1997 Yılında Kaptan Tsubasa'da Karşılaşan Japonya-Brezilya Bu Kez Gerçek Hayatta Karşılaşıyor
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Japonya'nın Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile oynayacağı karşılaşma, Türkiye'de Küçük Golcü adıyla tanınan Kaptan Tsubasa ile büyüyen milyonlarca futbolsevere tanıdık bir hikâyeyi hatırlatacak.
İki ülke pazartesi günü Houston'da karşı karşıya gelirken, manga tarihinin en unutulmaz futbol öykülerinden biri yıllar sonra gerçek hayata taşınmış olacak.
Elbette iki hikaye birebir aynı değil. Mangada oynanan maç bir gençler dünya şampiyonası finaliydi. Gerçek hayattaki mücadele ise A milli takımlar arasında Dünya Kupası son 32 turunda oynanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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