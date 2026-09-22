Cilt Uzmanından Cildi Yaşlandıran 7 Hata Uyarısı

Limon, karbonat ya da sirke gibi maddelerin cilde doğrudan uygulanması, agresif peeling yapılması ya da sivilcelerin sıkılması, cildi kalıcı olarak tahriş edebiliyor. Farklı aktif içeriklerin bilinçsizce bir arada kullanılması da benzer bir riske yol açıyor.

Uzm. Dr. Alpay, cilt bakımında denenmemiş ev yöntemleri yerine uzman desteği alınmasını öneriyor. Ayrıca ekliyor, 'Çok su içmek kırışıklıkları yok etmez' ancak yeterli sıvı tüketimi hem genel sağlık hem cilt fonksiyonları açısından önemlidir.