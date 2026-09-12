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Cristiano Ronaldo, 7 Yatak Odalı Devasa Evi İçin 18 Aydır Alıcı Bulamıyor: Fiyatı Bile Düşürdü

Cristiano Ronaldo, 7 Yatak Odalı Devasa Evi İçin 18 Aydır Alıcı Bulamıyor: Fiyatı Bile Düşürdü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 16:49
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Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İngiltere'de bulunan lüks gayrimenkulü, satış sürecinde yaşanan fiyat indirimiyle gündemdeki yerini koruyor. 2021 yılında Manchester United'a dönüşü döneminde temin edilen 23 dönümlük geniş arazi üzerindeki Cheshire malikânesi, pazarda geçirilen uzun sürenin ardından yeni sahibini bekliyor.

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Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/s...
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Malikâne Geniş Sosyal Ve Sportif Donatı Alanlarına Sahip Bulunuyor

Malikâne Geniş Sosyal Ve Sportif Donatı Alanlarına Sahip Bulunuyor

Alderley Edge bölgesinde konumlanan mülk, standart bir konut yapısının ötesinde kapsamlı bir yaşam alanı sunuyor. Yedi yatak odası ve altı banyosu bulunan ana binada, özel soyunma alanları ve ebeveyn giyinme odaları yer alıyor. Aile yaşamı ile sportif faaliyetleri bir arada sunacak biçimde planlanan yapıda; ısıtmalı kapalı yüzme havuzu, sauna, jakuzi ve profesyonel donanımlı fitness salonu mevcut. Eğlence birimleri kapsamında bünyesinde özel sinema salonu ile şarap mahzeni barındıran malikânenin dış mekânında ise açık tenis kortu ve padel kortu yer alıyor. Mülkiyet sınırları dâhilinde ayrıca misafirlerin veya güvenlik personelinin konaklaması amacıyla inşa edilen iki yatak odalı bağımsız bir konuk evi bulunuyor.

Güvenlik Ve Gizlilik Gerekçeleri Taşınma Kararında Etkili Oldu

Güvenlik Ve Gizlilik Gerekçeleri Taşınma Kararında Etkili Oldu

Ronaldo ve ailesinin söz konusu konutta kalış süresi oldukça kısa sürdü. Bölgeye yerleşilmesinin ardından kısa süre içerisinde mülkten ayrılan aile, Cheshire'da yer alan farklı bir gayrimenkule geçiş yaptı. İlk dönemlerde basına yansıyan haberlerde çevre çiftliklerdeki hayvan gürültüsünün rahatsızlık yarattığı iddia edilse de bu durum resmiyet kazanmadı. Taşınma kararında temel etkenin mahremiyet ve güvenlik kaygıları olduğu belirtiliyor. Arazi yakınından geçen kamuya açık yürüyüş yolunun güvenlik riski oluşturması nedeniyle aile, daha önce eski futbolcu Andrew Cole'a ait olan, elektrikli kapılar ve kapalı devre kamera sistemleriyle donatılmış daha korunaklı bir adrese yöneldi.

Kariyer Değişimi Satış Sürecini Ve Fiyat İndirimini Beraberinde Getirdi

Kariyer Değişimi Satış Sürecini Ve Fiyat İndirimini Beraberinde Getirdi
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2022 yılının Kasım ayında Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı feshederek Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile anlaşan Ronaldo, İngiltere'deki mülkünü satışa çıkardı. Gayrimenkul acentesi Jackson-Stops tarafından Şubat 2023'te 7,4 milyon dolar (5,5 milyon sterlin) liste fiyatıyla pazara sunulan malikâne, 18 ayı aşkın sürede alıcı bulamadı. Bakım zorluğu ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle talep yaratmakta güçlük çekilmesi üzerine satış fiyatında 500 bin sterlinlik indirime gidilerek talep edilen tutar 6,7 milyon dolara (5 milyon sterlin) düşürüldü.

Ronaldo'nun daha önce 2008 yılında aynı bölgeden satın aldığı diğer konutu da 2019 yılında zararla satması, ultra lüks gayrimenkul segmentindeki uzun satış sürelerini ve piyasa koşullarını yeniden gündeme getiriyor. Henüz nihai satışı gerçekleşmeyen mülk, yeni fiyatıyla pazardaki varlığını sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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