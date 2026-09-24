Renkler Vardı Gülfem: Hayatımızdaki Renkler Neden Birer Birer Kayboldu?

Karşılaştırmadaki değişim tesadüf değil. McDonald's, 2010'ların ortasında ABD'de başlattığı büyük yenileme programıyla yıllardır kimliği olan kırmızı-sarı 'yemekhane görünümünü' bilinçli olarak geride bıraktı. Sabitlenmiş sandalyeler, floresan ışıklar ve parlak plastik yüzeylerin yerini LED aydınlatma, taş ve ahşap dokulu masalar, nötr renkli duvarlar aldı.

Şirketin ABD restoran tasarımından sorumlu yöneticisi Max Carmona, 2016'da BuzzFeed News'e yaptığı açıklamada amaçlarını daha rahat ve daha samimi bir restoran yaratmak olarak özetlemişti. Arka planda ise düşen satışlar vardı: Zincir, Shake Shack gibi daha 'şık' algılanan hızlı yemek markalarıyla ve kahve zincirleriyle rekabet etmek zorundaydı. Kafe havası veren sakin bir iç mekân, self servis kiosklarla da daha kolay uyum sağlıyordu.

Tasarım danışmanlarının bir kısmı bu kararı eleştirdi; markanın hız ve eğlence çağrışımını kaybettiğini savundu. Nitekim bugün sosyal medyada bu dönüşüme en sık yakıştırılan sıfatlar 'ruhsuz' ve 'iç karartıcı' oluyor.