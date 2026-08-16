Demansla Mücadele Eden Bruce Willis'in Kızının Düğünündeki Son Hali Yürek Burktu!

80'lerden 2000'lere uzanan dönemde Hollywood denince akla gelen ilk yüzlerden biri olmayı başaran Bruce Willis, aksiyon sinemasının kurallarını değiştiren isimlerden biriydi. Kariyerine 1980'lerin başında küçük rollerle başlayan Willis'in asıl çıkışı, 1985 yılında yayınlanmaya başlayan Moonlighting dizisindeki David Addison karakteriyle geldi. Üstelik yaklaşık 3 bin aday arasından seçildiği bu rol ona yalnızca şöhreti değil, Emmy ve Altın Küre ödüllerini de getirdi.

Fakat Bruce Willis'i dünya çapında bir fenomene dönüştüren esas kırılma birkaç yıl sonra yaşandı. 1988 yapımı Die Hard ile John McClane'e hayat veren Willis, sinema tarihinin en ikonik aksiyon karakterlerinden birini yarattı. Sonrasında da durmak bilmedi. Pulp Fiction'da Butch Coolidge, 12 Monkeys'te James Cole, The Fifth Element'ta Korben Dallas, Armageddon'da Harry Stamper ve The Sixth Senset'e Malcolm Crowe olarak karşımıza çıktı. Kimi zaman dünyayı kurtardı, kimi zaman tek başına onlarca kötü adamla savaştı, kimi zamansa hepimizi ters köşe yapan hikayelerin merkezinde yer aldı.

Willis'in filmografisi ise sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğu bırakmasının ardından tamamlandı. Çekimleri daha önce tamamlanan projeleri emeklilik açıklamasından sonra da sırayla gösterime girdi. Son sinema filmi, 31 Mart 2023'te yayınlanan bilim kurgu-aksiyon filmi Assassin oldu. Filmde Valmora karakterine hayat veren Bruce Willis böylece 40 yılı aşan kariyerine sessiz sedasız veda etmiş oldu.

Bu vedanın sebebi ise maalesef kendi isteği değildi.