Hırvatistan Milli Takımı, Kendi Vatandaşları Tarafından Neden Boykot Edildi?

Bildiğiniz tüm futbol rekabetlerini aklınıza getirin ve düşünün; taraftarı olduğunuz takıma haksızlık yaptığını düşündüğünüz futbol federasyonu başarısız olsun ve kökten bir temizlik yaşansın diye milli takımı boykot eder miydiniz?

Hırvatistan'da bu soruyu kendine soran Splitliler 'evet' cevabı vererek tarihin en iradeli boykotlarından birini başlattı.

Karşılarında ise Luka Modric'in de olduğu büyük bir çete vardı.