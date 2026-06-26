2010 Dünya Kupası'nda Vuvuzelanın Sesini Bastıran Tek Şey Fransa'daki Kaostu

Domenech'in 23 kişilik kadrosu açıklandığında Fransa'da şaşkınlık büyüktü. Patrick Vieira, Karim Benzema ve Samir Nasri gibi isimler listede yoktu; yerlerini Yann M'Vila ve Mathieu Valbuena gibi henüz uluslararası arenada kendini kanıtlamamış oyuncular aldı.

Turnuva başlamadan gerginlik zaten vardı. İlk maçtan bir gün önce antrenmanı Florent Malouda ile Domenech arasındaki tartışma böldü. Kaptan Evra araya girmek zorunda kaldı, Domenech de Malouda'yı Uruguay maçında yedek bırakarak Evra'nın tanımıyla 'giyotinini' kullandı.

Sahada durum farklı değildi. Uruguay karşılaşması golsüz bitti, Fransa hücumda yok gibiydi.

Fransa takımı gergindi! Futbolcular ve Domenech arasında aşılmaz bir duvar vardı ve bu çok bariz şekilde hissediliyordu. Domenech turnuva boyunca antrenmanları basına kapatmış, futbolculara da 'onlar sizin düşmanınız' diye öğütlemişti.

İşler terse döndüğünde ise iki taraf da basına konuşacaktı.