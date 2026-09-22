Burcuna Göre Aldatılma İhtimalini Söylüyoruz!

Koç burcu olarak ilişkilerde oldukça tutkulu, doğrudan ve enerjik bir yapıya sahip olabilirsin. Bir ilişkide heyecan ve hareket senin için önemli olduğu için monotonluk başladığında bunu hızlı bir şekilde fark edebilirsin. Ancak bu özelliklerin, partnerinin sana karşı sadakatsiz davranacağı anlamına gelmez. Aldatılma gibi bir durumun ortaya çıkmasında kişinin karakteri, ilişki dinamikleri, iletişim biçimi ve sınırları çok daha belirleyicidir. Senin ilişkilerde özellikle hassas olduğun konulardan biri ilgisizlik olabilir. Partnerinin senden uzaklaştığını hissettiğinde bunu hemen fark edebilir ve nedenini sorgulayabilirsin. Küçük bir davranış değişikliği bile kafanda çeşitli soru işaretleri oluşturabilir.