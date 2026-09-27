Kişiliğinin En Pasif 2 Özelliği Ne?

Senin kişiliğindeki en pasif iki özellik, sınırlarını korumak ve gerektiğinde hayır diyebilmek konusunda ortaya çıkıyor. İnsanların isteklerini kendi ihtiyaçlarının önüne koymaya oldukça yatkın olabilirsin. Birinin senden bir şey istemesi, seni zor durumda bıraksa bile bunu geri çevirmek sana gereğinden fazla zor gelebilir. Çünkü yalnızca isteği reddetmeyi değil, karşındaki kişinin vereceği tepkiyi de düşünürsün. Bu durum dışarıdan bakıldığında uyumlu ve anlayışlı biri olduğun izlenimini yaratabilir. Ancak sürekli uyum sağlamak, zaman içinde kendi isteklerinin geri planda kalmasına neden olabilir. 'Bir kereden bir şey olmaz' diyerek kabul ettiğin şeyler bir süre sonra üzerinde biriken sorumluluklara dönüşebilir.