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Sağlık
Verdiğiniz Kilolar Hızla Geri mi Geliyor? İşte Nedeni!

Verdiğiniz Kilolar Hızla Geri mi Geliyor? İşte Nedeni!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 13:03
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Diyetle ya da ilaçla kilo veren pek çok kişi, zamanla verdikleri kiloları geri alıyor. University Hospitals ve Case Western Reserve Üniversitesi'nden araştırmacılar, bunun nedenini yağ hücrelerindeki bir sinyalle ilişkilendiriyor. Araştırmaya göre vücut, kilo verildikten sonra bile açlıkla ilişkili sinyaller devam edebiliyor. Peki, kilo verdikten sonra neden yeniden hızla kilo alıyoruz? Bunu engellemek mümkün mü? 

İşte detaylar. 

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Vücut Kilo Verdikten Sonra Bile Açlık Sinyali Gönderiyor

Vücut Kilo Verdikten Sonra Bile Açlık Sinyali Gönderiyor

TGF-beta adlı protein, vücutta kimyasal bir haberci gibi çalışıyor ve açlık sinyalinin üretilmesini tetikliyor. Kilo verildikten sonra bile bu protein vücutta kalmaya devam ediyor. Çalışmada araştırmacılar, bu proteinin kilo kaybının ardından açlıkla ilişkili sinyallerin devam etmesinde rol oynadığını belirledi. 

University Hospitals'tan genetikçi Atul Chopra'ya göre, bunu bir düğmeye basan parmağın çekilmesine rağmen yanmaya devam eden bir ışık gibi düşünebiliriz. 

Bu bulgu ise kilo vermeyi yalnızca alınan ve harcanan kalori arasındaki denge üzerinden açıklamanın yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Kişi kilo vermiş olsa bile vücutta iştahı etkileyen biyolojik mekanizmalar bir süre daha devam edebiliyor.

Farelerde Sinyal Yolu Engellendiğinde Kilo Geri Gelmedi

Farelerde Sinyal Yolu Engellendiğinde Kilo Geri Gelmedi

Araştırmacılar TGF-beta ile bağlantılı sinyal yolunu farelerde farklı noktalardan engelledi. Deneylerde bu mekanizmanın baskılanması, hayvanların kilo verdikten sonra yeniden kilo almasını önledi.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Bu sonuçlar henüz insanlarda aynı yöntemin işe yarayacağını göstermiyor. Araştırma, kilo kaybının neden kalıcı olmasının zor olabileceğine dair biyolojik mekanizmayı anlamaya yönelik deneysel bir çalışma niteliğinde.

Anne Karnındaki Döneme Kadar Uzanan Bir Bağlantı Var!

Çalışmada TGF-beta'nın gebelik dönemindeki rolüyle ilgili de dikkat çekici bulgular elde edildi. Araştırmacılar, annenin kanındaki TGF-beta'nın plasenta yoluyla fetüse ulaşabildiğini ve yüksek düzeylerin gelişimi etkileyebileceğini belirledi.

Bu bulgu, anne obezitesi ile çocukluk dönemindeki obezite arasındaki bağlantının altında yatan biyolojik mekanizmalardan birinin anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Yeni Tedaviler Araştırılıyor

Yeni Tedaviler Araştırılıyor

Araştırmacılar, TGF-beta ile bağlantılı bu mekanizmanın gelecekte kilo kaybını korumaya yönelik tedaviler için hedef alınabileceğini düşünüyor. Böyle bir yaklaşımın mevcut diyet veya kilo verme ilaçlarıyla birlikte kullanılması da araştırmacıların üzerinde durduğu ihtimaller arasında.

Elbette olası bir tedavinin geliştirilmesi ve insanlar üzerinde güvenli ve etkili olduğunun gösterilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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