Denizde Bulunan Ölüm Havuzunun Sırrı Çözülüyor: İçine Giren Anında Can Veriyor

Deniz tabanında tıpkı müstakil bir göl gibi uzanan bu tuzlu su havuzları, çevrelerindeki normal deniz suyuyla karışmayacak kadar yüksek bir yoğunluk barındırıyor. İç kısımlarında oksijen barındırmayan bu zorlu ortam, sıradan deniz canlıları için ölümcül bir alan haline gelirken araştırmacılara benzersiz bir gözlem fırsatı sunuyor. Bilim insanları tam anlamıyla cansız kalmasını bekledikleri bu ekstrem alanda, yüksek tuzluluğa uyum sağlamış yoğun bir mikroskobik ekosistemle karşılaştı.

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