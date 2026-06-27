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İran'ın Yıldız Futbolcusu Mehdi Taremi, Dünya Kupası'nda Uğradıkları Ayrımcılığa İsyan Etti

etiket İran'ın Yıldız Futbolcusu Mehdi Taremi, Dünya Kupası'nda Uğradıkları Ayrımcılığa İsyan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2026 - 16:27
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2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden İran'da kaptan Mehdi Taremi, organizasyon boyunca yaşanan vize ve ulaşım sorunlarına sert tepki gösterdi. Mısır ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda eden İran'ın deneyimli futbolcusu, yaşadıkları süreci 'tam anlamıyla bir felaket' sözleriyle değerlendirdi. Taremi, takımın her karşılaşmanın ardından yeniden Meksika'ya dönmek zorunda bırakıldığını belirterek, FIFA'nın kendilerine diğer takımlarla eşit şartlar sunmadığını ve adil davranmadığını ifade etti.

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"FIFA söz verdi ama sorunu çözemedi."

"FIFA söz verdi ama sorunu çözemedi."

Yaşanan sıkıntılara ilişkin değerlendirmede bulunan İran Milli Takımı'nın kaptanlarından Mehdi Taremi, şu ifadeleri kullandı:

'Bu felaket bir Dünya Kupası, FIFA’nın buradaki her sorunu çözmesi gerekiyor ama ne yazık ki başından beri bunu başaramadılar. FIFA Başkanı Infantino, Yeni Zelanda’yla oynadığımız ilk maçın ardından soyunma odamıza geldi ve ‘Bu sadece başlangıç…’ dedi ama grup aşaması yarın sona eriyor.

Lojistik ekibimiz burada değil, vize alamadılar. Nasıl oluyor da her zaman Tijuana’dan (Meksika) gelmek zorunda kalıyoruz? Tijuana’daki insanları seviyoruz. Meksika’yı seviyoruz. Alçakgönüllü insanlar ve onları seviyoruz ancak profesyonel bir ligde oynayan profesyonel bir oyuncu olarak bu doğru değil.'

Taremi, yaşadıklarının adil olmadığını anlattı:

Taremi, yaşadıklarının adil olmadığını anlattı:

'Bu adil değil. Bizim görüşümüz, bunun adil olmadığı yönünde. FIFA için adil mi? Tamam, onlar için iyi. Ama bu adil değil. Kim bize yardım etmek istiyor? Eğer bizim elenmemizi istiyorlarsa, tamam; elenelim o zaman. Ama bu adil değil. Bize yardım edecek ekibimiz yok. Bu konulardan sürekli şikayet ediyoruz ama kimse yardım etmiyor, hiç kimse.

Burada her şeye karşı mücadele etmek zorundayız. İnsanların ne istediğini bilmiyorum. Bizim bakış açımızdan bakarsak, evet, sanırım bunu seviyorlar… 90 dakika oynadıktan sonra Tijuana’ya geri dönmemiz ne kadar mümkün ki?'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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