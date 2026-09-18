1888’de Yaşanan Tuhaf Olay: Binlerce Koyun Aynı Anda Kaçmaya Başladı
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3 Kasım 1888 akşamı, İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde tam anlamıyla sıra dışı bir şey yaşandı. Yüzlerce çiftlikte binlerce koyun aynı anda paniğe kapılıp çitleri aşarak kaçtı ve geniş bir alana dağıldı. Üzerinden 138 yıl geçmesine rağmen olayın nedeni hâlâ tam olarak açıklanamıyor.
İşte detaylar...
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3 Kasım 1888 akşamı saat 20.00 sularında, Oxfordshire'daki çiftliklerde binlerce koyun aynı anda irkilip kaçmaya başladı.
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The Times gazetesi, 20 Kasım 1888 tarihli haberinde olayın kasıtlı bir sabotaj olamayacağını yazdı.
Olayın gerçek nedeni bugün hâlâ bilinmiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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