Hırvatistan Milli Takımı, Kendi Vatandaşları Tarafından Neden Boykot Edildi?
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Bildiğiniz tüm futbol rekabetlerini aklınıza getirin ve düşünün; taraftarı olduğunuz takıma haksızlık yaptığını düşündüğünüz futbol federasyonu başarısız olsun ve kökten bir temizlik yaşansın diye milli takımı boykot eder miydiniz?
Hırvatistan'da bu soruyu kendine soran Splitliler 'evet' cevabı vererek tarihin en iradeli boykotlarından birini başlattı.
Karşılarında ise Luka Modric'in de olduğu büyük bir çete vardı.
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Hırvatistan futbol tarihi, aynı zamanda Yugoslavya'nın parçalanma hikayesi...
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"Mamic Brothers"
Dinamo Zagreb'in taraftarları Mamic'in en büyük düşmanıydı.
Mamic federasyon başkanını belirliyor.
O günlerde mahkemede ise bir yargılama vardı.
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Euro 2016 ve 2018 Dünya Kupası... Hırvat futbolu direniyor!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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