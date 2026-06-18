Ahn Jung-hwan Bir Gol Attı, Hayatı Değişti: Ahn'ın Hayatını Değiştiren Günün Ardından

Dünya Kupası'nda 2002 yılı Türkiye için ne kadar rüya gibi bir turnuvaysa ev sahibi Güney Kore için de öyleydi. İtalya ve İspanya karşısında hakemler tarafından kollandıkları iddia edilse de onlar da yarı finale yükselmiş ve Almanya'ya boyun eğerek Dünya 3. 'lüğü için rakibimiz olmuştu.

Türkiye'nin 3-2 yenmesi sonucunda Kore turnuvayı dördüncü bitirse de Hiddink liderliğindeki takımın performansı tarihe geçmişti.

Bu güzel ve hareketli günlerden geriye ise kahramanlığının bedelini ödeyen bir futbolcunun hayatı hala hatırlanıyor.

24 yıl önce tam da bugün... 18 Haziran 2002...