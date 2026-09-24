Daha Dört Ay Önce Evlenmişlerdi: Milli Futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül'den Bebek Müjdesi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milli futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül'ün Roma'daki romantik düğününün üzerinden henüz dört ay geçti. Nisan ayında nişanlanan çift, 24 Mayıs'ta yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti.
Ünder ve Yenigül'den bu kez ailelerini büyütecek müjdeli haber geldi. Çift, geçtiğimiz saatlerde yaptıkları ortak paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Bilge Yenigül'ün belirginleşen karnıyla verdiği romantik pozlar da kısa sürede dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşil sahaların en çok konuşulan isimlerinden Cengiz Ünder'in kariyeri Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa'dan yeniden Türkiye'ye uzanan epey hareketli bir yolculuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden milli futbolcunun Bilge Yenigül'le ilişkisi önce nişan, hemen ardından da oldukça romantik bir düğünle bambaşka bir boyuta taşınmıştı.
Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül ilk bebeklerini beklediklerini geçtiğimiz saatlerde yaptıkları romantik paylaşımla duyurdu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın