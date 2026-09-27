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Kişiliğinin En Pasif 2 Özelliği Ne?

Kişiliğinin En Pasif 2 Özelliği Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
27.09.2026 - 10:01
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Herkesin karakterinde biraz geri planda kalan, kendini göstermekte zorlanan veya çatışmadan kaçınan taraflar olabilir. Kimi zaman düşüncelerimizi söylemek yerine susmayı, kimi zaman hakkımızı aramak yerine ortamı bozmamayı, kimi zaman da karar vermek yerine başkalarının yönlendirmesini tercih edebiliriz. Peki senin kişiliğinde pasif kalan iki özellik hangisi?

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1. Bir arkadaşın senin istemediğin bir plan yapmayı önerdi. Ne yaparsın?

2. Bir ortamda söylediklerinin yanlış anlaşıldığını fark ettiğinde ne yaparsın?

3. Birisi senden sürekli yardım istiyor ama artık yorulmaya başladın. Ne yaparsın?

4. Haksız olduğunu düşündüğün bir konuda biri seninle tartışmaya başladı. Tepkin ne olur?

5. Bir konuda karar vermen gerekiyor ama çevrendekiler farklı fikirler söylüyor. Ne yaparsın?

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6. Bir arkadaşın sana kırıcı bir söz söyledi. Ne yaparsın?

7. Bir ortamda herkes kendi fikrini söylüyor ve senin düşüncen farklı. Ne yaparsın?

8. Sana yapılan bir iyiliğin karşılığında senden beklenenden fazlası isteniyor. Ne yaparsın?

9. Birinin seni sürekli son dakikada planlara dahil etmesinden rahatsızsın. Ne yaparsın?

10. Bir işte emeğinin fark edilmediğini düşünüyorsun. Nasıl davranırsın?

10. Bir işte emeğinin fark edilmediğini düşünüyorsun. Nasıl davranırsın?
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Sınır Koymakta ve Hayır Demekte Zorlanıyorsun

Senin kişiliğindeki en pasif iki özellik, sınırlarını korumak ve gerektiğinde hayır diyebilmek konusunda ortaya çıkıyor. İnsanların isteklerini kendi ihtiyaçlarının önüne koymaya oldukça yatkın olabilirsin. Birinin senden bir şey istemesi, seni zor durumda bıraksa bile bunu geri çevirmek sana gereğinden fazla zor gelebilir. Çünkü yalnızca isteği reddetmeyi değil, karşındaki kişinin vereceği tepkiyi de düşünürsün. Bu durum dışarıdan bakıldığında uyumlu ve anlayışlı biri olduğun izlenimini yaratabilir. Ancak sürekli uyum sağlamak, zaman içinde kendi isteklerinin geri planda kalmasına neden olabilir. 'Bir kereden bir şey olmaz' diyerek kabul ettiğin şeyler bir süre sonra üzerinde biriken sorumluluklara dönüşebilir.

Çatışmadan Kaçıyorsun ve Duygularını İçinde Tutuyorsun

Çatışmadan Kaçıyorsun ve Duygularını İçinde Tutuyorsun

Senin en pasif iki özelliğin, çatışma karşısında geri çekilmek ve rahatsız olduğun şeyleri içinde tutmak olabilir. Bir sorun çıktığında ilk refleksin meseleyi çözmekten çok ortamın daha fazla gerilmesini önlemek olabilir. Bu nedenle bazı durumlarda söylemek istediğin şeyleri son anda vazgeçip içinde tutabilirsin. Özellikle yakın ilişkilerde karşındaki kişiyi üzmemek veya ilişkinin bozulmasını engellemek için kendi rahatsızlığını ikinci plana atma eğilimin olabilir. O an sessiz kalmak sana kolay gelebilir. Fakat konuşulmayan sorunlar ortadan kaybolmaz. Bir süre sonra küçük bir olay bile daha önce biriktirdiğin bütün kırgınlıkları yeniden gündeme getirebilir.

Karar Vermeyi Erteliyorsun ve Başkalarının Fikrinden Fazla Etkileniyorsun

Karar Vermeyi Erteliyorsun ve Başkalarının Fikrinden Fazla Etkileniyorsun

Senin kişiliğindeki en pasif iki özellik karar alma konusunda geri çekilmek ve çevrendeki insanların düşüncelerine gereğinden fazla ağırlık vermek olabilir. Bir seçim yaparken kendi isteğinden önce 'Acaba diğerleri ne düşünür?' sorusunu düşünüyor olabilirsin. Bu nedenle karar vermek senin için yalnızca seçeneklerden birini seçmek değil, aynı zamanda çevrendeki insanların tepkilerini hesaplamak anlamına gelebilir. Bazen bir konuda aslında ne istediğini biliyor olsan bile başka birinin daha emin konuşması seni fikrinden uzaklaştırabilir. Özellikle önemli kararların söz konusu olduğu durumlarda sorumluluğu paylaşmak rahatlatıcı gelebilir. Fakat sürekli başkalarının yönlendirmesine göre hareket etmek, zamanla kendi kararlarına duyduğun güveni azaltabilir.

Tepkini Açıkça Göstermiyorsun ve İma Yoluyla Anlatıyorsun

Tepkini Açıkça Göstermiyorsun ve İma Yoluyla Anlatıyorsun

Senin en pasif iki özelliğin, rahatsız olduğun durumlarda doğrudan tepki vermemek ve düşüncelerini açıkça söylemek yerine davranışlarınla mesaj vermeye çalışmak olabilir. Bir şey seni kırdığında 'Sorun yok' diyebilir ama sonrasında mesafeli davranabilirsin. Karşındaki kişinin ne olduğunu anlamasını bekleyebilirsin. Bunun altında genellikle doğrudan konuşmanın yaratacağı gerilimden kaçınma isteği bulunabilir. Senin açısından imada bulunmak, açık bir yüzleşmeden daha kolay görünebilir. Fakat insanların senin verdiğin mesajları her zaman doğru yorumlayacağını düşünmek gerçekçi değildir. Senin çok net olduğunu düşündüğün bir davranış, karşı taraf için tamamen sıradan görünebilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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