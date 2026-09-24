Bereketiyle Geldi: Yapımcının Kızı Leyla Doğdu, Sevdan Bir Ateş 10 Reytinge Dayandı

Leyla bebeğin doğduğu haftadan bu yana dizinin reytingleri de katlanarak arttı. Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül'deki ilk bölümünde Total'de 3,54 reytingle günün en çok izlenen dizisi olmuştu. 16 Eylül'deki ikinci bölümde Total'de 7,42, AB'de 6,82 ve ABC1'de 7,88 reyting alarak üç kategorinin de zirvesine yerleşti. 23 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen üçüncü bölüm ise Total'de 8,85, AB'de 8,40 ve ABC1'de 9,51 reyting aldı. Dizi böylece üç kategoride de birinci oldu ve ABC1'de 10 reyting sınırına dayandı.

Aynı akşam yayınlanan ATV dizisi Aşk ve Taht ise Total'de 1,62, AB'de 1,47 ve ABC1'de 1,45 reytingle 1'li rakamlarda kaldı.