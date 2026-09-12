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4 Boynuzlu Yaşar 600 Koyuna Liderlik Yapıyor: Servet Teklif Ettiler Ama Sahibi Satmıyor

4 Boynuzlu Yaşar 600 Koyuna Liderlik Yapıyor: Servet Teklif Ettiler Ama Sahibi Satmıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 20:46
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Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde 20 yıldır küçükbaş hayvancılık faaliyetlerini sürdüren Orhan Figan, işletmesinde yer alan sıra dışı bir koç sebebiyle kamuoyunun ilgisini topluyor. Figan, geçmiş yıllarda bir Kurban Bayramı ziyareti esnasında akrabasının elinde gördüğü dört boynuzlu koçu kendi bünyesine katarak uzun yıllardır hayalini kurduğu özel bir canlıya sahip olma fırsatına ulaştı.

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Veteriner Hekim Kontrolleri Sonucunda Hayvanın Anatomik Açıdan Tamamen Sağlıklı Olduğu Tespit Edildi

Veteriner Hekim Kontrolleri Sonucunda Hayvanın Anatomik Açıdan Tamamen Sağlıklı Olduğu Tespit Edildi

Sahiplenme sürecinin hemen ardından koçu detaylı bir sağlık taramasından geçiren Figan, uzman hekimlerden dört boynuzluluğun tür içinde son derece seyrek rastlanan genetik bir durum olduğunu öğrendi. Yapılan tetkiklerde söz konusu fiziki yapının canlı üzerinde herhangi bir kronik rahatsızlık veya gelişim engeli oluşturmadığı belirlendi. Hayvan yetiştiricisi Figan, bu özel canlıya uzun ve bereketli bir ömür temennisini barındıran 'Yaşar' adını verdi. Günümüz itibarıyla 6,5 yaşını geride bırakan Yaşar, tesiste barınan 600’den fazla küçükbaş hayvandan meydana gelen geniş sürünün sevk ve idaresini üstleniyor.

Sürü İçerisindeki Davranışsal Yetenekleri Sayesinde Çobanların En Büyük Destekçisi Konumuna Geldi

Sürü İçerisindeki Davranışsal Yetenekleri Sayesinde Çobanların En Büyük Destekçisi Konumuna Geldi

Besici Orhan Figan, koçun sadece sıra dışı dış görünüşüyle değil, aynı zamanda sürü içerisindeki baskın karakteri ve yönlendirme kabiliyetiyle de belirgin bir fark yarattığını kaydetti. Özellikle zorlu yaz sıcaklarında inisiyatif alan Yaşar'ın keçi türlerine benzer kıvrak bir liderlik sergileyerek yüzlerce hayvanı arkasına taktığı belirtildi. Hayvanları doğrudan su yalaklarına ve otlama alanlarına güvenle ulaştıran koçun, çobanların yönlendirmek istediği rotayı çabucak kavrayarak sevk sürecini kolaylaştırdığı aktarıldı.

Gelen Tüm Cazip Satış Teklifleri Yetiştirici Tarafından Reddedildi

Gelen Tüm Cazip Satış Teklifleri Yetiştirici Tarafından Reddedildi

Siyah kafa yapısı, sekiz yıla yaklaşan ömrü ve dört boynuzuyla kendi ırkı içerisinde nadir bir örnek oluşturduğunu ifade eden Figan, Yaşar ile arasında çok güçlü bir bağ kurulduğunu bildirdi. Geçtiğimiz Kurban Bayramı döneminde koç için gelen yüksek meblağlı satın alma taleplerinin tamamını geri çevirdiğini vurgulayan Figan, Yaşar'ın ticari bir değerin ötesinde manevi bir karşılığı bulunduğunu belirtti. Sürüdeki 600 hayvanın ayrı, Yaşar'ın ise bambaşka bir yerde durduğunu dile getiren Figan, sıra dışı koçunu ömrünün sonuna kadar yanından ayırmayacağını açıkladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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