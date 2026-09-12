4 Yıl Önce Dikti, Şimdi Turistler Almak İçin Kuyruğa Giriyor: Dalından Toplamak İçin Yarışıyorlar

Saha gözlemlerini aktaran turist rehberi Selahaddin Karakaş, kafilelerin bu tarz uygulamalardan büyük keyif aldığını dile getiriyor. Ziyaretçilerin yalnızca bilinen tarihi mekânları dolaşmak yerine ürünleri tarlada yakından görmelerinin daha etkileyici bir izlenim bıraktığını aktaran Karakaş, benzeri projelerin bölge genelinde yaygınlaşması gerektiğini savunuyor. Tarım ile turizmin bir araya getirildiği bu girişim, Avanos ekonomisi için yeni bir gelişim alanı oluşturuyor.