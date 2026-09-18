Verdiğiniz Kilolar Hızla Geri mi Geliyor? İşte Nedeni!

TGF-beta adlı protein, vücutta kimyasal bir haberci gibi çalışıyor ve açlık sinyalinin üretilmesini tetikliyor. Kilo verildikten sonra bile bu protein vücutta kalmaya devam ediyor. Çalışmada araştırmacılar, bu proteinin kilo kaybının ardından açlıkla ilişkili sinyallerin devam etmesinde rol oynadığını belirledi.

University Hospitals'tan genetikçi Atul Chopra'ya göre, bunu bir düğmeye basan parmağın çekilmesine rağmen yanmaya devam eden bir ışık gibi düşünebiliriz.

Bu bulgu ise kilo vermeyi yalnızca alınan ve harcanan kalori arasındaki denge üzerinden açıklamanın yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Kişi kilo vermiş olsa bile vücutta iştahı etkileyen biyolojik mekanizmalar bir süre daha devam edebiliyor.