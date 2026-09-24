Renkler Vardı Gülfem: Hayatımızdaki Renkler Neden Birer Birer Kayboldu?
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Sosyal medyada 21 Eylül'de paylaşılan dört karelik bir karşılaştırma, çoğumuzun içten içe hissettiği bir şeyi gözümüzün önüne serdi. 1987'de kırmızı, sarı ve maviyle bezeli oyun alanları, 1997'de hâlâ cıvıl cıvıldı. 2007'de renkler azalmaya başlamış, 2026'ya gelindiğinde ise geriye gri zemin, beyaz duvarlar ve sipariş ekranları kalmıştı. Üstelik bu his fast food zincirleriyle sınırlı değil: Arabalar, telefonlar, evler, hatta markaların logoları da giderek solgunlaşıyor. Peki bu bir his mi, yoksa gerçekten ölçülebilen bir değişim mi? Müze arşivlerinden otomotiv raporlarına kadar elimizdeki verilere baktık, dünyanın neden renksizleştiğini anlatıyoruz.
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McDonald's kırmızı ve sarıdan vazgeçip restoranlarını gri, beyaz ve ahşap tonlarına taşıdı
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7 bin nesneyi inceleyen araştırma, eşyalarımızın 1900'lerden bu yana griye kaydığını ortaya koydu
Dünyada üretilen her 10 arabadan 8'i beyaz, siyah, gri ya da gümüş renkte
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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