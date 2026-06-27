İran'ın Yıldız Futbolcusu Mehdi Taremi, Dünya Kupası'nda Uğradıkları Ayrımcılığa İsyan Etti
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2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden İran'da kaptan Mehdi Taremi, organizasyon boyunca yaşanan vize ve ulaşım sorunlarına sert tepki gösterdi. Mısır ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda eden İran'ın deneyimli futbolcusu, yaşadıkları süreci 'tam anlamıyla bir felaket' sözleriyle değerlendirdi. Taremi, takımın her karşılaşmanın ardından yeniden Meksika'ya dönmek zorunda bırakıldığını belirterek, FIFA'nın kendilerine diğer takımlarla eşit şartlar sunmadığını ve adil davranmadığını ifade etti.
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"FIFA söz verdi ama sorunu çözemedi."
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Taremi, yaşadıklarının adil olmadığını anlattı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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