2010 Dünya Kupası'nda Vuvuzelanın Sesini Bastıran Tek Şey Fransa'daki Kaostu
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'Ben Raymond Domenech, Fransa Milli Takım Teknik Direktörü'yüm. Burcum kova, yükselenim başak. Lyon'a geldiğimde oyuncuların burçlarına baktım. Tam 7 tane akrep vardı. Amacım olabildiğince onları elemekti. Sayıyı ikiye kadar düşürdüm.'
Domenech, 2010 Dünya Kupası'nda tartışmaların tam ortasında yer alırken bu kez balık ve boğa burcundan iki futbolcusuyla ters düşüyordu.
Fransa'nın geçmişinde futbol adına pek çok rezalet vardı belki ama 2010 kadar onları utandıranı daha gelmedi.
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2008... Fransa'ya doğru bir cisim yaklaşıyor.
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İlk maç: Bu nasıl bir takım böyle?
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Güney Afrika'da o günlerde vuvuzelanın sesini bastıran tek şey Fransa'daki bol kaoslu gürültüydü.
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Rezalet Fransa halkına "FULL HD" olarak canlı şekilde yayınlandı.
Domenech kendi idam fermanını okudu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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