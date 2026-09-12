Cristiano Ronaldo, 7 Yatak Odalı Devasa Evi İçin 18 Aydır Alıcı Bulamıyor: Fiyatı Bile Düşürdü

2022 yılının Kasım ayında Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı feshederek Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile anlaşan Ronaldo, İngiltere'deki mülkünü satışa çıkardı. Gayrimenkul acentesi Jackson-Stops tarafından Şubat 2023'te 7,4 milyon dolar (5,5 milyon sterlin) liste fiyatıyla pazara sunulan malikâne, 18 ayı aşkın sürede alıcı bulamadı. Bakım zorluğu ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle talep yaratmakta güçlük çekilmesi üzerine satış fiyatında 500 bin sterlinlik indirime gidilerek talep edilen tutar 6,7 milyon dolara (5 milyon sterlin) düşürüldü.

Ronaldo'nun daha önce 2008 yılında aynı bölgeden satın aldığı diğer konutu da 2019 yılında zararla satması, ultra lüks gayrimenkul segmentindeki uzun satış sürelerini ve piyasa koşullarını yeniden gündeme getiriyor. Henüz nihai satışı gerçekleşmeyen mülk, yeni fiyatıyla pazardaki varlığını sürdürüyor.