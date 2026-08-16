Johnny Depp'e Benzeyen Türk Avukat Sosyal Medyanın Diline Fena Düştü!

80'li yıllarda oyunculuğa adım atan ve A Nightmare on Elm Street ile ilk kez beyazperdede boy gösteren Johnny Depp, 21 Jump Street ile geniş kitleler tarafından tanındıktan sonra Hollywood'un en kendine has yıldızlarından birine dönüştü. Edward Scissorhands, Charlie and the Chocolate Factory, Alice in Wonderland, Sweeney Todd, Donnie Brasco derken birbirinden tamamen farklı karakterlerin altından kalkmayı başardı. Fakat 2003 yılında hayatımıza giren bir karakter var ki Depp'in kariyerinin geri kalanından birkaç adım öne çıkmayı başardı: Kaptan Jack Sparrow!

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti ile ilk kez karşımıza çıkan Jack Sparrow; sallana sallana yürüyüşü, ne söylediğini yalnızca kendisinin anladığı konuşmaları, örgülü saçları, sürmeli gözleri, şapkası ve her türlü beladan bir şekilde sıyrılmayı başaran halleriyle kısa sürede sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden birine dönüştü. Johnny Depp de Jack Sparrow performansıyla ilk Karayip Korsanları filminde En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı elde etti. Serinin beş filminde de Jack Sparrow'u canlandıran Depp'in yer aldığı Karayip Korsanları filmleri dünya çapında toplam 4,5 milyar doların üzerinde gişe yaptı.

Üstelik Depp'in Jack Sparrow'u yaratırken tercih ettiği tarz da başlı başına bir hikayeydi. Karakteri oluştururken Rolling Stones'un efsane gitaristi Keith Richards'tan esinlenen oyuncunun alışılmışın dışındaki yorumu başlangıçta Disney yöneticilerini bile şaşırtmıştı. Sonuçta ortaya öyle bir karakter çıktı ki Jack Sparrow'un yürüyüşünden mimiklerine kadar neredeyse her detayı Johnny Depp'le özdeşleşti.

Fakat bugün Johnny Depp'i gündemimize getiren ne yeni filmi ne de Jack Sparrow'un Karayip Korsanlarına dönüp dönmeyeceği... Bizim kendi Jack Sparrow'umuz meğer yıllardır Konya'da avukatlık yapıyormuş!