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Daha Dört Ay Önce Evlenmişlerdi: Milli Futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül'den Bebek Müjdesi!

Daha Dört Ay Önce Evlenmişlerdi: Milli Futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül'den Bebek Müjdesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2026 - 22:38
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Milli futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül'ün Roma'daki romantik düğününün üzerinden henüz dört ay geçti. Nisan ayında nişanlanan çift, 24 Mayıs'ta yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti. 

Ünder ve Yenigül'den bu kez ailelerini büyütecek müjdeli haber geldi. Çift, geçtiğimiz saatlerde yaptıkları ortak paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Bilge Yenigül'ün belirginleşen karnıyla verdiği romantik pozlar da kısa sürede dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yeşil sahaların en çok konuşulan isimlerinden Cengiz Ünder'in kariyeri Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa'dan yeniden Türkiye'ye uzanan epey hareketli bir yolculuk oldu.

Yeşil sahaların en çok konuşulan isimlerinden Cengiz Ünder'in kariyeri Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa'dan yeniden Türkiye'ye uzanan epey hareketli bir yolculuk oldu.

1997 doğumlu Cengiz Ünder'in futbolla başlayan hikayesi Bucaspor altyapısına, profesyonel kariyerinin ilk önemli çıkışı ise Altınordu'ya uzanıyor. Asıl büyük çıkışını Başakşehir formasıyla yapan milli futbolcu, burada gösterdiği performansın ardından henüz 20 yaşındayken rotayı İtalya'ya çevirmiş ve 2017 yılında Roma'ya transfer olmuştu.

Ünder'in Roma macerası kariyerinin de en dikkat çeken dönemlerinden biri oldu. Ardından Leicester City ve Marsilya formaları giyen milli futbolcu, 2023'te Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye döndü. Sonraki süreçte Beşiktaş ve Los Angeles FC maceraları da yaşayan Ünder, şimdilerde kariyerini Çorum FK'da sürdürüyor.

Fakat son dönemde Cengiz Ünder'i yalnızca yeşil sahalardaki gelişmelerle konuşmadık.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden milli futbolcunun Bilge Yenigül'le ilişkisi önce nişan, hemen ardından da oldukça romantik bir düğünle bambaşka bir boyuta taşınmıştı.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden milli futbolcunun Bilge Yenigül'le ilişkisi önce nişan, hemen ardından da oldukça romantik bir düğünle bambaşka bir boyuta taşınmıştı.

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül geçtiğimiz nisan ayında nişanlanmış, arayı hiç açmadan bir ay sonra Roma'da nikah masasına oturmuştu! Çiftin nişan haberi nisan ayında gelmişti. Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle yüzükleri takan ikiliyi o özel günlerinde Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi futbol dünyasından yakın arkadaşları da yalnız bırakmamıştı.

Fakat Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül nişanlılık dönemini pek uzun tutmadı. 24 Mayıs 2026'da soluğu İtalya'nın başkenti Roma'da alan çift, yakın çevrelerinin katıldığı romantik bir törenle dünyaevine girdi. Düğünün ardından paylaşılan karelerde Bilge Yenigül'ün gelinliği de ayrıca gündem olmuştu. Klasik gelinliklerden biraz daha farklı bir seçim yapan Yenigül, görünümünü mavi topuklu ayakkabılarıyla tamamlamıştı.

Zaten çift için Roma'nın da ayrı bir anlamı var desek yanlış olmaz. Cengiz Ünder'in Avrupa kariyerinin en önemli duraklarından biri olan şehir, yıllar sonra bu kez evliliğine ev sahipliği yapmıştı. O romantik Roma düğününün üzerinden henüz dört ay geçmişken Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül cephesinden bu kez ailelerini büyütecek haber geldi.

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül ilk bebeklerini beklediklerini geçtiğimiz saatlerde yaptıkları romantik paylaşımla duyurdu!

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül ilk bebeklerini beklediklerini geçtiğimiz saatlerde yaptıkları romantik paylaşımla duyurdu!

Çift, bebek haberini sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan karelerde Bilge Yenigül'ün belirginleşen karnı ilk kez görülürken Cengiz Ünder'in eşinin karnını öptüğü kare de serinin en tatlı anlarından biri oldu. Yani mayıs ayında Roma'da 'evet' diyen çift, evliliklerinin dördüncü ayında bu kez ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlandıklarını duyurmuş oldu. ❤️

Bebeklerinin cinsiyeti ya da doğum tarihiyle ilgili şimdilik bir detay paylaşmadılar. Bu yüzden o tarafı tahminlere hiç açmadan beklemekte fayda var. Ama paylaştıkları fotoğrafa bakılırsa mutluluklarını duyurmak için oldukça romantik bir yol seçtikleri kesin.

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül'e şimdiden gözünüz aydın dileyelim, sağlıkla gelsin Ünder bebek!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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