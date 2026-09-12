4 Yıl Önce Dikti, Şimdi Turistler Almak İçin Kuyruğa Giriyor: Dalından Toplamak İçin Yarışıyorlar
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Nevşehir’in Avanos ilçesinde alışılagelmiş turizm rotalarının dışına çıkan yenilikçi bir tarım projesi dikkat çekiyor. Girişimci Hasan Pınar’ın dört yıl önce beş dönümlük araziye diktiği 2 bin 500 aronya fidesi, bugün bölgeye gelen yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. El sanatları ve geleneksel çömlekçiliğiyle tanınan ilçede hayata geçirilen bu uygulama, Kapadokya bölgesinde alternatif turizm imkânlarının gelişmesine katkı sağlıyor.
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Yabancı Turist Kafileleri Aronya Hasadına Bizzat Katılım Sağlıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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