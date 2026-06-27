İran'ın Yıldız Futbolcusu Mehdi Taremi, Dünya Kupası'nda Uğradıkları Ayrımcılığa İsyan Etti

Yaşanan sıkıntılara ilişkin değerlendirmede bulunan İran Milli Takımı'nın kaptanlarından Mehdi Taremi, şu ifadeleri kullandı:

'Bu felaket bir Dünya Kupası, FIFA’nın buradaki her sorunu çözmesi gerekiyor ama ne yazık ki başından beri bunu başaramadılar. FIFA Başkanı Infantino, Yeni Zelanda’yla oynadığımız ilk maçın ardından soyunma odamıza geldi ve ‘Bu sadece başlangıç…’ dedi ama grup aşaması yarın sona eriyor.

Lojistik ekibimiz burada değil, vize alamadılar. Nasıl oluyor da her zaman Tijuana’dan (Meksika) gelmek zorunda kalıyoruz? Tijuana’daki insanları seviyoruz. Meksika’yı seviyoruz. Alçakgönüllü insanlar ve onları seviyoruz ancak profesyonel bir ligde oynayan profesyonel bir oyuncu olarak bu doğru değil.'