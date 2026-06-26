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Son Golü Atan Kaan Ayhan'ın Sevinmemiş Hali Sosyal Medyanın Diline Düştü

Son Golü Atan Kaan Ayhan'ın Sevinmemiş Hali Sosyal Medyanın Diline Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.06.2026 - 18:37
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Türkiye, Dünya Kupası'na ABD galibiyetiyle veda etti. Son dakikada gelen Kaan Ayhan golüyle gelen üç puan bizi sonunculuktan kurtaramasa da ekibimizde büyük sevinç yarattı. 

Son golün sahibi Kaan Ayhan da yaptığı sevinçle gündem olurken milli oyuncu röportajda 'Sevinemedik' dedi. 

Sosyal medyada ise hem bu açıklama hem de eleştiriler gündem oldu.

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Sosyal medyada gündem olan videoda Kaan Ayhan'ın abartılı sevinci görüldü. Tepkiler de sosyal medyada sel oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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