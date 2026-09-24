Psikologlar Açıkladı: Sadece Geceleri Duş Alan Kişilerin Ortak Özelliği

Günün yorgunluğunu sıcak bir duşla atmak pek çok kişi için sıradan bir akşam rutini gibi görünse de uzmanlar bu tercihin arkasında derin psikolojik kodlar yattığını ifade ediyor. Gece duş almayı sabah yıkanmaya tercih etmek, sadece kişisel temizlik anlayışıyla sınırlı kalmayıp bireylerin karakter yapıları, zihinsel süreçleri ve biyolojik ritimleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Detaylar 👇

Kaynak