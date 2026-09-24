Psikologlar Açıkladı: Sadece Geceleri Duş Alan Kişilerin Ortak Özelliği
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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
Günün yorgunluğunu sıcak bir duşla atmak pek çok kişi için sıradan bir akşam rutini gibi görünse de uzmanlar bu tercihin arkasında derin psikolojik kodlar yattığını ifade ediyor. Gece duş almayı sabah yıkanmaya tercih etmek, sadece kişisel temizlik anlayışıyla sınırlı kalmayıp bireylerin karakter yapıları, zihinsel süreçleri ve biyolojik ritimleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor.
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Akşam Duşu Zihinsel Bir Arınma Süreci Sunuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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