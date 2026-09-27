Bisikletle Dünyayı Gezen Viktor Zichó, İstanbulkart'ın Afganistan'da Bile Nasıl İşe Yaradığını Gösterdi

İstanbulkart pek çok kişinin eli ayağı bildiğiniz üzere. Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Fakat bu sefer İstanbulkart oldukça ilginç bir kullanım alanıyla gündeme geldi.

Bisikletle dünyayı gezen Macar gezgin Viktor Zichó, cüzdanındaki İstanbulkart'ın Afganistan'daki bir kontrol noktasında bile işe yaradığını gösteren bir video paylaştı. Zichó'nun paylaştığı görüntülerde, bisikletiyle Afganistan'da yol alırken silahlı görevlilerin bulunduğu bir kontrol noktasında durdurulduğu ve çantasının arandığı görüldü. Zichó, arama sırasında cüzdanından çıkan İstanbulkart'ın dikkat çektiğini ve kendisine sorun çıkarılmadan yoluna devam etmesine izin verildiğini 'Açıkçası pasaporttan bile daha güçlü' sözleriyle anlattı.

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