Gecede 5 Saatten Az Uyuyanlar Dikkat: Tam 37 Farklı Hastalığın Riski Yükseliyor

Uyku araştırmalarının büyük kısmı katılımcıya 'Gecede kaç saat uyuyorsunuz?' diye sorar ve verilen cevabı esas alır. Oysa insanlar bu soruya çoğu zaman gerçekte olduğundan daha iyimser yanıt veriyor. Başkent Tıp Üniversitesi'nden Dr. Shengzhi Sun ve ekibi bu yüzden anket yerine doğrudan ölçüm yapmayı seçti.

Ekip, İngiltere'nin en kapsamlı sağlık veri tabanlarından UK Biobank'a kayıtlı 95.559 kişinin verilerini inceledi. Yaş ortalaması 56 olan katılımcılar yedi gün yedi gece boyunca bileklerinde hareket sensörü taşıdı. Toplanan veriler derin öğrenmeye dayalı bir algoritmayla çözümlendi; her kişinin toplam uyku süresi, uyku evreleri, gece uyanmaları ve uyku düzeni ayrı ayrı hesaplandı.

Ardından bu kişilerin hastane kayıtları ortalama 8,9 yıl boyunca takip edildi. Araştırmacılar tanıları 1.049 ayrı hastalık başlığına ayırdı ve her biri için uyku alışkanlıklarıyla bağlantı aradı. Çalışmanın sonuçları PLOS Medicine dergisinde yayımlandı.