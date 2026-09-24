Vietnam'da Estetik Yaptıran 58 Yaşındaki Türk Vatandaşın Değişimi Viral Oldu
Kliniklerin sosyal medyada paylaştığı önce-sonra videoları, estetik dünyasının en etkili vitrini hâline geldi. Bu kez vitrinde Vietnam'da yüz gençleştirme operasyonu geçiren 58 yaşındaki bir Türk vardı. Kliniğin tanıtım videosunda ameliyat öncesinde güler yüzle kendini tanıtan adam, operasyonun ardından gerilmiş yüzü ve belirgin biçimde değişmiş göz hattıyla yeniden kameranın karşısına geçti. Klinik, hastanın tam 20 yaş gençleştiğini öne sürdü. Estetik için Türkiye'ye gelen yabancı hastalara alışkın olan sosyal medya kullanıcıları bu kez tersini görünce sessiz kalmadı. Video X'te kısa sürede yayıldı; esprilerin yanı sıra işin tıbbi tarafına dikkat çeken doktor yorumları da peş peşe geldi.
Kliniğin önce ve sonra hâlini yan yana gösterdiği tanıtım videosu şöyleydi:
Radyoloji uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez sonucu tek cümleyle yorumladı
Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu da gençliğin gerilmekle gelmeyeceğini hatırlattı
Bir başka doktor, yaşın değil yüz kimliğinin değiştiğini söyledi
Bir kullanıcı, olayı kendi babasının başına geldiğini hayal ederek anlattı
Mister Nobadi yaşın getirdiği saygıya takıldı
Biri de memlekete dönüşte yaşanacak sahneyi şimdiden canlandırdı
Bir takipçiye göre ameliyatın asıl faydası tanınmamak oldu
Bir kullanıcı işin felsefesini iki maddede özetledi
Biri de meseleye oto galerici gözüyle baktı
Esra Aydın ise videoyu görür görmez bavulları hazırlattı
41 yaşındaki bir kullanıcı da aynı hesabı kendisi için yaptı
Bir izleyici video boyunca gençleşmiş hâli bekleyip durduğunu yazdı
Bir kullanıcı zamanlamayı sorguladı
Biri de yurt dışında estetik yaptıranlara şaşırdığını söyledi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın