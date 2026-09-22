Cilt Uzmanından Cildi Yaşlandıran 7 Hata Uyarısı
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Cildin yaşlanma hızı sadece genetikle değil, günlük alışkanlıklarla da yaşlanmayı etkiliyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, fark etmeden yaptığımız bazı hataların cildin kolajen ve elastin yapısını zamanla bozabildiğini belirtiyor.
İşte cildi yaşlandıran 7 hata.
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1. Güneşten Yetersiz Korunmak
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2. Tütün Mamullerinin Tüketimi
3. Düzensiz Uyku ve Kronik Stres
4. Aşırı Şeker Tüketimi ve Dengesiz Diyetler
5. Cildi Aşırı Temizlemek ve Yanlış Ürün Kullanmak
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6. Makyajla Uyumak ve Nemlendiriciyi Atlamak
7. Yanlış Ev Yöntemleri Denemek
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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