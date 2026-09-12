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4 Yıl Önce Dikti, Şimdi Turistler Almak İçin Kuyruğa Giriyor: Dalından Toplamak İçin Yarışıyorlar

4 Yıl Önce Dikti, Şimdi Turistler Almak İçin Kuyruğa Giriyor: Dalından Toplamak İçin Yarışıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 19:17
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Nevşehir’in Avanos ilçesinde alışılagelmiş turizm rotalarının dışına çıkan yenilikçi bir tarım projesi dikkat çekiyor. Girişimci Hasan Pınar’ın dört yıl önce beş dönümlük araziye diktiği 2 bin 500 aronya fidesi, bugün bölgeye gelen yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. El sanatları ve geleneksel çömlekçiliğiyle tanınan ilçede hayata geçirilen bu uygulama, Kapadokya bölgesinde alternatif turizm imkânlarının gelişmesine katkı sağlıyor.

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Yabancı Turist Kafileleri Aronya Hasadına Bizzat Katılım Sağlıyor

Yabancı Turist Kafileleri Aronya Hasadına Bizzat Katılım Sağlıyor

Bölgeyi ziyaret eden Rus ve Alman turistler, tur otobüsleriyle tarlaya geçerek mor meyveleri kendi elleriyle toplama fırsatı buluyor. Ürünün yetiştirilme süreçleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan kafileler, market raflarında karşılaştıkları tarımsal ürünleri dalından taze olarak toplamanın memnuniyetini yaşıyor. Doğayla iç içe gerçekleştirilen bu etkinlik, Kapadokya’nın tarihi ve kültürel gezilerine farklı bir zenginlik katıyor.

Yerel Yöneticiler Tarım ve Turizm Entegrasyonunun Önemini Vurguluyor

Yerel Yöneticiler Tarım ve Turizm Entegrasyonunun Önemini Vurguluyor

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş, sunulan alternatif etkinlikler sayesinde bölge tarımının güçlenmesini beklediklerini ifade ediyor. Üretim faaliyetlerinin turizme katkı sunacak şekilde planlanmasının önemine değinen Sarıtaş, sağlanan fayda ile bölge turizmini daha üst seviyelere taşımayı amaçladıklarını bildiriyor.

Üretici Hasan Pınar ise Kapadokya’daki tarımsal faaliyetlerin turizmle buluşturulmasının yerel istihdama ve ekonomiye doğrudan katkı sağladığına dikkat çekiyor. Pınar, Avanos bünyesinde yetiştirilen özel ürünlerin uluslararası alanlarda tanıtılması amacıyla önümüzdeki dönemde yurt dışı fuarlarında yer almayı hedeflediklerini paylaşıyor.

Rehberler Farklı Deneyimlerin Turistler Üzerinde Olumlu Etki Bıraktığını Belirtiyor

Rehberler Farklı Deneyimlerin Turistler Üzerinde Olumlu Etki Bıraktığını Belirtiyor

Saha gözlemlerini aktaran turist rehberi Selahaddin Karakaş, kafilelerin bu tarz uygulamalardan büyük keyif aldığını dile getiriyor. Ziyaretçilerin yalnızca bilinen tarihi mekânları dolaşmak yerine ürünleri tarlada yakından görmelerinin daha etkileyici bir izlenim bıraktığını aktaran Karakaş, benzeri projelerin bölge genelinde yaygınlaşması gerektiğini savunuyor. Tarım ile turizmin bir araya getirildiği bu girişim, Avanos ekonomisi için yeni bir gelişim alanı oluşturuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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