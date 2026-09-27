Kişiliğinin En Pasif 2 Özelliği Ne?
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Herkesin karakterinde biraz geri planda kalan, kendini göstermekte zorlanan veya çatışmadan kaçınan taraflar olabilir. Kimi zaman düşüncelerimizi söylemek yerine susmayı, kimi zaman hakkımızı aramak yerine ortamı bozmamayı, kimi zaman da karar vermek yerine başkalarının yönlendirmesini tercih edebiliriz. Peki senin kişiliğinde pasif kalan iki özellik hangisi?
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1. Bir arkadaşın senin istemediğin bir plan yapmayı önerdi. Ne yaparsın?
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2. Bir ortamda söylediklerinin yanlış anlaşıldığını fark ettiğinde ne yaparsın?
3. Birisi senden sürekli yardım istiyor ama artık yorulmaya başladın. Ne yaparsın?
4. Haksız olduğunu düşündüğün bir konuda biri seninle tartışmaya başladı. Tepkin ne olur?
5. Bir konuda karar vermen gerekiyor ama çevrendekiler farklı fikirler söylüyor. Ne yaparsın?
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6. Bir arkadaşın sana kırıcı bir söz söyledi. Ne yaparsın?
7. Bir ortamda herkes kendi fikrini söylüyor ve senin düşüncen farklı. Ne yaparsın?
8. Sana yapılan bir iyiliğin karşılığında senden beklenenden fazlası isteniyor. Ne yaparsın?
9. Birinin seni sürekli son dakikada planlara dahil etmesinden rahatsızsın. Ne yaparsın?
10. Bir işte emeğinin fark edilmediğini düşünüyorsun. Nasıl davranırsın?
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Sınır Koymakta ve Hayır Demekte Zorlanıyorsun
Çatışmadan Kaçıyorsun ve Duygularını İçinde Tutuyorsun
Karar Vermeyi Erteliyorsun ve Başkalarının Fikrinden Fazla Etkileniyorsun
Tepkini Açıkça Göstermiyorsun ve İma Yoluyla Anlatıyorsun
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