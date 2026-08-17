81 Yaşındaki Dünyaca Ünlü Aktör Michael Douglas'ın Son Hali!
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Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Michael Douglas, yıllara meydan okuyan kariyeriyle hafızalarımızdaki yerini çoktan sağlamlaştırdı. Temel İçgüdü ve Wall Street gibi unutulmaz yapımların yıldızı, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı videoyla yeniden gündeme geldi. Bir dönemin en yakışıklı jönlerinden olan 81 yaşındaki Douglas'ın son hali, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha hatırlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hollywood'un altın çağından bugüne uzanan kariyeriyle Michael Douglas, yalnızca yakışıklılığıyla değil karizmasıyla da sinema tarihine adını yazdıranlardan!
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Temel İçgüdü'den Öldüren Cazibe'ye... Michael Douglas'ın hafızamıza kazınan rollerini saymaya kalksak liste uzar gider.
Bir dönemin en yakışıklı jönlerinden Michael Douglas, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı son haliyle bir kez daha yılların ne kadar hızlı geçtiğini hatırlattı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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