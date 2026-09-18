Verdiğiniz Kilolar Hızla Geri mi Geliyor? İşte Nedeni!
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Diyetle ya da ilaçla kilo veren pek çok kişi, zamanla verdikleri kiloları geri alıyor. University Hospitals ve Case Western Reserve Üniversitesi'nden araştırmacılar, bunun nedenini yağ hücrelerindeki bir sinyalle ilişkilendiriyor. Araştırmaya göre vücut, kilo verildikten sonra bile açlıkla ilişkili sinyaller devam edebiliyor. Peki, kilo verdikten sonra neden yeniden hızla kilo alıyoruz? Bunu engellemek mümkün mü?
İşte detaylar.
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Vücut Kilo Verdikten Sonra Bile Açlık Sinyali Gönderiyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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