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Burcuna Göre Aldatılma İhtimalini Söylüyoruz!

Burcuna Göre Aldatılma İhtimalini Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
22.09.2026 - 15:00
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Aldatılma konusu ilişkilerde en çok merak edilen ama bir o kadar da hassas konulardan biri. Peki burcun, ilişkilerde güven ve sadakat konusunda nasıl bir tablo çiziyor? Partnerine yaklaşımın, kıskançlık seviyen, ilişki içindeki beklentilerin ve duygusal yapın üzerinden eğlenceli bir astroloji yorumu yapmaya ne dersin? Burcunu seç ve aşk hayatındaki ilişki dinamiklerini birlikte keşfedelim!

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Burcunu seçer misin?

%45 Aldatılma İhtimali

Koç burcu olarak ilişkilerde oldukça tutkulu, doğrudan ve enerjik bir yapıya sahip olabilirsin. Bir ilişkide heyecan ve hareket senin için önemli olduğu için monotonluk başladığında bunu hızlı bir şekilde fark edebilirsin. Ancak bu özelliklerin, partnerinin sana karşı sadakatsiz davranacağı anlamına gelmez. Aldatılma gibi bir durumun ortaya çıkmasında kişinin karakteri, ilişki dinamikleri, iletişim biçimi ve sınırları çok daha belirleyicidir. Senin ilişkilerde özellikle hassas olduğun konulardan biri ilgisizlik olabilir. Partnerinin senden uzaklaştığını hissettiğinde bunu hemen fark edebilir ve nedenini sorgulayabilirsin. Küçük bir davranış değişikliği bile kafanda çeşitli soru işaretleri oluşturabilir.

%30 Aldatılma İhtimali

Boğa burcu olarak ilişkilerde güvene, istikrara ve bağlılığa büyük önem verebilirsin. Birine gerçekten bağlandığında ilişkinin uzun süre devam etmesini isteyebilirsin. Bu nedenle partnerinin davranışlarındaki ani değişiklikleri de kolayca fark edebilirsin. Senin için aldatılmak yalnızca fiziksel bir sadakatsizlik anlamına gelmeyebilir. Güvenin kırılması, partnerinin senden bir şey saklaması veya sana karşı dürüst davranmaması da ilişkide ciddi bir problem oluşturabilir. Astrolojik yorumlarda Boğa burcunun sahiplenici tarafı sık sık vurgulanır. Bu nedenle ilişkide güven konusunda zaman zaman fazla hassaslaşabilirsin. Partnerinin telefonuna geç cevap vermesi veya planlarının değişmesi gibi sıradan durumları bile uzun uzun düşünebilirsin.

%50 Aldatılma İhtimali

İkizler burcu olarak zihinsel uyum senin için ilişkilerin en önemli parçalarından biri olabilir. Partnerinle konuşabilmek, birlikte gülmek, yeni şeyler keşfetmek ve birbirinizi merak etmeye devam etmek senin için oldukça değerlidir. İlişkinin iletişim tarafı zayıfladığında bunu hızlı bir şekilde hissedebilirsin. Partnerinin seninle eskisi kadar konuşmaması veya ilgisinin azalması sende soru işaretleri oluşturabilir. Ancak her iletişim değişikliği aldatma anlamına gelmez.

%35 Aldatılma İhtimali

Yengeç burcu olarak ilişkilerde duygusal bağ senin için oldukça önemlidir. Birine güvendiğinde yalnızca sevgili değil, aynı zamanda güvenli bir alan ve hayat arkadaşı görmek isteyebilirsin. Bu nedenle sadakat konusu senin için diğer birçok ilişki probleminden daha hassas olabilir. Partnerinin davranışlarında bir değişiklik olduğunda bunu yalnızca mantıksal olarak değerlendirmek yerine duygusal olarak da hissedersin. Ses tonundaki değişiklik, ilgide azalma veya eskisi kadar paylaşım yapılmaması sende soru işaretleri oluşturabilir.

%30 Aldatılma İhtimali

Aslan burcu olarak ilişkide ilgi görmek, değerli hissetmek ve partnerinin sevgisini açıkça göstermesi senin için önemli olabilir. Sevildiğini hissettiğinde oldukça cömert, ilgili ve bağlı davranabilirsin. Bu nedenle partnerinin ilgisinin başka bir yöne kaydığını düşündüğün anlarda hassaslaşabilirsin. Özellikle sürekli ertelenmek, görmezden gelinmek veya ilişkide ikinci planda kaldığını hissetmek seni ciddi şekilde rahatsız edebilir.

%40 Aldatılma İhtimali

Başak burcu olarak ayrıntıları fark etme konusunda oldukça dikkatli olabilirsin. Partnerinin davranışlarında meydana gelen küçük değişiklikleri diğer insanlardan önce fark etmen mümkün. Bu nedenle ilişkide bir şeylerin değiştiğini hissettiğinde zihnin hemen nedenlerini araştırmaya başlayabilir. Senin için güven, tutarlılık üzerinden oluşur. Partnerin söylediğiyle yaptığı arasında büyük farklar varsa bunu görmezden gelmekte zorlanabilirsin. Aynı şekilde sürekli değişen açıklamalar da sende şüphe oluşturabilir.

%35 Aldatılma İhtimali

Terazi burcu olarak ilişkilerde uyum ve huzur arayışın güçlü olabilir. Gereksiz tartışmalardan kaçınabilir, sorunları büyütmeden çözmeye çalışabilirsin. Partnerinle arandaki dengenin bozulması seni rahatsız edebilir. Bazen ilişkiyi korumak adına kendi rahatsızlıklarını geri plana atman mümkün. Partnerinin yaptığı bir davranış seni kırsa bile hemen tepki vermek yerine ortamın sakinleşmesini bekleyebilirsin.

%50 Aldatılma İhtimali

Akrep burcu olarak ilişkilerde yüzeysel bağlardan çok derinlik arayabilirsin. Birine güvendiğinde oldukça yoğun bir bağ kurabilir ve partnerinin sana karşı tamamen açık olmasını isteyebilirsin. Bu nedenle gizlilik, çelişkili davranışlar veya açıklanmayan durumlar sende güçlü soru işaretleri oluşturabilir. Bir şeyin saklandığını düşündüğünde konunun peşine düşme eğilimin olabilir.

%55 Aldatılma İhtimali

Yay burcu olarak ilişkide özgürlük ve hareket alanı senin için oldukça önemli olabilir. Partnerinle yakın bir bağ kurmak isterken aynı zamanda kendi hayatını ve kişisel alanını korumak isteyebilirsin. Bu nedenle aşırı kıskançlık, sürekli hesap sorma veya fazla kontrol edilmek seni ilişkiden uzaklaştırabilecek davranışlar arasında olabilir. Senin için güven, birbirinin hayatını tamamen kontrol etmek değil, iki kişinin kendi alanlarını korurken bağlı kalabilmesi anlamına gelebilir.

%25 Aldatılma İhtimali

%25 Aldatılma İhtimali

Oğlak burcu olarak ilişkilerde ciddiyet, güvenilirlik ve istikrar arayabilirsin. Bir ilişkiye başladığında bunun sağlam bir temele oturmasını isteyebilir, geçici heyecanlardan çok uzun vadeli güvene önem verebilirsin. Partnerinin sözünü tutması, sorumluluklarını yerine getirmesi ve ilişkiye emek vermesi senin için önemli olabilir. Bu nedenle tutarsız davranışlar dikkatini hemen çekebilir.

%45 Aldatılma İhtimali

Kova burcu olarak ilişkilerde yalnızca romantik bağ değil, arkadaşlık ve zihinsel uyum da arayabilirsin. Partnerinle konuşabilmek, birbirinizin düşüncelerine saygı göstermek ve kişisel alanlara müdahale etmemek senin için önemli olabilir. Aşırı kontrolcü bir ilişki yapısı seni rahatsız edebilir. Partnerinin kendi hayatına sahip olması seni otomatik olarak huzursuz etmeyebilir. Bu nedenle dışarıdan bakıldığında oldukça rahat bir partner gibi görünebilirsin.

%40 Aldatılma İhtimali

Balık burcu olarak ilişkilerde duygusal bağın oldukça önemli olabilir. Partnerinin ruh halini, davranışlarını ve sana karşı yaklaşımını kolayca hissedebildiğini düşünebilirsin. Romantik olduğun için ilişkine anlam yükleme eğilimin de olabilir. Sevdiğin kişiyi idealize ettiğinde bazı problemleri başlangıçta görmezden gelmen mümkün. İlişkinin güzel taraflarını korumak adına rahatsız olduğun bazı davranışlara fazla tolerans gösterebilirsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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