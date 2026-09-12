4 Boynuzlu Yaşar 600 Koyuna Liderlik Yapıyor: Servet Teklif Ettiler Ama Sahibi Satmıyor

Siyah kafa yapısı, sekiz yıla yaklaşan ömrü ve dört boynuzuyla kendi ırkı içerisinde nadir bir örnek oluşturduğunu ifade eden Figan, Yaşar ile arasında çok güçlü bir bağ kurulduğunu bildirdi. Geçtiğimiz Kurban Bayramı döneminde koç için gelen yüksek meblağlı satın alma taleplerinin tamamını geri çevirdiğini vurgulayan Figan, Yaşar'ın ticari bir değerin ötesinde manevi bir karşılığı bulunduğunu belirtti. Sürüdeki 600 hayvanın ayrı, Yaşar'ın ise bambaşka bir yerde durduğunu dile getiren Figan, sıra dışı koçunu ömrünün sonuna kadar yanından ayırmayacağını açıkladı.