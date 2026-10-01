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Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Kollarını Kavuşturan Kişilerin Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Kollarını Kavuşturan Kişilerin Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 18:02
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Konuşma sırasında kollarını göğsünde kavuşturan birini gören pek çok kişi, karşısındakinin sinirli, kapalı ya da ilgisiz olduğunu düşünüyor. Ancak psikoloji uzmanları, beden dilinin en yaygın hareketlerinden biri olan bu duruşun her zaman öfke anlamına gelmediği konusunda hemfikir. Uzmanlara göre kolları kavuşturmanın ardında çoğu zaman korunma ihtiyacı, odaklanma çabası ya da yalnızca alışkanlık yatıyor.

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Kolları kavuşturmak çoğu zaman kişinin kendini korumak için ördüğü görünmez bir duvar işlevi görüyor.

Kolları kavuşturmak çoğu zaman kişinin kendini korumak için ördüğü görünmez bir duvar işlevi görüyor.

Psikoloji alanında yüksek lisans sahibi Hanan Parvez, bu hareketin genellikle rahatsızlık, huzursuzluk, utangaçlık ya da güvensizlikle bağlantılı savunmacı bir tutumla ilişkili olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre kişi, kollarını göğsünün önünde birleştirerek karşısındakiyle arasına fiziksel bir bariyer koyuyor. Bu sayede stres, korku, kaygı ya da hayal kırıklığı gibi duygularla daha kolay başa çıkabiliyor. Bazı durumlarda ise bastırılmış öfke veya engellenmişlik hissi yaşayan bireylerin bu duruşu bir tür öz denetim aracı olarak kullandığı ifade ediliyor.

Uzun ve karmaşık konuşmalarda bu duruş zihnin odaklanmasına yardımcı olabiliyor.

Uzun ve karmaşık konuşmalarda bu duruş zihnin odaklanmasına yardımcı olabiliyor.

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer neden ise konsantrasyon. Yoğun bilgi içeren ya da uzun süren sohbetlerde bazı kişiler, kollarını kavuşturarak dikkatlerini dağıtan unsurları azaltıyor ve anlatılanlara daha iyi odaklanıyor. Bu nedenle bir toplantıda ya da önemli bir konuşma sırasında kollarını kavuşturan birinin konuya ilgisiz olmadığı, aksine söylenenleri dikkatle dinliyor olabileceği vurgulanıyor.

Bazı durumlarda ise hareketin ardında yalnızca rahatlık arayışı ya da fiziksel nedenler bulunuyor.

Bazı durumlarda ise hareketin ardında yalnızca rahatlık arayışı ya da fiziksel nedenler bulunuyor.

Birçok kişi için kolları kavuşturmak, rahatlatıcı bir duruş ve kasları dinlendiren refleks bir alışkanlık olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra ortamın soğuk olması ya da bedensel yorgunluk gibi fiziksel etkenler de bu duruşun sık görülmesine yol açabiliyor. Bu açıdan bakıldığında, kollarını kavuşturan birinin her zaman öfkeli olduğunu düşünmek yanıltıcı olabilir. Hareketin anlamı büyük ölçüde konuşmanın bağlamına ve kişinin o anki ruh haline göre değişiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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