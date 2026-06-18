Ahn Jung-hwan Bir Gol Attı, Hayatı Değişti: Ahn'ın Hayatını Değiştiren Günün Ardından
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Dünya Kupası'nda 2002 yılı Türkiye için ne kadar rüya gibi bir turnuvaysa ev sahibi Güney Kore için de öyleydi. İtalya ve İspanya karşısında hakemler tarafından kollandıkları iddia edilse de onlar da yarı finale yükselmiş ve Almanya'ya boyun eğerek Dünya 3. 'lüğü için rakibimiz olmuştu.
Türkiye'nin 3-2 yenmesi sonucunda Kore turnuvayı dördüncü bitirse de Hiddink liderliğindeki takımın performansı tarihe geçmişti.
Bu güzel ve hareketli günlerden geriye ise kahramanlığının bedelini ödeyen bir futbolcunun hayatı hala hatırlanıyor.
24 yıl önce tam da bugün... 18 Haziran 2002...
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Zorluklarla geçen çocukluk ona sadece mütevazi hayaller kurdurdu.
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Berbat bir performansla Dünya Kupası daveti aldı.
O güne geliyoruz... 18 Haziran 2002. Daejeon. Güney Kore - İtalya, son 16 turu.
Her şey bir rüya gibiydi... Milli kahraman olmuştu ama her şey o andan itibaren değişmeye başladı.
Ölüm tehditleri aldı: "Tek golle tüm kariyerimi bitirmişim gibi hissettim"
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"Hayatımın en mutlu anıymış bilmiyordum"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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