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Johnny Depp'e Benzeyen Türk Avukat Sosyal Medyanın Diline Fena Düştü!

Johnny Depp'e Benzeyen Türk Avukat Sosyal Medyanın Diline Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.08.2026 - 22:31
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Sosyal medyanın radarına bu kez Konya'da avukatlık yapan Gürcan Kaya takıldı. Uzun saçları, sakalları ve tarzıyla Johnny Depp'e, özellikle de Jack Sparrow karakterine benzetilen Kaya'nın fotoğrafları kısa sürede gündem oldu. 'Konyalı Jack Sparrow' benzetmesi yapılınca goygoy da gecikmedi. Üstelik Kaya da kendisi için yapılan yorumlara kayıtsız kalamadı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Johnny Depp'in Hollywood'da canlandırdığı onlarca karakter var ama kabul edelim, Jack Sparrow'un yeri bambaşka!

Johnny Depp'in Hollywood'da canlandırdığı onlarca karakter var ama kabul edelim, Jack Sparrow'un yeri bambaşka!

80'li yıllarda oyunculuğa adım atan ve A Nightmare on Elm Street ile ilk kez beyazperdede boy gösteren Johnny Depp, 21 Jump Street ile geniş kitleler tarafından tanındıktan sonra Hollywood'un en kendine has yıldızlarından birine dönüştü. Edward Scissorhands, Charlie and the Chocolate Factory, Alice in Wonderland, Sweeney Todd, Donnie Brasco derken birbirinden tamamen farklı karakterlerin altından kalkmayı başardı. Fakat 2003 yılında hayatımıza giren bir karakter var ki Depp'in kariyerinin geri kalanından birkaç adım öne çıkmayı başardı: Kaptan Jack Sparrow!

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti ile ilk kez karşımıza çıkan Jack Sparrow; sallana sallana yürüyüşü, ne söylediğini yalnızca kendisinin anladığı konuşmaları, örgülü saçları, sürmeli gözleri, şapkası ve her türlü beladan bir şekilde sıyrılmayı başaran halleriyle kısa sürede sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden birine dönüştü. Johnny Depp de Jack Sparrow performansıyla ilk Karayip Korsanları filminde En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı elde etti. Serinin beş filminde de Jack Sparrow'u canlandıran Depp'in yer aldığı Karayip Korsanları filmleri dünya çapında toplam 4,5 milyar doların üzerinde gişe yaptı.

Üstelik Depp'in Jack Sparrow'u yaratırken tercih ettiği tarz da başlı başına bir hikayeydi. Karakteri oluştururken Rolling Stones'un efsane gitaristi Keith Richards'tan esinlenen oyuncunun alışılmışın dışındaki yorumu başlangıçta Disney yöneticilerini bile şaşırtmıştı. Sonuçta ortaya öyle bir karakter çıktı ki Jack Sparrow'un yürüyüşünden mimiklerine kadar neredeyse her detayı Johnny Depp'le özdeşleşti.

Fakat bugün Johnny Depp'i gündemimize getiren ne yeni filmi ne de Jack Sparrow'un Karayip Korsanlarına dönüp dönmeyeceği... Bizim kendi Jack Sparrow'umuz meğer yıllardır Konya'da avukatlık yapıyormuş!

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada oldukça enteresan bir aydınlanma yaşandı!

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada oldukça enteresan bir aydınlanma yaşandı!

Konya'da yaşayan bir avukatın Johnny Depp'e benzerliği fark edildi! Sosyal medyanın nelere takılacağını önceden kestirmek pek mümkün değil. Bu kez radarına takılan isim ise Gürcan Kaya isimli Türk avukat oldu.

Konya Barosu'na kayıtlı olan 39 yaşındaki Gürcan Kaya, aslında 15 yıldır serbest avukatlık yapıyor. Aslen Karapınarlı olan ve Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kaya, daha önce 2022-2024 ve 2024-2026 dönemlerinde Konya Barosu Disiplin Kurulu üyeliğinde bulunmuş. Şimdilerde ise 2026-2028 dönemi Konya Barosu Yönetim Kurulu üyeliği için Ay Yıldız Avukatlar Grubu'ndan aday.

Buraya kadar her şey oldukça normal.

Ta ki sosyal medya Gürcan Kaya'ya biraz daha dikkatli bakana kadar... Uzun saçları, bıyık ve sakal tarzı, yüz hatları ve genel havası bir araya gelince Kaya'nın Johnny Depp'e, hatta özellikle de Karayip Korsanları'ndaki Jack Sparrow haline benzediğine kanaat getirildi. Bir kere fark edilince de geri dönüşü olmadı tabii!

Gürcan Kaya'nın fotoğrafları Jack Sparrow kareleriyle yan yana getirilmeye, benzerliği üzerinden espriler yapılmaya başladı. İşin daha eğlenceli tarafı ise Kaya'nın kendisinin de yaşananlardan haberdar olmasıydı. Sosyal medyada kendisiyle Jack Sparrow'un yan yana getirildiği paylaşımlardan birini kendi hesabına taşıyan Kaya, yaşananları “Altı üstü bir seçime girecektik olay nerelere gitti” sözleriyle tiye aldı.

Yani adam Konya Barosu Yönetim Kurulu'na aday oldu, sosyal medya kendisini birkaç saat içerisinde Siyah İnci'nin kaptanlığına terfi ettirdi. Johnny Depp'e benzetilir mi, Jack Sparrow'la gerçekten bu kadar benziyor mu orası elbette sizin takdiriniz... Ama sosyal medya kararını çoktan verdi! 

Gelin, “Konyalı Jack Sparrow” ilan edilen Gürcan Kaya için gelen yorumlara beraber bakalım...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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