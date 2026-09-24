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Denizde Bulunan Ölüm Havuzunun Sırrı Çözülüyor: İçine Giren Anında Can Veriyor

Denizde Bulunan Ölüm Havuzunun Sırrı Çözülüyor: İçine Giren Anında Can Veriyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 23:08
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Deniz tabanında tıpkı müstakil bir göl gibi uzanan bu tuzlu su havuzları, çevrelerindeki normal deniz suyuyla karışmayacak kadar yüksek bir yoğunluk barındırıyor. İç kısımlarında oksijen barındırmayan bu zorlu ortam, sıradan deniz canlıları için ölümcül bir alan haline gelirken araştırmacılara benzersiz bir gözlem fırsatı sunuyor. Bilim insanları tam anlamıyla cansız kalmasını bekledikleri bu ekstrem alanda, yüksek tuzluluğa uyum sağlamış yoğun bir mikroskobik ekosistemle karşılaştı.

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Kaynak: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.c...
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Oksijenden yoksun ortamda gelişen mikroskobik canlılar metalleri biriktirerek hayatta kalıyor

Oksijenden yoksun ortamda gelişen mikroskobik canlılar metalleri biriktirerek hayatta kalıyor

Havuzun tabanındaki tortulları detaylıca inceleyen uzmanlar; manganez, demir, molibden ve bakır gibi metallerin sıra dışı seviyelerde toplandığını gözlemledi. Çevre deniz tabanına kıyasla 100 katı aşan bu metal birikiminde, alanda baskın bulunan bakteri ve arkelerin doğrudan rol oynadığı belirlendi. Oksijensiz koşullarda yaşayan bu mikroorganizmalar, metallerle gerçekleşen kimyasal tepkimeleri temel enerji kaynağı olarak kullanmayı başarıyor.

Bilim insanları yaklaşık 1.400 metre derinlikte kurumuş eski bir havuzun izlerine ulaştı

Bilim insanları yaklaşık 1.400 metre derinlikte kurumuş eski bir havuzun izlerine ulaştı

Araştırma ekibi, 1.400 metre derinlikte geçmişte aktif olan ancak zamanla tuzluluğunu kaybetmiş başka bir çökelme alanı tespit etti. Çöküntü çevresindeki mineral kalıntıları ve ölü canlı birikimleri, bu alanın da vaktiyle benzer kimyasal dinamiklere ev sahipliği yaptığını kanıtladı. Kurumuş havuz tabanındaki metal yoğunluğunun aktif havuzla birebir benzerlik göstermesi, mikroorganizmaların bu süreçteki kalıcı etkisini doğrular nitelikte değerlendirildi.

Metallerle beslenen canlılar atmosferde oksijen yokken yaşamın nasıl sürdüğünü gösteriyor

Metallerle beslenen canlılar atmosferde oksijen yokken yaşamın nasıl sürdüğünü gösteriyor

Atmosferdeki oksijen seviyesinin yaklaşık 2,4 ila 2,2 milyar yıl önce yükselmeye başladığı bilindiğinden, elde edilen veriler gezegenimizin ilk dönemlerine dair kritik ipuçları sağlıyor. Oksijensiz okyanuslarda ilk canlıların demir ve manganez gibi elementlerle enerji ürettiği fikri, Kızıldeniz’deki bu doğal laboratuvar sayesinde güçlü bir zemine kavuşuyor. AGU Advances dergisinde yayımlanan çalışma, evrensel yaşam arayışlarına da yeni ufuklar kazandırmayı sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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