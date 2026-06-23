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Hırvatistan Milli Takımı, Kendi Vatandaşları Tarafından Neden Boykot Edildi?

Hırvatistan Milli Takımı, Kendi Vatandaşları Tarafından Neden Boykot Edildi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.06.2026 - 15:43
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Bildiğiniz tüm futbol rekabetlerini aklınıza getirin ve düşünün; taraftarı olduğunuz takıma haksızlık yaptığını düşündüğünüz futbol federasyonu başarısız olsun ve kökten bir temizlik yaşansın diye milli takımı boykot eder miydiniz?

Hırvatistan'da bu soruyu kendine soran Splitliler 'evet' cevabı vererek tarihin en iradeli boykotlarından birini başlattı. 

Karşılarında ise Luka Modric'in de olduğu büyük bir çete vardı.

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Hırvatistan futbol tarihi, aynı zamanda Yugoslavya'nın parçalanma hikayesi...

Hırvatistan futbol tarihi, aynı zamanda Yugoslavya'nın parçalanma hikayesi...

Hırvatistan 1991 yılında bağımsızlığını kazandı ve ertesi yıl Hırvat futbol ligi kuruldu. Böylece Partizan ve Kızılyıldız kendi yollarına giderken, Hajduk ile Dinamo yalnızca birbirlerine odaklandı ve rekabet alevlendi.

İki kulüp arasında sözlük anlamıyla bir derbi oynanmıyor. Zagreb ve Split arasında 400 kilometre var! 

Ama iktidar Dinamo'ya daha yakın oldu. Hatta yeni devletin mührü olarak Dinamo Zagreb'i Croatia Zagreb olarak değiştirdiler. Yeni devletin neo nazilerle içli dışlı fikirleri olan sağcı lideri Tudjman, Dinamo'nun hiçbir maçını kaçırmazdı. Haliyle Hajduk Split bu süreçte bir dizi ayrımcılığa kurban gitti ama bunlar hiçbir şeydi!

"Mamic Brothers"

"Mamic Brothers"

Dünyaya böyle nam salan iki kardeşten biri diğerine göre hayli hırslıydı. Zdravko Mamic, 2003 yılında Dinamo Zagreb kapısından adım attığında kulübün kendi yönetiminde on yıla damga vuracağını iddia etmişti. Dolandırıcıların verdikleri sözleri tutmadığına dair yaygın ve gerçekçi bir ön yargı vardır ama Mamic biraz farklıydı. 

Dinamo, 2005/06 ile 2015/16 sezonları arasında tüm lig şampiyonluklarını kazandı.

Ama burada bir dizi günah da hep onunla birlikte geldi.

Dinamo Zagreb'in taraftarları Mamic'in en büyük düşmanıydı.

Dinamo Zagreb'in taraftarları Mamic'in en büyük düşmanıydı.

Dinamo Zagreb'in en büyük taraftar grubu Bad Blue Boys ile Mamic'in arası geri dönüşü mümkün olmayan bir şekilde açıldı. Grup, Mamic'i kulüp üzerinden zenginleşme, kulübün mal varlıklarını kaçırma, transferler üzerinden büyük komisyonları iç etmekle suçluyordu. 

Bu dönemlerin en ateşli günlerinde de Zdravko'nun kardeşi Zoran takımın teknik direktörüydü. Kulüp bir aile şirketine dönmüştü. 

Mamic de boş durmadı taraftara karşı. Kara liste çıkardı ve grup liderlerinin maçlara girmesine engel olmaya çalıştı, bu boykot olarak onlara geri döndü. 

Ama Mamic güçlüydü sadece kendi taraftarını değil Hajduk Splitlileri de fişlemişti. Bir 'derbi' günü, Zagreb girişinde tribünün önde gelenlerini gözaltına aldırmış ve Hajduk Split taraftarını stada sokmamıştı. O derbiyi 'düşman' iki tribün grubu birlikte boykot etti. 

Sonrasında ise Hajduk Split'in hikayesi başladı.

Mamic federasyon başkanını belirliyor.

Mamic federasyon başkanını belirliyor.

Zdravko Mamic futbolda giderek güçlenen kimliğini federasyon üzerinde bir sopa olarak kullanıyordu. Başkanı belirlemek de perde arkasında onun hakkıydı. Tanıdık birini buldu, eski Dinamo Zagreb efsanesi Davor Suker! 

Suker, Mamic'i hiç üzmeyen kararlarıyla Hajduk Splitlilerin hedef tahtasındaydı. 

Milli takım seçimlerinde adaletsizlik yapılması, ligde hakemlerin Dinamo Zagreb'i kayırması gibi meseleler Dinamo Zagreb ve aynı ligde bulunduğu iki pilot takımı hariç herkesin rahatsız olduğu işlerdi.

Evet, Dinamo Zagreb'e kendi liginde iki tane pilot takım alma hakkı tanınmıştı. 

2018'de Rusya'daki Dünya Kupası kadrosuna alınan Nikola Kalinic, hazırlık maçlarında dalga geçer gibi son dakikalarda oyuna sokulduğu için 'mobbinge' uğradığını söyleyerek kampı terk etmişti. O dönem Milan'ın forveti olan Kalinic'in gördüğü muamelenin sebebi Hajduk Split efsaneleri arasında gösterilmesiydi. 

Çünkü Bilic'ten sonraki Hırvatistan teknik direktörleri direkt Mamic'in belirlediği isimler oldu. Ante Cacic'e Euro 2016'da tribündeki yerinden kulübelerin arkasına kadar gelerek taktik veren Mamic, onun yerine gelecek Zlatko Dalic'i de belirleyen kişiydi. Federasyon başkanı, milli takım teknik direktörü, hakemler... Hepsi Mamic'in dostuydu.

O günlerde mahkemede ise bir yargılama vardı.

O günlerde mahkemede ise bir yargılama vardı.

Mamic, Dinamo'daki genç oyuncularla yaptığı gizli sözleşmelerle transfer gelirlerinden pay alıyordu. Modric de bu sistemin içindeydi. 2017'de tanık olarak ifade verdi ama mahkemedeki sözleri savcılara söyledikleriyle çelişince yalancı tanıklıkla suçlandı. 2018 Dünya Kupası öncesinde suçlamalar delil yetersizliğiyle düşürüldü, Modric o yıl Ballon d'Or kazandı. 2023'te dava yeniden açıldı, 2024'te tamamen kapandı.

Modric, sahadaki kendinden emin tavırlarından eser yok şekilde mahkeme koridorlarında silik bir görüntü çiziyordu. Ne sorulursa sorulsun; 'Ne sjećam se' diyordu. 'Hatırlamıyorum'

Bu sözler ve görüntüler ülke futbolundaki iç içe geçmiş kirli ilişkilerin sembolü gibi olmuştu.

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Euro 2016 ve 2018 Dünya Kupası... Hırvat futbolu direniyor!

Euro 2016 ve 2018 Dünya Kupası... Hırvat futbolu direniyor!

Hajduk Split taraftarı milli takımı boykot edeceğini açıklayan bir bildiri yayınladı. Kısaca 'Bu takım bizim takımımız değil, bu takım kirli ilişkilerin, kirli ittifakların takımı' dediler. Ve futbolun temizlenmesi için milli takımın rezil bir turnuva geçirerek elenmesi gerektiğini savundular. 

Milli maçlar esnasında Split'te gezdiğinizde Avrupa Şampiyonası'nın sokaklara uğramadığı net bir şekilde anlaşılıyordu. Split gazetelerinde ise boykotun ne kadar başarılı olduğu, milli takımın ülke içinde desteğini kaybettiği haberleri vardı. 

Maç saatlerinde üst geçitlere 'boykot' pankartları asılıyor, Mamic-Suker ikilisine nefret söylemleri sosyal medyada yaygınlaşıyordu. 

Bir grup Torcida üyesinin görevi ise 'turnuvaya katılmaktı'. 

Euro 2016'da Saint-Étienne'deki Çekya-Hırvatistan maçında Torcida üyeleri planlanmış bir eylemi hayata geçirdi: Sahaya meşaleler attılar, takım oyuncuları neredeyse yaralanıyordu. Hırvatistan Futbol Federasyonu yöneticileri, olayın 85. dakikada gerçekleşeceğini önceden öğrenmişti ancak polisin beklemediği köşeden saldırı yapılmıştı. 

Yine aynı gün Split'te ise bir duvar yazısı maç saatinde sosyal medyaya düşmüştü. Duvar yazısı birkaç kelimeden oluşuyordu ama bir roman kadar ağırdı manası: 

'Bir gün hatırlayacaksın Luka' yazıyordu.

"Ne sjećam se"

"Ne sjećam se"

2018 Dünya Kupası'na bir taraftar tribünde Hırvatistan formasıyla yer alıyor. Uzaktan bakanlar 10 numarayı gördüklerinde Luka Modric hayranı bir taraftarla karşılaştıklarını sanabilirlerdi. Ama yaklaştıklarında isim bölgesinde gördükleri şey bunun bir protesto olduğunu anlatıyordu.

'Hatırlamıyorum' yazıyordu. 

Luka Modric tüm başarılarına ve efsanevi Dünya Kupası finalistliğine rağmen Hırvatistan'da bir kesim tarafından sevilmiyor. Bunun da haklı sebepleri var.

Peki son durum ne?

Peki son durum ne?

Zdravko Mamic, 2018'de mahkûmiyet kararı açıklanmadan tam bir gün önce Bosna'ya geçti ve o tarihten bu yana orada yaşıyor. Hırvatistan mahkemeleri tarafından 6,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Mamić, çifte vatandaşlığını kalkan olarak kullandı: Bosna mahkemesi, onu Bosnalı vatandaş olarak iade etmeyi reddetti. Cezasından tek bir gün bile çekmedi.

Bosna'daki sürgün hayatı boyunca sessiz kalmadı. 2025'te büyük bir Bosnalı kulübü satın almak istediğine dair haberler gündeme geldi; somut bir adım atılmadı ama futboldan kopma niyetinde olmadığı açık.

Hırvatistan'daki etkisinin sona erip ermediği sorusu ise daha karmaşık bir yanıt gerektiriyor. Nisan 2023'te Dinamo taraftar derneği onu kulübün resmi üye kayıtlarından sildi, bu son resmi bağını da koparan sembolik bir adımdı. Ancak Mamić'in onlarca yıl boyunca yargıçlar, politikacılar, medya patronları ve polisle ördüğü ilişki ağının bir gecede yok olduğunu düşünmek gerçekçi değil. Sistem büyük ölçüde onun kurduğu yapı üzerinde dönmeye devam ediyor.

Split ise milli takımla barıştı. Yeni dönemde Split'e bir milli maç verildi ve Hajduk taraftarı tribündeki yerini alarak barış için karşılıklı adımlar atıldı. Bugünlerde boykottan bağımsız şekilde milli takım daha meşru bir zeminde yoluna devam ediyor ama Hajduk taraftarı halen Luka'nın hatırlamasını bekliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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