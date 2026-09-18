1888’de Yaşanan Tuhaf Olay: Binlerce Koyun Aynı Anda Kaçmaya Başladı

Gazeteye göre 'bin kişi bir araya gelse bile bu kadar koyunu aynı anda korkutup salıvermesi mümkün değildi.' Bu da olayın insan eliyle değil, doğal bir tetikleyiciyle başladığı ihtimalini güçlendirdi. 1921'de Nature dergisinde yayımlanan bir değerlendirme, o gecenin yoğun karanlık ve ara ara şimşek çakan bir gece olduğunu belirterek yıldırımın koyunları ürkütmüş olabileceğini öne sürdü. Ama koyunların fırtınalara alışkın hayvanlar olması bu açıklamayı da tek başına yeterli kılmıyordu.