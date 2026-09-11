7 Milyar Euroluk Ada Projesi İçin Denize 22 Bin Tonluk Beton Bloklar Dizdiler

Belçikalı elektrik iletim sistemi operatörü Elia öncülüğünde yürütülen projeyi, DEME ve Jan De Nul şirketlerinin oluşturduğu TM Edison konsorsiyumu inşa ediyor. Adanın gövdesini oluşturan ve her biri yaklaşık 22.000 ton ağırlığında bulunan 23 adet dev beton blok, Hollanda'nın Vlissingen limanındaki özel üretim tesislerinde imal edildi. Uzunluğu 58 metreyi, genişliği ise 28 metreyi bulan bu devasa yapıların sonuncusu denize indirilerek montaj aşamasına geçiş sağlandı. Denize nakledilen bloklar, önceden hazırlanan kayalık temele oturtulup içleri kumla doldurularak sabitleniyor. Her bir bloğun limandan çıkışından deniz tabanına sabitlenmesine kadar geçen süreç yaklaşık 24 saatlik hassas bir operasyonla yürütülüyor.