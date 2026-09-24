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Bereketiyle Geldi: Yapımcının Kızı Leyla Doğdu, Sevdan Bir Ateş 10 Reytinge Dayandı

Bereketiyle Geldi: Yapımcının Kızı Leyla Doğdu, Sevdan Bir Ateş 10 Reytinge Dayandı

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 13:29
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Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in yapımcılarından Sadi Canpolat'ın kızı, dizinin ilk bölüm haftasında dünyaya geldi. Canpolat ailesi bebeğe önceden belirledikleri Leyla adını verdi, bu da dizinin merkezindeki karakterin adı. Leyla bebeğin doğumundan bu yana dizi Total reytingini 3,54'ten 8,85'e çıkardı. 3. bölümde ABC1'de 9,51 ile 10 reyting sınırına dayandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Sevdan Bir Ateş'in yapımcısı Sadi Canpolat'ın yeni doğan kızı, dizinin başrolü Leyla'nın adını aldı.

Sevdan Bir Ateş'in yapımcısı Sadi Canpolat'ın yeni doğan kızı, dizinin başrolü Leyla'nın adını aldı.

Sevdan Bir Ateş'in yapımcılarından Sadi Canpolat'ın kızı, dizinin ilk bölümünün yayınlandığı hafta dünyaya geldi. Canpolat ailesi, bebeğe daha önceden belirledikleri Leyla adını verdi. Üstelik bu isim, dizinin merkezindeki karakterin de adı.

Dizi, düğünlerine saatler kala Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla yolları ayrılan Mirza ile Leyla'nın yedi yıl sonra yeniden kesişen hikayesini anlatıyor. Mirza'nın yedi aylık yeğeni Kerem'in kaçırılmasıyla kasabadaki bütün dengeler altüst oluyor. Başrolleri Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın paylaştığı yapımın kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül ve İsmail Hakkı gibi isimler yer alıyor.

Sevdan Bir Ateş, üç bölümde Total reytingini 3,54'ten 8,85'e çıkardı.

Sevdan Bir Ateş, üç bölümde Total reytingini 3,54'ten 8,85'e çıkardı.

Leyla bebeğin doğduğu haftadan bu yana dizinin reytingleri de katlanarak arttı. Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül'deki ilk bölümünde Total'de 3,54 reytingle günün en çok izlenen dizisi olmuştu. 16 Eylül'deki ikinci bölümde Total'de 7,42, AB'de 6,82 ve ABC1'de 7,88 reyting alarak üç kategorinin de zirvesine yerleşti. 23 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen üçüncü bölüm ise Total'de 8,85, AB'de 8,40 ve ABC1'de 9,51 reyting aldı. Dizi böylece üç kategoride de birinci oldu ve ABC1'de 10 reyting sınırına dayandı.

Aynı akşam yayınlanan ATV dizisi Aşk ve Taht ise Total'de 1,62, AB'de 1,47 ve ABC1'de 1,45 reytingle 1'li rakamlarda kaldı.

Dizi, #SevdanBirAteş etiketiyle 4 saat 55 dakika boyunca trend listesinin zirvesinde kaldı.

Dizi, #SevdanBirAteş etiketiyle 4 saat 55 dakika boyunca trend listesinin zirvesinde kaldı.

Sevdan Bir Ateş'in başarısı yalnızca reyting tablosuna yansımadı. Dizi, bölüm yayınlanırken X'te #SevdanBirAteş etiketiyle 4 saat 55 dakika boyunca trend listesinin zirvesinde kaldı. Dizinin yalnızca yeni bölümü değil, özeti de gecenin en çok izlenenleri arasına girdi. Sevdan Bir Ateş'in özeti Total'de 4,63, AB'de 3,89 ve ABC1'de 4,56 reyting alarak üç kategoride de ikinci sıraya yerleşti.

Kapadokya'da çekilen dizi CNP Film imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise uzun soluklu dizileriyle tanınan Murat Saraçoğlu oturuyor. Öte yandan dizinin yapım ailesi kısa süre önce bir başka konuyla da gündeme gelmişti. Miray karakterine hayat veren Hande Canpolat'ın, CNP Film'in kurucusu Mehmet Canpolat'ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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