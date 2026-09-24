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Renkler Vardı Gülfem: Hayatımızdaki Renkler Neden Birer Birer Kayboldu?

Renkler Vardı Gülfem: Hayatımızdaki Renkler Neden Birer Birer Kayboldu?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.09.2026 - 13:51
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Sosyal medyada 21 Eylül'de paylaşılan dört karelik bir karşılaştırma, çoğumuzun içten içe hissettiği bir şeyi gözümüzün önüne serdi. 1987'de kırmızı, sarı ve maviyle bezeli oyun alanları, 1997'de hâlâ cıvıl cıvıldı. 2007'de renkler azalmaya başlamış, 2026'ya gelindiğinde ise geriye gri zemin, beyaz duvarlar ve sipariş ekranları kalmıştı. Üstelik bu his fast food zincirleriyle sınırlı değil: Arabalar, telefonlar, evler, hatta markaların logoları da giderek solgunlaşıyor. Peki bu bir his mi, yoksa gerçekten ölçülebilen bir değişim mi? Müze arşivlerinden otomotiv raporlarına kadar elimizdeki verilere baktık, dünyanın neden renksizleştiğini anlatıyoruz.

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McDonald's kırmızı ve sarıdan vazgeçip restoranlarını gri, beyaz ve ahşap tonlarına taşıdı

McDonald's kırmızı ve sarıdan vazgeçip restoranlarını gri, beyaz ve ahşap tonlarına taşıdı

Karşılaştırmadaki değişim tesadüf değil. McDonald's, 2010'ların ortasında ABD'de başlattığı büyük yenileme programıyla yıllardır kimliği olan kırmızı-sarı 'yemekhane görünümünü' bilinçli olarak geride bıraktı. Sabitlenmiş sandalyeler, floresan ışıklar ve parlak plastik yüzeylerin yerini LED aydınlatma, taş ve ahşap dokulu masalar, nötr renkli duvarlar aldı.

Şirketin ABD restoran tasarımından sorumlu yöneticisi Max Carmona, 2016'da BuzzFeed News'e yaptığı açıklamada amaçlarını daha rahat ve daha samimi bir restoran yaratmak olarak özetlemişti. Arka planda ise düşen satışlar vardı: Zincir, Shake Shack gibi daha 'şık' algılanan hızlı yemek markalarıyla ve kahve zincirleriyle rekabet etmek zorundaydı. Kafe havası veren sakin bir iç mekân, self servis kiosklarla da daha kolay uyum sağlıyordu.

Tasarım danışmanlarının bir kısmı bu kararı eleştirdi; markanın hız ve eğlence çağrışımını kaybettiğini savundu. Nitekim bugün sosyal medyada bu dönüşüme en sık yakıştırılan sıfatlar 'ruhsuz' ve 'iç karartıcı' oluyor.

7 bin nesneyi inceleyen araştırma, eşyalarımızın 1900'lerden bu yana griye kaydığını ortaya koydu

7 bin nesneyi inceleyen araştırma, eşyalarımızın 1900'lerden bu yana griye kaydığını ortaya koydu

Değişimin sadece restoranlarla sınırlı olmadığını gösteren en çarpıcı veri, İngiltere'deki Science Museum Group'un koleksiyonundan geliyor. Veri bilimci Dr. Cath Sleeman, 2020'de müzenin 1800'den günümüze uzanan 7.083 gündelik nesnesinin fotoğraflarını bilgisayarlı görüyle taradı ve her dönemde hangi rengin ne kadar yer kapladığını piksel piksel hesapladı.

Bulgular oldukça netti: İncelenen nesnelerde en yaygın renk koyu antrasit griydi. 1900'lerden itibaren gri belirgin şekilde artarken kahverengi ve sarı tonlar geriledi, renk çeşitliliği azaldı. Aynı dönemde eşyalar biçim olarak da sadeleşti; sigara paketinden cep telefonuna kadar pek çok nesne kutu şekline yaklaştı.

Bu dönüşümün en büyük nedenlerinden biri malzeme. Ahşabın, pirincin ve boyalı yüzeylerin yerini plastik, metal ve cam aldıkça nesneler doğal olarak daha nötr tonlara büründü. Seri üretimin verimlilik ve standartlaşma baskısı da süslemeyi ve cesur renkleri gereksiz bir maliyet kalemine dönüştürdü. Yine de bir not düşmek gerek: Koleksiyon ağırlıklı olarak İngiltere ve Batı dünyasına ait nesnelerden oluşuyor, yani bulgular tüm dünyayı birebir temsil etmiyor.

Dünyada üretilen her 10 arabadan 8'i beyaz, siyah, gri ya da gümüş renkte

Dünyada üretilen her 10 arabadan 8'i beyaz, siyah, gri ya da gümüş renkte

Trafiğe çıktığınızda da tablo farklı değil. Otomotiv boyası üreticisi Axalta'nın Aralık 2025'te yayımladığı küresel renk raporuna göre dünyada üretilen araçların yüzde 29'u beyaz, yüzde 23'ü siyah, yüzde 22'si gri, yüzde 7'si gümüş renkte. Yani nötr tonlar toplamda yüzde 81'lik bir paya ulaşıyor; en yakın 'renkli' seçenek olan mavi ise yüzde 6'da kalıyor. Bu tercihlerin arkasında ikinci elde kolay satılma kaygısı, kirin daha az belli olması ve kimseyi rahatsız etmeyecek 'güvenli' bir seçim yapma isteği yatıyor.

Aynı eğilim markalarda da görülüyor. Tasarım dünyasının 'blanding' adını verdiği akımla moda evlerinden teknoloji şirketlerine kadar pek çok marka logosunu süssüz, tek renkli ve birbirine benzeyen yazı karakterlerine indirgedi. Gerekçe çoğu zaman aynı: Logo akıllı saat ekranında da, dev bir reklam panosunda da okunabilmeli.

Renk otoritesi Pantone bile 2026'nın rengi olarak 'Cloud Dancer' adlı kırık beyazı seçti; 1999'dan bu yana beyazın ilk kez yılın rengi seçilmesi oldu. Öte yandan bazı işaretler rüzgârın dönebileceğini gösteriyor: Axalta'nın raporuna göre Kuzey Amerika'da mavi yüzde 10'a, kırmızı yüzde 7'ye yükselmiş durumda.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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