Johnny Depp'e Benzeyen Türk Avukat Sosyal Medyanın Diline Fena Düştü!
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Sosyal medyanın radarına bu kez Konya'da avukatlık yapan Gürcan Kaya takıldı. Uzun saçları, sakalları ve tarzıyla Johnny Depp'e, özellikle de Jack Sparrow karakterine benzetilen Kaya'nın fotoğrafları kısa sürede gündem oldu. 'Konyalı Jack Sparrow' benzetmesi yapılınca goygoy da gecikmedi. Üstelik Kaya da kendisi için yapılan yorumlara kayıtsız kalamadı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Johnny Depp'in Hollywood'da canlandırdığı onlarca karakter var ama kabul edelim, Jack Sparrow'un yeri bambaşka!
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Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada oldukça enteresan bir aydınlanma yaşandı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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