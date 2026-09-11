Denizin Dibinde Gördüklerine İnanamadı: Tonlarcası Ölü Halde Bulundu

Balinalar, yunuslar ve deniz aslanları gibi pek çok türe ev sahipliği yapan Golfo Nuevo, kontrolsüz biriken organik yük nedeniyle çevresel tehlikeyle yüzleşiyor. Taban bölgesinde yoğunlaşan ölü canlıların ayrışma süreci, sudaki çözünmüş oksijen miktarını hızla tüketiyor. Oksijen seviyesindeki bu düşüş, dip yaşamını doğrudan tahrip ederken bölgedeki genel ekolojik dengeyi ve besin zincirini bozma riski taşıyor.

Puerto Madryn sahilinde çekilen bu kayıtlar, avcılık yönetmeliklerinin ve denetim mekanizmalarının yetersizliğini gösteriyor. Yaşanan ekolojik tehdit üzerine uzmanlar, balıkçılık yöntemlerinin acilen modernize edilmesi ve yaptırımların artırılması çağrısında bulunuyor.