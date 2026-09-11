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İnternette İzlediği Video Hayatını Değiştirdi: İlçenin Gururu Oldu

İnternette İzlediği Video Hayatını Değiştirdi: İlçenin Gururu Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 16:08
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Giresun’un Çamoluk ilçesinde ikamet eden Arif Yesir, internet ortamında izlediği öğretici videolar aracılığıyla geleneksel el sanatlarına adım atarak hayatına farklı bir yön verdi. Rastlantı sonucu karşılaştığı görsel içeriklerden etkilenerek filografi sanatıyla tanışan Yesir, yeteneğini geç fark ettiğini ifade ediyor. Herhangi bir kurumsal eğitim ya da usta desteği almadan tamamen kendi imkanlarıyla çalışmaya başlayan yerel zanaatçı, deneme ve yanılma metoduyla teknik yetkinliğini günden güne artırdı. İlk aşamada boş vakitlerini değerlendirme amacıyla başlanan bu uğraş, zaman içerisinde profesyonel nitelikte eserlerin ortaya çıktığı kapsamlı bir üretim sürecine dönüştü.

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Ahşap Plakalar Üzerinde Çivi ve Tellerin Ahenkle Buluşması Dikkat Çekiyor

Ahşap Plakalar Üzerinde Çivi ve Tellerin Ahenkle Buluşması Dikkat Çekiyor

Unutulmaya yüz tutan Osmanlı mirası filografi sanatına gönül veren Yesir, ahşap zemin üzerine çaktığı çivilerin arasından renkli telleri büyük bir sabırla geçirerek karmaşık figürler üretiyor. Altyapısı bulunmamasına rağmen pes etmeden çalışan Yesir, internet üzerindeki örnekleri inceleyip söküp yeniden yaparak kendi geliştirme metodunu oluşturdu. Hazırladığı onlarca farklı tabloyu kamuoyunun beğenisine sunmak isteyen zanaatçı, eserlerini ilçedeki öğretmenevinin lobisinde sergilemeye başladı. Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan bu sergi alanı, öğretmenevine gelen vatandaşlar tarafından adeta bağımsız bir sanat galerisi olarak nitelendiriliyor.

Geleneksel El Zanaatı İnsan Ruhunu Dinlendiren Bir Terapi Niteliği Taşıyor

Geleneksel El Zanaatı İnsan Ruhunu Dinlendiren Bir Terapi Niteliği Taşıyor

Gerçekleştirdiği çalışmaların temelinde merak ve el emeğine duyduğu derin hayranlığın yer aldığını belirten Yesir, filografinin kendisi için estetik bir uğraş olmanın ötesinde zihinsel bir terapi işlevi gördüğünü dile getiriyor. Tarihsel geçmişi Osmanlı dönemine dayanan bu zanaatın yaşatılması gerektiğini vurgulayan Yesir, eserleri inceleyen vatandaşların huzur bulduğunu ve olumlu geri bildirimlerde bulunduğunu aktarıyor. Ahşap, çivi ve telin birleşimiyle ortaya çıkan görsel çeşitlilik, mekânı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin takdirini topluyor.

Eserler Ziyaretçilerden Yoğun İlgi Görürken Tarihi Miras Geleceğe Taşınıyor

Eserler Ziyaretçilerden Yoğun İlgi Görürken Tarihi Miras Geleceğe Taşınıyor

Öğretmenevinde sergilenen tabloları inceleyen vatandaşlar, bölgede benzerine az rastlanan bu nitelikli sanatsal çalışmalardan duydukları memnuniyeti paylaşıyor. Tamamen el emeğiyle üretilen tablolar, izleyicilere hem görsel hem de manevi anlamda zengin bir deneyim sunuyor. Kendi imkânlarıyla edindiği becerileri her yeni tabloda bir adım öteye taşıyan Yesir, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel bir sanatı ilçede yaşatarak gelecek nesillere aktarma amacını kararlılıkla sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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