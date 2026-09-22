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Yaşam
Cilt Uzmanından Cildi Yaşlandıran 7 Hata Uyarısı

Cilt Uzmanından Cildi Yaşlandıran 7 Hata Uyarısı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 15:04
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Cildin yaşlanma hızı sadece genetikle değil, günlük alışkanlıklarla da yaşlanmayı etkiliyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, fark etmeden yaptığımız bazı hataların cildin kolajen ve elastin yapısını zamanla bozabildiğini belirtiyor.

İşte cildi yaşlandıran 7 hata.

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1. Güneşten Yetersiz Korunmak

1. Güneşten Yetersiz Korunmak

Güneş kremini yeterli miktarda sürmemek ya da uzun süre dışarıda kalındığında tekrar uygulamamak, cildi UV hasarına açık bırakıyor. Uzm. Dr. Alpay, korunmasız ve uzun süreli güneş maruziyetinin zamanla kolajen ve elastin yapısını bozarak kırışıklık ve esneklik kaybına yol açabileceğini belirtiyor.

Şapka ve uygun kıyafetler gibi fiziksel korunma yöntemlerinin atlanması da aynı riski artırıyor.

2. Tütün Mamullerinin Tüketimi

2. Tütün Mamullerinin Tüketimi

Sigaradaki kimyasallar ciltte oksidatif stresi artırarak özellikle ağız çevresindeki kolajen yapısına zarar verebiliyor. Ayrıca aşırı alkol tüketimi de uyku düzenini, vücudun su dengesini ve cildin genel görünümünü olumsuz etkileyebiliyor.

3. Düzensiz Uyku ve Kronik Stres

3. Düzensiz Uyku ve Kronik Stres

Yetersiz ya da düzensiz uyku, cildin doğal yenilenme sürecini aksatabiliyor. Kronik stres de bu sürece eklendiğinde, cildin yaşlanma belirtilerini daha erken göstermesine katkıda bulunabiliyor.

Uzm. Dr. Alpay, uyku ve stres yönetiminin cilt sağlığı açısından göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

4. Aşırı Şeker Tüketimi ve Dengesiz Diyetler

4. Aşırı Şeker Tüketimi ve Dengesiz Diyetler

Aşırı şeker tüketimi, glikasyon adı verilen bir süreçle şekerin proteinlere bağlanmasına ve kolajenle elastin yapısının zarar görmesine yol açabiliyor. Hızlı kilo değişimleri de cildin esnekliğini etkileyerek sarkma görünümüne neden olabiliyor.

Kısıtlayıcı ve dengesiz diyetler ise cildin ihtiyaç duyduğu protein, vitamin, mineral ve sağlıklı yağlardan mahrum kalmasına yol açıyor.

5. Cildi Aşırı Temizlemek ve Yanlış Ürün Kullanmak

5. Cildi Aşırı Temizlemek ve Yanlış Ürün Kullanmak

Sık sık ve sıcak suyla yapılan yıkama, cildin doğal bariyerine zarar vererek kuruluk ve tahrişe yol açabiliyor. Peeling, retinol ya da asit içeren ürünlerin gerektiğinden sık ya da yanlış kullanılması da benzer bir tahrişe neden olabiliyor.

Uzm. Dr. Alpay, aktif içeriklerin cilt tipine uygun sıklıkta ve doktor önerisiyle kullanılmasının önemine dikkat çekiyor.

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6. Makyajla Uyumak ve Nemlendiriciyi Atlamak

6. Makyajla Uyumak ve Nemlendiriciyi Atlamak

Makyajla uyumak gözenekleri tıkayarak tahrişe ve cilt bariyerinin zarar görmesine yol açabiliyor. Nemlendirici kullanmayı atlamak ise cildin nem kaybetmesine ve ince çizgilerin daha belirgin görünmesine neden olabiliyor.

Bu iki küçük alışkanlık, uzun vadede cildin genel görünümünü olumsuz etkileyebiliyor.

7. Yanlış Ev Yöntemleri Denemek

7. Yanlış Ev Yöntemleri Denemek

Limon, karbonat ya da sirke gibi maddelerin cilde doğrudan uygulanması, agresif peeling yapılması ya da sivilcelerin sıkılması, cildi kalıcı olarak tahriş edebiliyor. Farklı aktif içeriklerin bilinçsizce bir arada kullanılması da benzer bir riske yol açıyor.

Uzm. Dr. Alpay, cilt bakımında denenmemiş ev yöntemleri yerine uzman desteği alınmasını öneriyor. Ayrıca ekliyor, 'Çok su içmek kırışıklıkları yok etmez' ancak yeterli sıvı tüketimi hem genel sağlık hem cilt fonksiyonları açısından önemlidir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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