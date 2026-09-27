Gecede 5 Saatten Az Uyuyanlar Dikkat: Tam 37 Farklı Hastalığın Riski Yükseliyor
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Gece yarısını geçen ekran başı saatler sabahın erken alarmıyla birleşince pek çoğumuzun uykusu 5 saate kadar iniyor. Çin'deki Başkent Tıp Üniversitesi'nden araştırmacıların İngiltere'de 95 bin kişiyi yaklaşık 9 yıl izlediği yeni bir çalışma, bu alışkanlığın bedelinin sanılandan ağır olabileceğini ortaya koydu. Bileklik sensörleriyle ölçülen veriler, gecede 5 saatten az uyuyanlarda tam 37 farklı hastalığın riskinin yükseldiğini gösterdi. Peki hangi hastalıklar öne çıkıyor ve ideal süre gerçekten kaç saat?
Kaynak: EurekAlert!
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Bileklik sensörü 95 bin kişinin uykusunu bir hafta boyunca kaydetti
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Riskli çıkan 41 bağlantının 37'si 5 saatin altında uyuyanlarda görüldü
En düşük risk 6-8 saatte, fazla uyumak ise depresyonla ilişkili çıktı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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