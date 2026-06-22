Arjantin'in En Ünlü Komünistlerinden Menotti, Faşist İktidara Nasıl Kupa Kazandırdı?
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César Luis Menotti, 1978 Dünya Kupası'nı kazandığında Arjantin'de yaklaşık otuz bin kişi kaybolmuştu. Onları kaybeden adamın adı Videla'ydı. Kupayı kazanan teknik direktörün adı ise Menotti'ydi ve Menotti bir komünistti.
Bazı sorular vardır, asla kendinize sormak istemezsiniz. Ama birileri her fırsatta size o soruyu yöneltir. Menotti'nin de böyle bir sorusu var. O kendine belki her gece sordu ama bunu bilmeyen milyonlarca kişi her fırsatta ona bu soruyu yöneltti. Onunla röportaj şansı yakalayan gazeteciler de...
'Bay Menotti, siz bir komünistsiniz. Faşist darbeyi gerçekleştiren Videla için Dünya Kupası'nı kazanmaktan rahatsız mısınız?'
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Solcu futbolu ülkeye sevdirdi.
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Demokrasinin darbeyle kesintiye uğradığı yıllarda milli takımın başındaydı.
Menotti, darbecilerin hocası olmasına rağmen susmadı.
"Evet iş birliği yaptım ama herkes yaptı"
Kupa Videla'nındı...
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2008 yılında o kabus soru bir kez daha soruldu, yanıtı bu kez daha sertti:
Her şeyin özeti yine Menotti'nin sözlerinde gizli...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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