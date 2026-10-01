Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Kollarını Kavuşturan Kişilerin Ortak Noktası
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Konuşma sırasında kollarını göğsünde kavuşturan birini gören pek çok kişi, karşısındakinin sinirli, kapalı ya da ilgisiz olduğunu düşünüyor. Ancak psikoloji uzmanları, beden dilinin en yaygın hareketlerinden biri olan bu duruşun her zaman öfke anlamına gelmediği konusunda hemfikir. Uzmanlara göre kolları kavuşturmanın ardında çoğu zaman korunma ihtiyacı, odaklanma çabası ya da yalnızca alışkanlık yatıyor.
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Kolları kavuşturmak çoğu zaman kişinin kendini korumak için ördüğü görünmez bir duvar işlevi görüyor.
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Uzun ve karmaşık konuşmalarda bu duruş zihnin odaklanmasına yardımcı olabiliyor.
Bazı durumlarda ise hareketin ardında yalnızca rahatlık arayışı ya da fiziksel nedenler bulunuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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