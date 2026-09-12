4 Boynuzlu Yaşar 600 Koyuna Liderlik Yapıyor: Servet Teklif Ettiler Ama Sahibi Satmıyor
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Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde 20 yıldır küçükbaş hayvancılık faaliyetlerini sürdüren Orhan Figan, işletmesinde yer alan sıra dışı bir koç sebebiyle kamuoyunun ilgisini topluyor. Figan, geçmiş yıllarda bir Kurban Bayramı ziyareti esnasında akrabasının elinde gördüğü dört boynuzlu koçu kendi bünyesine katarak uzun yıllardır hayalini kurduğu özel bir canlıya sahip olma fırsatına ulaştı.
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Veteriner Hekim Kontrolleri Sonucunda Hayvanın Anatomik Açıdan Tamamen Sağlıklı Olduğu Tespit Edildi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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