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Demansla Mücadele Eden Bruce Willis'in Kızının Düğünündeki Son Hali Yürek Burktu!

Demansla Mücadele Eden Bruce Willis'in Kızının Düğünündeki Son Hali Yürek Burktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.08.2026 - 20:56
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Hollywood'un unutulmaz aksiyon yıldızlarından Bruce Willis, uzun süredir devam eden demans mücadelesi nedeniyle gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 2022 yılında afazi teşhisi açıklanan, 2023'te ise frontotemporal demans teşhisi konulduğu duyurulan ünlü oyuncu, uzun bir aranın ardından yeniden görüntülendi. 71 yaşındaki Willis, kızı Tallulah Willis'in Justin Acee ile gerçekleşen düğününde ailesinin yanında yer aldı. Kızıyla verdiği kareler kısa sürede dikkat çekerken ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi sevenlerini üzdü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hollywood'un en büyük yıldızlarından Bruce Willis'i birkaç filmle anlatmaya çalışmak neredeyse imkansız.

Hollywood'un en büyük yıldızlarından Bruce Willis'i birkaç filmle anlatmaya çalışmak neredeyse imkansız.

80'lerden 2000'lere uzanan dönemde Hollywood denince akla gelen ilk yüzlerden biri olmayı başaran Bruce Willis, aksiyon sinemasının kurallarını değiştiren isimlerden biriydi. Kariyerine 1980'lerin başında küçük rollerle başlayan Willis'in asıl çıkışı, 1985 yılında yayınlanmaya başlayan Moonlighting dizisindeki David Addison karakteriyle geldi. Üstelik yaklaşık 3 bin aday arasından seçildiği bu rol ona yalnızca şöhreti değil, Emmy ve Altın Küre ödüllerini de getirdi.

Fakat Bruce Willis'i dünya çapında bir fenomene dönüştüren esas kırılma birkaç yıl sonra yaşandı. 1988 yapımı Die Hard ile John McClane'e hayat veren Willis, sinema tarihinin en ikonik aksiyon karakterlerinden birini yarattı. Sonrasında da durmak bilmedi. Pulp Fiction'da Butch Coolidge, 12 Monkeys'te James Cole, The Fifth Element'ta Korben Dallas, Armageddon'da Harry Stamper ve The Sixth Senset'e Malcolm Crowe olarak karşımıza çıktı. Kimi zaman dünyayı kurtardı, kimi zaman tek başına onlarca kötü adamla savaştı, kimi zamansa hepimizi ters köşe yapan hikayelerin merkezinde yer aldı.

Willis'in filmografisi ise sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğu bırakmasının ardından tamamlandı. Çekimleri daha önce tamamlanan projeleri emeklilik açıklamasından sonra da sırayla gösterime girdi. Son sinema filmi, 31 Mart 2023'te yayınlanan bilim kurgu-aksiyon filmi Assassin oldu. Filmde Valmora karakterine hayat veren Bruce Willis böylece 40 yılı aşan kariyerine sessiz sedasız veda etmiş oldu.

Bu vedanın sebebi ise maalesef kendi isteği değildi.

Bruce Willis'in sağlık sorunları ilk kez 2022 yılında ailesinin yaptığı oldukça üzücü bir açıklamayla ortaya çıkmıştı.

Bruce Willis'in sağlık sorunları ilk kez 2022 yılında ailesinin yaptığı oldukça üzücü bir açıklamayla ortaya çıkmıştı.

30 Mart 2022'de Willis'in eşi Emma Heming Willis, eski eşi Demi Moore ve beş kızı Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evelyn ortak bir açıklama yayınladı. Aile, Bruce Willis'e afazi teşhisi konulduğunu ve rahatsızlığın bilişsel yeteneklerini etkilediğini duyurdu. Afazi, kişinin konuşmasını, söylenenleri anlamasını, okumasını ve yazmasını etkileyebilen bir dil ve iletişim bozukluğuydu. Aile, aynı açıklamada Willis'in çok sevdiği oyunculuk kariyerinden çekileceğini de duyurdu.

Ancak ilerleyen aylarda tablonun afaziden daha kapsamlı olduğu anlaşıldı. Şubat 2023'te aile bu kez Bruce Willis'in durumunun ilerlediğini ve doktorların daha kesin bir teşhise ulaştığını açıkladı: frontotemporal demans, yani FTD. Beynin özellikle dil, davranış ve kişilikle ilişkili frontal ve temporal bölgelerini etkileyen ilerleyici bir nörodejeneratif hastalık olan FTD'nin iletişim güçlüğünün yanı sıra davranış ve kişilik değişikliklerine de yol açabildiği biliniyordu.  Son yıllarda ailesinden gelen açıklamalar ise hastalığın Bruce Willis'in iletişim becerileri üzerindeki etkisinin giderek arttığını gösterdi. Eşi Emma Heming Willis, 2025 yılında yaptığı açıklamada Willis'in fiziksel olarak hareketli ve genel sağlık açısından iyi durumda olduğunu ancak bilişsel durumunun ilerlediğini anlattı. Konuşma ve dil yetisinin giderek azaldığını, ailenin artık onunla farklı bir iletişim biçimi geliştirdiğini söyledi. Bununla birlikte zaman zaman eski Bruce'u hatırlatan kahkahasının, gözlerindeki ışıltının ya da o meşhur gülümsemesinin kısa anlarla geri geldiğini de anlattı.

Tüm bu süreç boyunca kameralardan büyük ölçüde uzak tutulan Bruce Willis, geçtiğimiz günlerde ailesinin en özel günlerinden biri sayesinde uzun zaman sonra yeniden karşımıza çıktı.

Bruce Willis, kızı Tallulah Willis'in düğününde ortaya çıktı.

Bruce Willis, kızı Tallulah Willis'in düğününde ortaya çıktı.

Bruce Willis ve Demi Moore'un en küçük kızları Tallulah Willis, 8 Ağustos'ta müzisyen Justin Acee ile dünyaevine girdi. Çiftin düğünü Idaho'daki aile evinin bahçesinde, oldukça samimi ve doğayla iç içe bir törenle gerçekleşti. 32 yaşındaki Tallulah'nın düğününde annesi Demi Moore ve ablaları Rumer ile Scout Willis de yanındaydı. 

71 yaşındaki Bruce Willis, uzun zamandır devam eden gözlerden uzak yaşamının ardından kızının en özel gününde kameralara yansıdı. Açık renk gömleği ve şapkasıyla görüntülenen Willis'in bir karede kızını kolunun altına aldığı, Tallulah'nın başını babasının omzuna yasladığı ve damat Justin Acee'nin de Willis'in elini tuttuğu görüldü. Bu fotoğrafı daha da duygusal hale getiren detay ise Tallulah'nın bundan üç yıl önce babasının hastalığını anlatırken paylaştığı bir anıydı. Tallulah, 2021 yazında katıldığı bir düğünde gelinin babasının konuşmasını dinlerken bir anda kendi babasının hastalığı nedeniyle gelecekte kendi düğününde böyle bir konuşma yapamayabileceğini fark ettiğini anlatmıştı. Masadan kalkıp dışarı çıktığını ve gözyaşlarına boğulduğunu söylemişti.

Yıllar önce yalnızca ihtimalini düşünmenin bile kendisini ağlattığı o düğün günü geldiğinde ise Bruce Willis kızının yanındaydı. Hastalığı nedeniyle uzun süredir kamuoyu önünde çok az görünen Hollywood yıldızının yıllar içerisindeki değişimi elbette sevenlerini duygulandırdı. Onu yıllarca John McClane olarak gökdelenlerden atlayıp dünyayı kurtarırken izleyen milyonlar için Bruce Willis'i bu şekilde görmek hiç de kolay olmadı...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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