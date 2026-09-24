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Psikologlar Açıkladı: Sadece Geceleri Duş Alan Kişilerin Ortak Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Sadece Geceleri Duş Alan Kişilerin Ortak Özelliği

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 22:09
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Günün yorgunluğunu sıcak bir duşla atmak pek çok kişi için sıradan bir akşam rutini gibi görünse de uzmanlar bu tercihin arkasında derin psikolojik kodlar yattığını ifade ediyor. Gece duş almayı sabah yıkanmaya tercih etmek, sadece kişisel temizlik anlayışıyla sınırlı kalmayıp bireylerin karakter yapıları, zihinsel süreçleri ve biyolojik ritimleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

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Kaynak

Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
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Akşam Duşu Zihinsel Bir Arınma Süreci Sunuyor

Akşam Duşu Zihinsel Bir Arınma Süreci Sunuyor

Sabah alınan duşlar çoğunlukla güne hızlı bir başlangıç yapma amacı taşırken, akşam duşları günün muhasebesini yapma fırsatı yaratıyor. Harvard Tıp Fakültesi uzmanlarının da belirttiği üzere, yatmadan önce yapılan bu ritüel zihinsel bir işlemleme alanına dönüşerek kişiye gün boyu yaşananları gözden geçirme imkanı veriyor. Böylece bireyler, iş ya da okul hayatının getirdiği sorumluluklar ile kişisel zamanları arasında sembolik bir sınır çizme şansı yakalıyor.

Biyolojik Saat ve Uyku Kalitesi Doğrudan Etkileniyor

Biyolojik Saat ve Uyku Kalitesi Doğrudan Etkileniyor

Uyku vakti yaklaştığında doğru su sıcaklığıyla alınan bir duş, vücut ısısının dengelenmesine katkı sağlayarak uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Uyku Vakfı tarafından yapılan araştırmalar, yataktan bir iki saat önce duş almanın metabolizmayı dinlenmeye hazırladığını gösteriyor. Özellikle geceleri daha aktif olan akşamcı kronotipe sahip bireyler, bu alışkanlığı kendi biyolojik ritimlerine son derece doğal bir şekilde entegre edebiliyor.

Hassas Bünyeler İçin Temizlik Anlayışı Farklılık Gösteriyor

Hassas Bünyeler İçin Temizlik Anlayışı Farklılık Gösteriyor

Tıp literatüründeki araştırmalar, gece duş alan kişilerin tiksinme duygusuna ve kirlenme hissine karşı daha yüksek bir hassasiyet taşıdığını ortaya koyuyor. Gün boyunca biriken teri, tozu ve dış dünyanın getirdiği olumsuz hisleri yatağa taşımak istemeyen bu bireyler, hijyen konusunda daha titiz davranabiliyor. Bu durum, akşam duşunu sadece fiziksel bir temizlik değil, aynı zamanda ruhsal bir rahatlama aracı haline getiriyor.

İçe Dönük Bireyler İçin Sessiz Bir Sığınak Oluşuyor

İçe Dönük Bireyler İçin Sessiz Bir Sığınak Oluşuyor

Dış dünyadan gelen uyarılardan uzaklaşmak isteyen içe dönük kişilikler, banyoda geçirdikleri vakti bir tür duyusal düzenleme alanı olarak görüyor. Günün sonunda yalnız kalmanın ve sessizliğin tadını çıkaran bu kişiler, gürültüden uzaklaşarak zihinsel dinginliğe ulaşıyor. Sonuç olarak duş almak için en doğru zaman tamamen kişisel ihtiyaçlara göre şekillenirken, gece rutinleri beden kadar zihni de bir sonraki güne hazırlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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