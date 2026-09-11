İnternette İzlediği Video Hayatını Değiştirdi: İlçenin Gururu Oldu

Giresun’un Çamoluk ilçesinde ikamet eden Arif Yesir, internet ortamında izlediği öğretici videolar aracılığıyla geleneksel el sanatlarına adım atarak hayatına farklı bir yön verdi. Rastlantı sonucu karşılaştığı görsel içeriklerden etkilenerek filografi sanatıyla tanışan Yesir, yeteneğini geç fark ettiğini ifade ediyor. Herhangi bir kurumsal eğitim ya da usta desteği almadan tamamen kendi imkanlarıyla çalışmaya başlayan yerel zanaatçı, deneme ve yanılma metoduyla teknik yetkinliğini günden güne artırdı. İlk aşamada boş vakitlerini değerlendirme amacıyla başlanan bu uğraş, zaman içerisinde profesyonel nitelikte eserlerin ortaya çıktığı kapsamlı bir üretim sürecine dönüştü.

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