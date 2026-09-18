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1888’de Yaşanan Tuhaf Olay: Binlerce Koyun Aynı Anda Kaçmaya Başladı

1888’de Yaşanan Tuhaf Olay: Binlerce Koyun Aynı Anda Kaçmaya Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 13:16
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3 Kasım 1888 akşamı, İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde tam anlamıyla sıra dışı bir şey yaşandı. Yüzlerce çiftlikte binlerce koyun aynı anda paniğe kapılıp çitleri aşarak kaçtı ve geniş bir alana dağıldı. Üzerinden 138 yıl geçmesine rağmen olayın nedeni hâlâ tam olarak açıklanamıyor.

İşte detaylar...

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3 Kasım 1888 akşamı saat 20.00 sularında, Oxfordshire'daki çiftliklerde binlerce koyun aynı anda irkilip kaçmaya başladı.

3 Kasım 1888 akşamı saat 20.00 sularında, Oxfordshire'daki çiftliklerde binlerce koyun aynı anda irkilip kaçmaya başladı.

Hayvanlar bulundukları alanlardan, ağıllardan ve barınaklardan sanki ortak bir dürtüyle fırlayarak kaçtı. Ertesi sabah koyunlar kilometrelerce uzaktaki tarlalarda, çitlerin altında ve köşelerde sıkışmış halde, hâlâ korkudan soluk soluğa bulundu. Olay o kadar geniş bir alana yayılmıştı ki etkilenen bölge yaklaşık 200 mil karelik, yani 518 kilometrekarelik bir alanı kapsıyordu.

The Times gazetesi, 20 Kasım 1888 tarihli haberinde olayın kasıtlı bir sabotaj olamayacağını yazdı.

The Times gazetesi, 20 Kasım 1888 tarihli haberinde olayın kasıtlı bir sabotaj olamayacağını yazdı.

Gazeteye göre 'bin kişi bir araya gelse bile bu kadar koyunu aynı anda korkutup salıvermesi mümkün değildi.' Bu da olayın insan eliyle değil, doğal bir tetikleyiciyle başladığı ihtimalini güçlendirdi. 1921'de Nature dergisinde yayımlanan bir değerlendirme, o gecenin yoğun karanlık ve ara ara şimşek çakan bir gece olduğunu belirterek yıldırımın koyunları ürkütmüş olabileceğini öne sürdü. Ama koyunların fırtınalara alışkın hayvanlar olması bu açıklamayı da tek başına yeterli kılmıyordu.

Olayın gerçek nedeni bugün hâlâ bilinmiyor.

Olayın gerçek nedeni bugün hâlâ bilinmiyor.

Benzer bir panik 1889'da bu kez Berkshire'daki Reading yakınlarında tekrarlandı, bu da olayın tek seferlik bir tesadüf olmayabileceğini düşündürdü. Kaynağa göre zamanla anlatılan hikaye kulaktan kulağa aktarılırken abartılmış da olabilir, ama dönemin gazete haberleri olayın gerçekten yaşandığını doğruluyor. Bugün 'Büyük Koyun Paniği' olarak anılan bu gece, İngiltere tarihinin en tuhaf açıklanamamış hayvan davranışı vakalarından biri olarak hatırlanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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