Daha Dört Ay Önce Evlenmişlerdi: Milli Futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül'den Bebek Müjdesi!

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül geçtiğimiz nisan ayında nişanlanmış, arayı hiç açmadan bir ay sonra Roma'da nikah masasına oturmuştu! Çiftin nişan haberi nisan ayında gelmişti. Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle yüzükleri takan ikiliyi o özel günlerinde Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi futbol dünyasından yakın arkadaşları da yalnız bırakmamıştı.

Fakat Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül nişanlılık dönemini pek uzun tutmadı. 24 Mayıs 2026'da soluğu İtalya'nın başkenti Roma'da alan çift, yakın çevrelerinin katıldığı romantik bir törenle dünyaevine girdi. Düğünün ardından paylaşılan karelerde Bilge Yenigül'ün gelinliği de ayrıca gündem olmuştu. Klasik gelinliklerden biraz daha farklı bir seçim yapan Yenigül, görünümünü mavi topuklu ayakkabılarıyla tamamlamıştı.

Zaten çift için Roma'nın da ayrı bir anlamı var desek yanlış olmaz. Cengiz Ünder'in Avrupa kariyerinin en önemli duraklarından biri olan şehir, yıllar sonra bu kez evliliğine ev sahipliği yapmıştı. O romantik Roma düğününün üzerinden henüz dört ay geçmişken Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül cephesinden bu kez ailelerini büyütecek haber geldi.