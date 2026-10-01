Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Kollarını Kavuşturan Kişilerin Ortak Noktası

Psikoloji alanında yüksek lisans sahibi Hanan Parvez, bu hareketin genellikle rahatsızlık, huzursuzluk, utangaçlık ya da güvensizlikle bağlantılı savunmacı bir tutumla ilişkili olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre kişi, kollarını göğsünün önünde birleştirerek karşısındakiyle arasına fiziksel bir bariyer koyuyor. Bu sayede stres, korku, kaygı ya da hayal kırıklığı gibi duygularla daha kolay başa çıkabiliyor. Bazı durumlarda ise bastırılmış öfke veya engellenmişlik hissi yaşayan bireylerin bu duruşu bir tür öz denetim aracı olarak kullandığı ifade ediliyor.