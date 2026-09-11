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7 Milyar Euroluk Ada Projesi İçin Denize 22 Bin Tonluk Beton Bloklar Dizdiler

7 Milyar Euroluk Ada Projesi İçin Denize 22 Bin Tonluk Beton Bloklar Dizdiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 12:44
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Belçika Kuzey Denizi’nin ortasında mühendislik alanında çığır açacak devasa bir projeyi hayata geçirmeyi sürdürüyor. Kıyıdan 45 kilometre uzaklıkta konumlanan ve yaklaşık sekiz futbol sahası büyüklüğüne ulaşacak olan yapı, dünyanın ilk yapay enerji adası olma unvanını taşıyor. Doğanın kucağında sıfırdan yükselen bu deniz üstü tesisinin temel amacı, Belçika’nın gelecekteki offshore rüzgar santrallerinden elde edilecek yeşil enerjiyi toplayarak deniz altı kabloları aracılığıyla karadaki iletim hatlarına aktarma işlevini üstleniyor.

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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Dev beton kaisonların imalatı Hollanda limanlarında tamamlanarak deniz operasyonlarına geçildi.

Dev beton kaisonların imalatı Hollanda limanlarında tamamlanarak deniz operasyonlarına geçildi.

Belçikalı elektrik iletim sistemi operatörü Elia öncülüğünde yürütülen projeyi, DEME ve Jan De Nul şirketlerinin oluşturduğu TM Edison konsorsiyumu inşa ediyor. Adanın gövdesini oluşturan ve her biri yaklaşık 22.000 ton ağırlığında bulunan 23 adet dev beton blok, Hollanda'nın Vlissingen limanındaki özel üretim tesislerinde imal edildi. Uzunluğu 58 metreyi, genişliği ise 28 metreyi bulan bu devasa yapıların sonuncusu denize indirilerek montaj aşamasına geçiş sağlandı. Denize nakledilen bloklar, önceden hazırlanan kayalık temele oturtulup içleri kumla doldurularak sabitleniyor. Her bir bloğun limandan çıkışından deniz tabanına sabitlenmesine kadar geçen süreç yaklaşık 24 saatlik hassas bir operasyonla yürütülüyor.

Prenses Elisabeth Adası Avrupa’nın uluslararası elektrik ağında stratejik bir toplama merkezi işlevi görecek.

Prenses Elisabeth Adası Avrupa’nın uluslararası elektrik ağında stratejik bir toplama merkezi işlevi görecek.

Yapı sadece devasa bir beton kütlesinden ibaret kalmayıp, yüksek voltajlı alternatif akım ile doğru akım teknolojilerini deniz üstünde birleştiren kritik bir dağıtım merkezi görevi görüyor. 285 kilometrekarelik alana yayılacak yeni rüzgar türbinlerinden elde edilecek 3,5 gigavat gücündeki elektrik bu adada toplanıyor. Tesisin ilerleyen dönemlerde İngiltere ve Danimarka ile kurulacak uluslararası interkonnektör bağlantıları sayesinde Avrupa ülkeleri arasında anlık elektrik ticaretine imkan sağlaması hedefleniyor.

Ekolojik koruma önlemleriyle desteklenen dev projenin toplam maliyeti yükselen ekipman fiyatlarıyla artış gösterdi.

Ekolojik koruma önlemleriyle desteklenen dev projenin toplam maliyeti yükselen ekipman fiyatlarıyla artış gösterdi.

Çevreye duyarlı bir mimari yaklaşımla tasarlanan dış duvarlarda, bölgede nesli tehlike altında bulunan deniz kuşları için özel kuluçka çıkıntıları ve deniz canlılarına yaşam alanı sunan yapay kayalıklar yer alıyor. Bölgedeki biyoçeşitlilik, yapının üzerine yerleştirilen kameralarla altı yılı aşkın bir süre boyunca uzmanlarca izleniyor. İnşaat maliyetlerinin küresel piyasalardaki elektrik ekipmanları fiyat artışları nedeniyle 7 milyar avro seviyesine yükseldiği bildiriliyor. Kaba inşaatın 2026 yılı ortasında tamamlanması, elektrik altyapısının ise 2030 yılına kadar aşamalı olarak devreye alınarak adanın tam kapasiteyle faal hale getirilmesi planlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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