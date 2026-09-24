Bereketiyle Geldi: Yapımcının Kızı Leyla Doğdu, Sevdan Bir Ateş 10 Reytinge Dayandı
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Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in yapımcılarından Sadi Canpolat'ın kızı, dizinin ilk bölüm haftasında dünyaya geldi. Canpolat ailesi bebeğe önceden belirledikleri Leyla adını verdi, bu da dizinin merkezindeki karakterin adı. Leyla bebeğin doğumundan bu yana dizi Total reytingini 3,54'ten 8,85'e çıkardı. 3. bölümde ABC1'de 9,51 ile 10 reyting sınırına dayandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Sevdan Bir Ateş'in yapımcısı Sadi Canpolat'ın yeni doğan kızı, dizinin başrolü Leyla'nın adını aldı.
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Sevdan Bir Ateş, üç bölümde Total reytingini 3,54'ten 8,85'e çıkardı.
Dizi, #SevdanBirAteş etiketiyle 4 saat 55 dakika boyunca trend listesinin zirvesinde kaldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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