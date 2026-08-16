Demansla Mücadele Eden Bruce Willis'in Kızının Düğünündeki Son Hali Yürek Burktu!
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Hollywood'un unutulmaz aksiyon yıldızlarından Bruce Willis, uzun süredir devam eden demans mücadelesi nedeniyle gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 2022 yılında afazi teşhisi açıklanan, 2023'te ise frontotemporal demans teşhisi konulduğu duyurulan ünlü oyuncu, uzun bir aranın ardından yeniden görüntülendi. 71 yaşındaki Willis, kızı Tallulah Willis'in Justin Acee ile gerçekleşen düğününde ailesinin yanında yer aldı. Kızıyla verdiği kareler kısa sürede dikkat çekerken ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi sevenlerini üzdü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hollywood'un en büyük yıldızlarından Bruce Willis'i birkaç filmle anlatmaya çalışmak neredeyse imkansız.
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Bruce Willis'in sağlık sorunları ilk kez 2022 yılında ailesinin yaptığı oldukça üzücü bir açıklamayla ortaya çıkmıştı.
Bruce Willis, kızı Tallulah Willis'in düğününde ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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