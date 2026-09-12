Cristiano Ronaldo, 7 Yatak Odalı Devasa Evi İçin 18 Aydır Alıcı Bulamıyor: Fiyatı Bile Düşürdü
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/s...
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İngiltere'de bulunan lüks gayrimenkulü, satış sürecinde yaşanan fiyat indirimiyle gündemdeki yerini koruyor. 2021 yılında Manchester United'a dönüşü döneminde temin edilen 23 dönümlük geniş arazi üzerindeki Cheshire malikânesi, pazarda geçirilen uzun sürenin ardından yeni sahibini bekliyor.
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Malikâne Geniş Sosyal Ve Sportif Donatı Alanlarına Sahip Bulunuyor
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Güvenlik Ve Gizlilik Gerekçeleri Taşınma Kararında Etkili Oldu
Kariyer Değişimi Satış Sürecini Ve Fiyat İndirimini Beraberinde Getirdi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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