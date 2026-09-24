Vietnam'da Estetik Yaptıran 58 Yaşındaki Türk Vatandaşın Değişimi Viral Oldu

Kliniklerin sosyal medyada paylaştığı önce-sonra videoları, estetik dünyasının en etkili vitrini hâline geldi. Bu kez vitrinde Vietnam'da yüz gençleştirme operasyonu geçiren 58 yaşındaki bir Türk vardı. Kliniğin tanıtım videosunda ameliyat öncesinde güler yüzle kendini tanıtan adam, operasyonun ardından gerilmiş yüzü ve belirgin biçimde değişmiş göz hattıyla yeniden kameranın karşısına geçti. Klinik, hastanın tam 20 yaş gençleştiğini öne sürdü. Estetik için Türkiye'ye gelen yabancı hastalara alışkın olan sosyal medya kullanıcıları bu kez tersini görünce sessiz kalmadı. Video X'te kısa sürede yayıldı; esprilerin yanı sıra işin tıbbi tarafına dikkat çeken doktor yorumları da peş peşe geldi.