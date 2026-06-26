Son Golü Atan Kaan Ayhan'ın Sevinmemiş Hali Sosyal Medyanın Diline Düştü

Türkiye, Dünya Kupası'na ABD galibiyetiyle veda etti. Son dakikada gelen Kaan Ayhan golüyle gelen üç puan bizi sonunculuktan kurtaramasa da ekibimizde büyük sevinç yarattı.

Son golün sahibi Kaan Ayhan da yaptığı sevinçle gündem olurken milli oyuncu röportajda 'Sevinemedik' dedi.

Sosyal medyada ise hem bu açıklama hem de eleştiriler gündem oldu.