola olan ilgisini lise öğrencisiyken izlediği 1978 Arjantin Dünya Kupası sayesinde kazandı.

O yıllarda Japonya'da beyzbol açık ara en popüler spordu. Futbol ise oldukça sınırlı ilgi görüyordu. Takahashi daha sonra yaptığı açıklamalarda, mangayı çizmeye başladığı dönemde birçok Japon okurun Dünya Kupası'nın ne olduğunu bile bilmediğini anlatmıştı.

Kaptan Tsubasa ilk kez 1981 yılında yayımlandı. Televizyon uyarlaması ise iki yıl sonra ekranlara geldi.