Bir Genç 'Turistlerin Öcünü Aldım' Diyerek Karşılaştığı Hindistanlı Turistlere Şaka Yaptı

Özellikle Hindistan başta olmak üzere Güney Asya ülkelerini ziyaret eden turistler, sokakta tanımadıkları kişiler tarafından durdurulup fotoğraf istenmesinden sıkça şikayet ediyor; bu talepler kimi zaman turistlerin kendilerini bir anda ünlü gibi hissetmesine, kimi zaman da gezilerinin yorucu bir parçasına dönüşüyor.

Bu kez de 'ReşşoCan' isimli bir içerik üreticisi, bu bilinen deneyimi tersine çevirdi. 'Hindistan'a giden turistlerin öcünü aldım' notuyla paylaştığı videoda sokakta karşılaştığı yabancı turistlere abartılı bir sıcakkanlılıkla yaklaşarak onlarla poz verdi ve sohbet etti; hem turistler hem de videoyu izleyenler bu şakaya kahkahalarla karşılık verdi.

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