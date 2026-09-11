Denizin Dibinde Gördüklerine İnanamadı: Tonlarcası Ölü Halde Bulundu
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Arjantin’in Patagonya kıyılarında bulunan Puerto Madryn açıklarında dalış gerçekleştiren bir kişi, suyun altında beklenmedik bir felaketle karşılaşmıştır. Golfo Nuevo bölgesinde kaydedilen görüntülerde, deniz tabanının tonlarca ölü balık ve karides yığınıyla kaplandığı tespit edilmiştir. Görsel açıdan oldukça çarpıcı olan bu durum, bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve denetim yetersizliklerini yeniden gündeme taşımıştır.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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