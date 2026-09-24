Denizde Bulunan Ölüm Havuzunun Sırrı Çözülüyor: İçine Giren Anında Can Veriyor
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Kaynak: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.c...
Deniz tabanında tıpkı müstakil bir göl gibi uzanan bu tuzlu su havuzları, çevrelerindeki normal deniz suyuyla karışmayacak kadar yüksek bir yoğunluk barındırıyor. İç kısımlarında oksijen barındırmayan bu zorlu ortam, sıradan deniz canlıları için ölümcül bir alan haline gelirken araştırmacılara benzersiz bir gözlem fırsatı sunuyor. Bilim insanları tam anlamıyla cansız kalmasını bekledikleri bu ekstrem alanda, yüksek tuzluluğa uyum sağlamış yoğun bir mikroskobik ekosistemle karşılaştı.
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Oksijenden yoksun ortamda gelişen mikroskobik canlılar metalleri biriktirerek hayatta kalıyor
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Bilim insanları yaklaşık 1.400 metre derinlikte kurumuş eski bir havuzun izlerine ulaştı
Metallerle beslenen canlılar atmosferde oksijen yokken yaşamın nasıl sürdüğünü gösteriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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