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Denizin Dibinde Gördüklerine İnanamadı: Tonlarcası Ölü Halde Bulundu

Denizin Dibinde Gördüklerine İnanamadı: Tonlarcası Ölü Halde Bulundu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 17:21
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Arjantin’in Patagonya kıyılarında bulunan Puerto Madryn açıklarında dalış gerçekleştiren bir kişi, suyun altında beklenmedik bir felaketle karşılaşmıştır. Golfo Nuevo bölgesinde kaydedilen görüntülerde, deniz tabanının tonlarca ölü balık ve karides yığınıyla kaplandığı tespit edilmiştir. Görsel açıdan oldukça çarpıcı olan bu durum, bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve denetim yetersizliklerini yeniden gündeme taşımıştır.

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Kaynak: https://economiasustentable.com/notic...
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Balıkçı Teknelerinin İskarta Uygulaması Su Altında Katliama Yol Açıyor

Balıkçı Teknelerinin İskarta Uygulaması Su Altında Katliama Yol Açıyor

Bölgede yürütülen incelemeler, su altındaki tabloya avlanma sırasında uygulanan ıskarta yönteminin neden olduğunu gösteriyor. Ticari balıkçı tekneleri, kotayı aşmamak, depolama alanını daha yüksek fiyatlı türlere ayırmak veya standart dışı ürünleri elemek amacıyla hedeflenmeyen canlıları denize geri bırakıyor. Ağlara takılma esnasında ağır hasar alan veya oksijensiz kalan bu canlılar, suya atıldıklarında canlılığını sürdüremiyor. Dalgıcın tespit ettiği yığınların büyük bölümünü karides ve berlam balıkları oluşturuyor. Ülke genelindeki veriler, Arjantin sularında her yıl tüketilebilir durumdaki 110 bin tondan fazla berlam balığının bu yöntemle denize atıldığını ortaya koyuyor.

Biriken Organik Atıklar Biyoçeşitliliği Ve Oksijen Seviyesini Tehdit Ediyor

Biriken Organik Atıklar Biyoçeşitliliği Ve Oksijen Seviyesini Tehdit Ediyor

Balinalar, yunuslar ve deniz aslanları gibi pek çok türe ev sahipliği yapan Golfo Nuevo, kontrolsüz biriken organik yük nedeniyle çevresel tehlikeyle yüzleşiyor. Taban bölgesinde yoğunlaşan ölü canlıların ayrışma süreci, sudaki çözünmüş oksijen miktarını hızla tüketiyor. Oksijen seviyesindeki bu düşüş, dip yaşamını doğrudan tahrip ederken bölgedeki genel ekolojik dengeyi ve besin zincirini bozma riski taşıyor.

Puerto Madryn sahilinde çekilen bu kayıtlar, avcılık yönetmeliklerinin ve denetim mekanizmalarının yetersizliğini gösteriyor. Yaşanan ekolojik tehdit üzerine uzmanlar, balıkçılık yöntemlerinin acilen modernize edilmesi ve yaptırımların artırılması çağrısında bulunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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