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Vietnam'da Estetik Yaptıran 58 Yaşındaki Türk Vatandaşın Değişimi Viral Oldu

Vietnam'da Estetik Yaptıran 58 Yaşındaki Türk Vatandaşın Değişimi Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.09.2026 - 13:10
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Kliniklerin sosyal medyada paylaştığı önce-sonra videoları, estetik dünyasının en etkili vitrini hâline geldi. Bu kez vitrinde Vietnam'da yüz gençleştirme operasyonu geçiren 58 yaşındaki bir Türk vardı. Kliniğin tanıtım videosunda ameliyat öncesinde güler yüzle kendini tanıtan adam, operasyonun ardından gerilmiş yüzü ve belirgin biçimde değişmiş göz hattıyla yeniden kameranın karşısına geçti. Klinik, hastanın tam 20 yaş gençleştiğini öne sürdü. Estetik için Türkiye'ye gelen yabancı hastalara alışkın olan sosyal medya kullanıcıları bu kez tersini görünce sessiz kalmadı. Video X'te kısa sürede yayıldı; esprilerin yanı sıra işin tıbbi tarafına dikkat çeken doktor yorumları da peş peşe geldi.

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Kliniğin önce ve sonra hâlini yan yana gösterdiği tanıtım videosu şöyleydi:

Videonun ilk bölümünde kendini tanıtan hasta, kısa bir sohbetin ardından ameliyathaneye alınıyor. Son bölümde ise operasyon sonrası yüzüyle yeniden kameraya konuşuyor. Klinik bu değişimi '20 yaş gençleşme' olarak sundu; izleyenlerin büyük kısmı ise aynı fikirde değildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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