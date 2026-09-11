7 Milyar Euroluk Ada Projesi İçin Denize 22 Bin Tonluk Beton Bloklar Dizdiler
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
Belçika Kuzey Denizi’nin ortasında mühendislik alanında çığır açacak devasa bir projeyi hayata geçirmeyi sürdürüyor. Kıyıdan 45 kilometre uzaklıkta konumlanan ve yaklaşık sekiz futbol sahası büyüklüğüne ulaşacak olan yapı, dünyanın ilk yapay enerji adası olma unvanını taşıyor. Doğanın kucağında sıfırdan yükselen bu deniz üstü tesisinin temel amacı, Belçika’nın gelecekteki offshore rüzgar santrallerinden elde edilecek yeşil enerjiyi toplayarak deniz altı kabloları aracılığıyla karadaki iletim hatlarına aktarma işlevini üstleniyor.
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Dev beton kaisonların imalatı Hollanda limanlarında tamamlanarak deniz operasyonlarına geçildi.
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Prenses Elisabeth Adası Avrupa’nın uluslararası elektrik ağında stratejik bir toplama merkezi işlevi görecek.
Ekolojik koruma önlemleriyle desteklenen dev projenin toplam maliyeti yükselen ekipman fiyatlarıyla artış gösterdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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